В Алматы устраняют последствия селя, для жителей Медеуского района организован подвоз воды, установлены биотуалетыВ Алматы устраняют последствия селя, для жителей Медеуского района организован подвоз воды, установлены биотуалеты
Суд Алматы вынес приговор захватчикам аэропорта
Фото: Depositphotos
Алматы. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Межрайонный суд по уголовным делам Алматы сегодня вынес приговор пяти подсудимым по делу о захвате городского аэропорта во время январских беспорядков, сообщили в пресс-службе суда.
Решением суда Айгерим Тлеужанова и Калас Нурпеисов признаны виновными по статье 272 "Организация массовых беспорядков" и приговорены к 4 годам лишения свободы.
Нурлан Далибаев, Ермухамет Шилибаев и Жанайдар Карменов получили по 8 лет лишения свободы за участие в массовых беспорядках (статья 272 УК РК), сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, разрушениями и уничтожением имущества во время нападения и захвата стратегических объектов аэропорта и РГП "Казаэронавигация".
Напомним, гражданских активистов Айгерим Тлеужанову и Каласа Нурпеисова, а также Нурлана Далибаева, Ермухамета Шилибаева и Жанайдара Карменова обвиняли в организации массовых беспорядков, в действиях, направленных на захват аэропорта и приостановление деятельности аэропорта, а также недопущении прибытия войск ОДКБ.
Ранее подсудимые заявили, что не признают свою вину, а друг с другом впервые познакомились в суде.
24 апреля приговором Турксибского районного суда Алматы начальник линейного отдела полиции (ЛОП) Международного аэропорта города Алматы Т. признан виновным в превышении власти и должностных полномочий.
25 апреля в качестве свидетеля по делу о захвате аэропорта Алматы во время январских событий выступил руководитель полетов РГП "Казаэронавигация" Абдулкаим Рузиев.
25 мая суд вынес приговор 25 участникам январских беспорядков в Алматы.
В июне один из подсудимых - Калас Нурпеисов заявил, что следствие оказывало на него давление и психологическое воздействие, из-за чего в ноябре 2022 года он совершил попытку суицида.
Напомним, 5 января 2022 года аэропорт Алматы остался без охраны и обороны. В результате участники массовых беспорядков беспрепятственно захватили здание аэропорта, создавая реальную угрозу пассажирам, угнали автотранспортные средства аэропорта, отключили электропитание взлетной полосы для недопущения прилетов и вылетов воздушных судов в аэропорт, подвергнув опасности воздушные суда, находившиеся в это время в небе и летевшие к месту посадки в аэропорт.
В здании аэропорта примерно 200-300 человек похитили, разбили и подожгли имущество аэропорта, физических лиц и субъектов малого и среднего бизнеса.
В результате незаконных действий участников массовых беспорядков деятельность аэропорта была парализована с 5 по 12 января 2022 года, сумма причиненного ЛОП материального ущерба составила 2 168 726 тенге; АО "Международный аэропорт Алматы" - 313 850 654 тенге, АО "Air Astana" причинен ущерб на сумму 5 617 251 тенге; малому и среднему бизнесу на общую сумму 414 113 533 тенге.
Вся хронология январских событий здесь.