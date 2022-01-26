В ходе антитеррористической операции в РК изъято более 500 единиц оружия

Фото: facebook/Сергей Алексеенок
НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ – Министерство внутренних дел Казахстана озвучило новые данные по нанесенному в ходе январских беспорядков ущербу, уголовным делам и изъятому оружию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе проведения антитеррористической операции обнаружено и изъято 515 единиц похищенного оружия. В том числе, 75 автоматов, 133 пистолета, 2 пулемета; 47 - нарезного и 103 гладкоствольного оружия, свыше 100 гранат и 9 тыс. патронов", - сообщил на брифинге в СЦК начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов.
По его словам, за хищение оружия задержаны и водворены в ИВС 98 лиц и за их незаконное хранение 61.
Учитывая, что не все лица могут быть причастны к хищению оружия, еще раз призываем всех граждан, обнаруживших их, к добровольной сдаче. Отмечу, что на сегодняшний день добровольно сдана уже 31 единица оружия", - сказал Адилов.
По его словам, нападению в разных городах Казахстана подверглись 1466 различных зданий и сооружений, в том числе 71 госучреждение. Среди них - 12 зданий акиматов и 27 объектов полиции.
Больше всего пострадали объекты бизнеса, которые были не только повреждены, но и подверглись полному разграблению. На сегодняшний день их насчитывается 1395", - подчеркнул Адилов.
Кроме того, уничтожено и повреждено 800 единиц автотранспорта, из которых более 500 – автомобили полиции, МЧС, Минобороны, скорой помощи и других госорганов, а также 116 автомобилей, принадлежащих гражданским лицам, уточнил представитель МВД.
Он также сообщил, что в ходе нападения разграблению подверглись 7 охотничьих магазинов, из которых похищено 1564 единицы гражданского оружия.
Общая сумма заявленного предварительного ущерба от беспорядков превысила 87 миллиардов тенге. По мере обращения пострадавших лиц данная сумма продолжает расти", - сказал Адилов.
По его словам, основную долю уголовных дел - 70% - составляют дела о кражах (1356). 127 дел расследуются по фактам незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов. Еще 30 дел связаны с хищением оружия. 63 уголовных дела зарегистрированы по фактам умышленного повреждения и уничтожения чужого имущества, 20 - по угонам, 12 - по разбоям и грабежам. 23 дела связаны с посягательством на жизнь сотрудников правоохранительных органов. За совершение краж и грабежей задержаны и водворены в ИВС 274 человека.