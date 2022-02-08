Январская трагедия: в качестве свидетелей и потерпевших допрошены 10,5 тыс. человек

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НУР-СУЛТАН. 7 ФЕВРАЛЯ - В ходе брифинга в СЦК начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов рассказал о работе Межведомственной следственно-оперативной группы по расследованию актов терроризма и массовых беспорядков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В настоящее время МВД проводится работа по дальнейшей стабилизации обстановки в стране.

Во всех регионах страны (с 19 января) проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок", в котором задействованы свыше 17 тысяч сотрудников и военнослужащих ОВД.

В рамках отработок обеспечивается подворный обход, проверки съемных квартир, фермерских хозяйств и иных объектов с целью установления местонахождения организаторов беспорядков и оружия.

Функционируют 9 блокпостов, в которых задействованы 200 сотрудников (в том числе в Алматы - 5, Алматинской - 4), 6 постов "Рубеж" (ВКО - 2, Атырауская, Костанайская, ЗКО и СКО - по 1).

На блокпостах проверяются проезжающий транспорт на наличие запрещенных и похищенных предметов.

На данный момент в производстве следователей органов внутренних дел находится 2 548 уголовных дел. Как ранее сообщалось, все уголовные дела о террористических атаках и массовых беспорядках расследуются специальными прокурорами.

По подозрению в совершении преступлений в ИВС водворено 887 лиц, из них 789 - арестованы. При этом 205 из них ранее привлекались к уголовной ответственности в том числе: 113 судимых;15 приверженцев и сторонников деструктивных религиозных течений; 26 сторонников запрещенной экстремистской организации ДВК, Коше партиясы; 36 членов организованных преступных групп (7 авторитетов, 4 лидера и 25 участников); 8 лиц, находившихся в розыске", - сообщил начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов.

Он подчеркнул, что их вина доказывается изъятыми вещественными доказательствами, записями камер видеонаблюдения, показаниями свидетелей и другими.

Адилов подчеркнул, что органами следствия задерживаются только лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления. По менее тяжким - применяются меры пресечения, не связанные с содержанием под стражей.

По каждой жалобе о злоупотреблениях должностными полномочиями и превышения власти проводится проверка службой собственной безопасности МВД и спецпрокурорами. Представители национального превентивного механизма и общественных наблюдательных комиссий имеют беспрепятственный доступ во все спецучреждения. Также постоянный надзор за обеспечением законности осуществляется органами прокуратуры", - добавил представитель МВД.

Следователями органов внутренних дел в тесном взаимодействии со специальными прокурорами продолжается работа по установлению причин январских событий, изъятию и закреплению следов преступлений, а также сбору необходимой доказательственной базы. Всего в данной работе задействовано более 200 следователей.

На данный момент завершены осмотры всех поврежденных объектов, количество которых более полутора тысяч (1518, из них в Алматы 1463) и свыше 760 единиц автотранспорта. Назначены свыше 1,7 тысячи (1724) судебных экспертиз (в том числе баллистические - 487, медицинские - 632, химико-токсикологическая - 101, пожарно-техническая - 22 и так далее). В качестве свидетелей и потерпевших допрошены 10,5 тысяч человек. В результате проводимой работы у преступников и из схронов изъяты 828 единиц оружия, более 18 тысяч боеприпасов и 286 спецсредств. Кроме того, добровольно сдано 65 единиц оружия", - сообщил Санжар Адилов.

Ранее начальник службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры Ризабек Ожаров заявил , что мирные митинги использовали разные силы.