Захват аэропорта Алматы: в суде разъяснили приговор зачинщикам беспорядков  

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Алматы. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Уголовном суде Алматы - В Уголовном суде Алматы разъяснили приговор зачинщикам январских беспорядков и участникам захвата алматинского аэропорта.





Судом установлено, что гражданка Т. и гражданин Н. зимой 5 января 2022 года организовали массовые беспорядки в здании аэропорта города Алматы, которые сопровождались погромами, поджогами, разрушениями и уничтожением имущества. В аэропорту к ним присоединились граждане Д., Ш. и К.", - сообщили в суде.









Узнав, что в город планируется прилет самолетов ОДКБ с военным контингентом, преступники решили воспрепятствовать этому, совершив нападение и захватив здание диспетчерской службы. Далее, угрожая насилием, они потребовали от сотрудников отключить освещение взлетно-посадочной полосы и не допустить посадку самолета.





В тот момент возникла реальная угроза безопасности и жизни граждан, находившихся в воздушных судах. В ходе нападения подсудимые совершили угон служебных транспортных средств и открыто похитили служебные радиостанции", - рассказали в суде.





По его информации, роль Айгерим Тлеужановой и Каласа Нурпеисова заключалась в том, что они, пользуясь лидерскими качествами и ораторскими навыками, сумели возглавить толпу граждан и побудили их к совершению массовых беспорядков на территории аэропорта.





Нурлан Далибаев, Ермухамет Шилибаев и Жанайдар Карменов, присоединившись к ним, проявили активность и стали выдвигать требования к сотрудникам аэропорта, требуя недопущения прилетов и вылетов воздушных судов.





Данные преступные действия подсудимых повлекли тяжкие последствия и урон", - отмечается в сообщении.





По данным судебной инстанции, вина подсудимых доказана показаниями ряда свидетелей, заключениями экспертиз, содержанием видеозаписей с камер наружного наблюдения, где полностью прослеживается хронология событий того дня.





Отягчающим обстоятельством стало то, что участники беспорядков совершили уголовное правонарушение в условиях чрезвычайной ситуации.





Смягчающих обстоятельств суд у подсудимой Т. не установил. У подсудимых Н., Д. и К. смягчающими обстоятельствами стало наличие на иждивении малолетних детей, а у подсудимого Ш. болезненное состояние здоровья", - уточнили в суде.





Приговором суда все участники признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 8 лет. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.





Напомним, вчера суд Алматы вынес приговор захватчикам аэропорта.





Айгерим Тлеужанова и Калас Нурпеисов признаны виновными по статье 272 "Организация массовых беспорядков" и приговорены к 4 годам лишения свободы.





Еще трое подсудимых: Нурлан Далибаев, Ермухамет Шилибаев и Жанайдар Карменов получили по 8 лет лишения свободы за участие в массовых беспорядках.





Во время судебного процесса подсудимые заявили, что не признают свою вину, а друг с другом впервые познакомились в суде.





24 апреля приговором Турксибского районного суда Алматы начальник линейного отдела полиции (ЛОП) Международного аэропорта города Алматы Т. признан виновным в превышении власти и должностных полномочий.





25 апреля в качестве свидетеля по делу о захвате аэропорта Алматы во время январских событий выступил руководитель полетов РГП "Казаэронавигация" Абдулкаим Рузиев.





25 мая суд вынес приговор 25 участникам январских беспорядков в Алматы. В





В июне один из подсудимых - Калас Нурпеисов заявил , что следствие оказывало на него давление и психологическое воздействие, из-за чего в ноябре 2022 года он совершил попытку суицида.





Напомним, 5 января 2022 года аэропорт Алматы остался без охраны и обороны. В результате участники массовых беспорядков беспрепятственно захватили здание аэропорта, создавая реальную угрозу пассажирам, угнали автотранспортные средства аэропорта, отключили электропитание взлетной полосы для недопущения прилетов и вылетов воздушных судов в аэропорт, подвергнув опасности воздушные суда, находившиеся в это время в небе и летевшие к месту посадки в аэропорт.





В здании аэропорта примерно 200-300 человек похитили, разбили и подожгли имущество аэропорта, физических лиц и субъектов малого и среднего бизнеса.





В результате незаконных действий участников массовых беспорядков деятельность аэропорта была парализована с 5 по 12 января 2022 года, сумма причиненного ЛОП материального ущерба составила 2 168 726 тенге; АО "Международный аэропорт Алматы" - 313 850 654 тенге, АО "Air Astana" причинен ущерб на сумму 5 617 251 тенге; малому и среднему бизнесу на общую сумму 414 113 533 тенге.



