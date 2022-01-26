Система Orphus

Январская трагедия: идет работа по установлению обстоятельств гибели гражданского населения

25.01.2022, 21:21 37516
Январская трагедия: идет работа по установлению обстоятельств гибели гражданского населения
Фото: ©Мадина Аимбетова
НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - В ходе брифинга в СЦК заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов отметил, что прокуроры устанавливают обстоятельства смерти всех погибших во время массовых беспорядков и террористических атак, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Ведется работа по установлению обстоятельств гибели гражданского населения. По каждому случаю идет полное выяснение причин смерти. В этой связи прокуроры уже по трем фактам переквалифицировали уголовные дела на "Убийство". В то же время отмечу, что приведенные данные не окончательные. Работа предстоит кропотливая", - сообщил Елдос Килымжанов.

 
На 25 января в производстве следственно-оперативных групп находятся 2044 уголовных дела, по ним задержано 898 подозреваемых. Из них 802 с санкции суда взяты под стражу. По 50 определен домашний арест, 21 лицу назначен залог, 12 - подписка о невыезде, по 13 вопрос по мере пресечения еще на рассмотрении. 

 
По словам Елдоса Килымжанова, всего на сегодня в органы прокуратуры поступило 109 жалоб о недозволенных методах следствия, нарушении прав граждан при проведении расследования со стороны правоохранительных органов. По 11 жалобам самими прокурорами начато досудебное расследование о превышении власти и должностных полномочий. На сегодня в производстве находится 21 дело, из которых 20 расследуется сотрудниками антикоррупционной службы и одно - специальными прокурорами, по 43 жалобам проводится проверка, 22 не нашли своего подтверждения.
 
Сегодня во всех регионах работают мобильные группы по оперативному реагированию на действия сотрудников правоохранительных органов. Судами рассмотрено 9257 административных дел, связанных с январскими событиями. Почти половина из них рассмотрены без применения каких-либо взысканий. 4584 лицам судом вынесено предупреждение. В настоящее время по ходатайствам прокуроров из-под ареста освобождено 1149 лиц. По 577 штрафы заменены на предупреждения. 393 административных дела вовсе прекращены за отсутствием состава.

Министерство внутренних дел Казахстана озвучило новые данные по нанесенному в ходе январских беспорядков ущербу, уголовным делам и изъятому оружию.
 
Хроника развязанной против Казахстана террористической войны.
 

новости по теме

Глава государства назначил ряд послов в страны Южной Азии

26.01.2022, 10:11 1386
НУР-СУЛТАН. 26 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о назначении послов в ряд южноазиатских стран, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Малайзии Сугурбаев Булат Булатович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Бруней-Даруссаламе по совместительству", - сообщает Акорда.

 
Кроме того, чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Индия Нурлан Жалгасбаев назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан
 
в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка, в Народной Республике Бангладеш, в Федеративной Демократической Республике Непал, в Королевстве Бутан, в Мальдивской Республике по совместительству.
 

В Казахстане маршрутная сеть внутренних полетов полностью восстановлена

26.01.2022, 09:58 626
НУР-СУЛТАН. 26 ЯНВАРЯ - В связи со снятием чрезвычайного положения на территории Республики Казахстан маршрутная сеть внутренних полетов полностью восстановлена, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в Комитете гражданской авиации РК, в настоящее время выполняется 605 регулярных рейсов по 57 внутренним маршрутам.
 

Пассажиры отмененных в период ЧП авиарейсов могут оформить возврат полной стоимости билетов или бесплатно перебронировать на другие даты по месту их приобретения", - уточнили в комитете.

 
Кроме того, в КГА отметили, что принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию в стране, авиарейсы выполняются в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача на транспорте Республики Казахстан №3 от 13 января.

 

В Алматы и двух областях прекращается действие режима антитеррористической операции

25.01.2022, 21:01 36781
В Алматы и двух областях прекращается действие режима антитеррористической операции
Фото: regtv.kz
НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом сообщил о прекращении с 00.00 26 января действия режима антитеррористической операции и критического "красного" уровня террористической опасности в Алматинской, Жамбылской областях и Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
С этого же времени в Алматинской, Жамбылской областях и Алматы устанавливается высокий "оранжевый" уровень террористической опасности, сообщает Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом.
 
Сохраняется действие высокого "оранжевого" уровня террористической опасности в Нур-Султане и умеренного "желтого" уровня в Западно-Казахстанской области.
 
С 00.00 26 января в городе Балхаш Карагандинской области и Северо-Казахстанской области отменяется умеренный "желтый" уровень террористической опасности.
 
