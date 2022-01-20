Вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана завершен

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В настоящее время на территории Республики Казахстан нет военнослужащих иностранных государств", - сообщил на брифинге в СЦК начальник департамента международного сотрудничества Министерства обороны РК полковник Олжас Хусаинов.
Он напомнил, что объединенный миротворческий контингент был размещен в Казахстане для содействия в стабилизации обстановки в стране. Контингент выполнял функции прикрытия и обеспечения безопасности аэропортов, воинских складов и других стратегических объектов, обеспечивающих жизнедеятельность граждан.
Развертывание в Казахстане миротворческого потенциала ОДКБ было своевременным и эффективным, на практике отработаны механизмы межведомственного и межгосударственного взаимодействия и координации внутри организации", - подчеркнул Хусаинов.
Он отметил, что произошедшие события стали переломным этапом в развитии ОДКБ, которая обрела новые качества как сильный международный институт.
Однозначно, эта операция войдет в историю организации не только как пример применения на деле механизмов, отработанных в ходе многолетнего сотрудничества, но и как реальное подтверждение союзнического духа и боевого братства наших государств", - резюмировал представитель Минобороны.
Напомним, 6 января в связи с беспорядками на всей территории республики был введен режим чрезвычайного положения. В этот же день Касым-Жомарт Токаев обратился за военной помощью к партнерам по ОДКБ
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан. 6 января передовые подразделения контингента ОДКБ приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане. В их состав вошли подразделения вооруженных сил России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана.
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