Суд Алматы вынес приговор захватчикам аэропорта

Они признаны виновными в участии в массовых беспорядках в январе 2022 года

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Алматы. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Межрайонный суд по уголовным делам Алматы сегодня вынес приговор пяти подсудимым по делу о захвате городского аэропорта во время январских беспорядков, сообщили в пресс-службе суда.





Решением суда Айгерим Тлеужанова и Калас Нурпеисов признаны виновными по статье 272 "Организация массовых беспорядков" и приговорены к 4 годам лишения свободы.





Нурлан Далибаев, Ермухамет Шилибаев и Жанайдар Карменов получили по 8 лет лишения свободы за участие в массовых беспорядках (статья 272 УК РК), сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, разрушениями и уничтожением имущества во время нападения и захвата стратегических объектов аэропорта и РГП "Казаэронавигация".





Напомним, гражданских активистов Айгерим Тлеужанову и Каласа Нурпеисова, а также Нурлана Далибаева, Ермухамета Шилибаева и Жанайдара Карменова обвиняли в организации массовых беспорядков, в действиях, направленных на захват аэропорта и приостановление деятельности аэропорта, а также недопущении прибытия войск ОДКБ.





Ранее подсудимые заявили, что не признают свою вину, а друг с другом впервые познакомились в суде.





24 апреля приговором Турксибского районного суда Алматы начальник линейного отдела полиции (ЛОП) Международного аэропорта города Алматы Т. признан виновным в превышении власти и должностных полномочий.





25 апреля в качестве свидетеля по делу о захвате аэропорта Алматы во время январских событий выступил руководитель полетов РГП "Казаэронавигация" Абдулкаим Рузиев.





25 мая суд вынес приговор 25 участникам январских беспорядков в Алматы.





В июне один из подсудимых - Калас Нурпеисов заявил , что следствие оказывало на него давление и психологическое воздействие, из-за чего в ноябре 2022 года он совершил попытку суицида.





Напомним, 5 января 2022 года аэропорт Алматы остался без охраны и обороны. В результате участники массовых беспорядков беспрепятственно захватили здание аэропорта, создавая реальную угрозу пассажирам, угнали автотранспортные средства аэропорта, отключили электропитание взлетной полосы для недопущения прилетов и вылетов воздушных судов в аэропорт, подвергнув опасности воздушные суда, находившиеся в это время в небе и летевшие к месту посадки в аэропорт.





В здании аэропорта примерно 200-300 человек похитили, разбили и подожгли имущество аэропорта, физических лиц и субъектов малого и среднего бизнеса.





В результате незаконных действий участников массовых беспорядков деятельность аэропорта была парализована с 5 по 12 января 2022 года, сумма причиненного ЛОП материального ущерба составила 2 168 726 тенге; АО "Международный аэропорт Алматы" - 313 850 654 тенге, АО "Air Astana" причинен ущерб на сумму 5 617 251 тенге; малому и среднему бизнесу на общую сумму 414 113 533 тенге.