В условиях действующих ограничений продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий по установлению организаторов и участников массовых беспорядков.
 
С целью обнаружения оружия и взрывчатых веществ органам правопорядка разрешается осуществлять контроль за передвижением транспортных средств и производить их досмотр.
 
Граждан просят проявить терпение и с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов, строго следовать их законным требованиям.
 

Блэкаут в ЦА: казахстанская сторона оказывает помощь в ликвидации аварии в Узбекистане

25.01.2022, 20:43 43036
Блэкаут в ЦА: казахстанская сторона оказывает помощь в ликвидации аварии в Узбекистане
НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - Во вторник, 25 января, в 11.59 (по времени Нур-Султана) ввиду резкого значительного отклонения генерации от потребления электроэнергии в энергосистеме Центральной Азии, произошел перегруз электрического транзита 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В целях недопущения повреждения электрических сетей и развития крупной системной аварии произошло разделение электрического транзита "Север-Восток-Юг Казахстана" путем правильной работы противоаварийной автоматики, которая предотвратила полное погашение потребителей Южной зоны Казахстана. В момент возникновения внештатной ситуации потребление Южной зоны Казахстана составляло 3200 МВт, сообщает пресс-служба главы правительства. 
 
Действием противоаварийной автоматики был предотвращен полный останов Жамбылской ГРЭС, Шымкентской ТЭЦ-3, Кызылординской ТЭЦ-6 и электростанций Алматинской области с сохранением электроснабжения потребителей в объеме 1300 МВт. Вынужденные ограничения составили 1900 МВт. 
 
При нормативной частоте 50 Гц резко снизилась частота в энергосистеме Центральной Азии до 47 Гц, вследствие чего произошло полное погашение энергосистем Узбекистана и Кыргызстана. 
 
  • В 13.39 восстановлена нормальная схема национальной электрической сети Казахстана. Возобновлена параллельная работа с энергосистемой Кыргызстана. 
  • В 14.53 сняты все ограничения по Алматы и Алматинской области. 
  • В 15.10 подано напряжение на подстанции 500 кВ Жамбыл, 500 кВ Шымкент. Электроснабжение потребителей всех регионов южной зоны Казахстана восстановлено в 16.00. 
 
Своевременно принятые меры позволили восстановить в максимально короткие сроки нормальный режим энергосистемы и электроснабжение потребителей. В энергосистеме Узбекистана и Кыргызстана произошло полное погашение потребителей. 
 
В рамках параллельной работы казахстанской стороной оказывается помощь в ликвидации аварии в Узбекистане, идет поэтапный ввод региональных станций в работу и восстановление электроснабжения. 
 
Напомним, 25 января в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане значительная часть потребителей осталась без электричества. В Казахстане перебои с электроснабжением наблюдались в Алматы, Таразе, Туркестане и Шымкенте. В АО KEGOC назвали причину массового отключения электроэнергии. 
 
В настоящее время сохраняется напряжённая ситуация с поддержанием баланса электроэнергии и мощности в ЕЭС Казахстана. В этой связи при сохранении текущей ситуации в период с 24 по 31 января 2022 года, включительно, полностью отменяются плановые поставки электрической энергии лицам, осуществляющим цифровой майнинг.
 

В РК майнеров отключили от электроэнергии

25.01.2022, 20:16 44266
В РК майнеров отключили от электроэнергии
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - В настоящее время сохраняется напряженная ситуация с поддержанием баланса электроэнергии и мощности в единой энергетической сети (ЕЭС) Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В этой связи при сохранении текущей ситуации в период с 24 по 31 января 2022 года, включительно, полностью отменяются плановые поставки электрической энергии лицам, осуществляющим цифровой майнинг", - говорится в письме, разосланном казахстанской компанией по управлению электрическими сетями KEGOC.

 
Напомним, 25 января в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане значительная часть потребителей осталась без электричества. В Казахстане перебои с электроснабжением наблюдались в Алматы, Таразе, Туркестане и Шымкенте. В АО KEGOC назвали причину массового отключения электроэнергии. 
 
В сентябре 2021 года сообщалось, что в Казахстане возник дефицит электроэнергии из-за майнинга криптовалюты. В ноябре вице-министр энергетики Асет Магауов сообщил, что в часы пикового спроса отключать от подачи электроэнергии будут майнинговые компании.
 
21 января стало известно о планах Центрального банка России запретить выпуск, обмен и обращение криптовалют в России. Регулятор предлагает ввести ответственность за эти действия, а также за использование криптовалют для платежей.
 
