Глава государства поздравил Дегтярева с победой на XVI Паралимпийских играх

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НУР-СУЛТАН. 26 АВГУСТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пожелал паралимпийцу новых успехов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Поздравляю Давида Дегтярева с победой на XVI Паралимпийских играх в Токио. Эта золотая медаль - выдающееся достижение, результат упорных тренировок, поразительной целеустремленности, железной воли. Желаю Давиду новых успехов и удачи всем спортсменам Казахстана на Паралимпиаде", - написал глава государства в Twitter.
Напомним, казахстанец Давид Дегтярев стал победителем Паралимпийских игр-2020 в Токио. Дегтярев завоевал золотую медаль в пара пауэрлифтинге. Он стал лучшим в категории до 54 килограммов. Причем первое место он обеспечил себе уже в первой попытке, подняв 170 килограммов.
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