В настоящее время на сайте информагентства Kazakhstan Todаy проводится опрос на тему: "Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения регионов?" 68% ответивших считают, что все майнинговые фермы надо запретить на законодательном уровне. 18% ответили, что для пополнения бюджета могут работать "белые майнеры". 5% считают, что нужно оставить работать майнинговые фермы, несмотря ни на что. 7% ответили "мне все равно".
 
Сегодня этот вопрос является дискуссионным и активно обсуждается в обществе. В СМИ называют различные причины успешного функционирования этого бизнеса в Казахстане, в частности, главной считают покровительство, которое оказывается, в том числе серым схемам, очень влиятельными и высокопоставленными представителями казахстанской властной элиты.
 

Мы формируем новую политическую культуру - Токаев

25.01.2022, 20:12 46411
Мы формируем новую политическую культуру - Токаев
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Twitter написал о формировании новой политической культуры в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы формируем новую политическую культуру. Различные взгляды, но единая нация. Только путем уважения мнения других и через открытый диалог наша страна безусловно будет двигаться вперед", - написал глава государства. 


 
Ранее президент обратился к международному сообществу и заявил, что инвестиционная политика "открытых дверей" РК остается неизменной. Он подчеркнул, что Казахстан всегда открыт к всестороннему сотрудничеству с международным сообществом.
 
Казахстан в начале января столкнулся с беспрецедентным актом агрессии, но справился с ним и приступил к строительству "нового Казахстана". Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая сегодня в ходе саммита "Центральная Азия - КНР".
 

Правительство приняло постановление в отношении выплат за аренду жилья

25.01.2022, 19:50 47386
Правительство приняло постановление в отношении выплат за аренду жилья
НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - В рамках исполнения поручения главы государства 25 января 2022 года правительство РК приняло постановление, наделяющее Министерство индустрии и инфраструктурного развития полномочиями по определению порядка назначения и осуществления выплат за аренду жилья из частного жилищного фонда социально уязвимым категориям граждан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Принятие постановления позволяет МИИР утвердить правила назначения и осуществления выплат остро нуждающимся в жилье гражданам за аренду вторичного жилья, сообщает пресс-служба главы правительства. 
 
Напомним, новый механизм разрабатывается в РК с 2021 года. Его суть - обеспечение арендным жильем льготников с возмещением половины арендной платы за счет государства.
 
Жилье будут предоставлять частные застройщики, которым акиматы обеспечат участки для строительства и подведут инженерные сети.
 
Половину квартир застройщик обязан передать в аренду Единому оператору жилищного строительства. Оставшиеся 50% квартир стройкомпания реализует на рынке.
 

Обнародован план реформ фонда "Самрук-Казына"

25.01.2022, 19:05 22316
НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - АО "Самрук-Казына" представило в открытом доступе план мероприятий по реформе бизнес-процессов и практики корпоративного управления в портфельных компаниях, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В плане отражены системные меры по изменениям в кадровой политике, системе закупок, инициативы по повышению корпоративной социальной ответственности фонда и портфельных компаний, поддержке бизнеса, совершенствованию процессов работы службы комплаенс, новые подходы в дивидендной и инвестиционной политике, приватизации активов и развитии человеческого капитала, пояснили в пресс-службе фонда.
 
Основные цели плана реформ:
 
  • внедрение прозрачных механизмов и устранение барьеров со стороны портфельных компаний фонда для участников рынков переработки нефти, маркетинга нефти и нефтепродуктов, развития рынка газа, поставок угля и электроэнергии, доступа к инфраструктуре, подаче вагонов, телекоммуникациям и др.; 
  • увеличение зарплаты производственного персонала на первом этапе до среднеотраслевого показателя; 
  • внедрение согласованных с госорганами и бизнесом новых единых правил закупок с нормами прямого действия; 
  • увеличение доли отечественных товаропроизводителей с 78% до более 85%; 
  • по поручению правительства реализацию инвестиционных проектов по развитию новых отраслей, импортозамещающих производств согласно запросам бизнеса, в качестве бизнес-партнера. 
 
Подробнее с планом мероприятий по вопросам реформирования Фонда "Самрук-Казына" можно ознакомиться в разделе "О Фонде" / "Реформы в Фонде" по ссылке.
 
Напомним, 11 января, в ходе заседания мажилиса президент Касым-Жомарт Токаев поставил под сомнение эффективность общественного фонда "Самрук-Казына".

Спустя 10 дней на форуме с бизнес-сообществом глава государства поручил срочно разобраться с процессом закупок фонда и пригрозил жесткими решениями, если не будет результата.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?

      Архив опросов