Закон о воинской службе в резерве подписал президент

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Пекин. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках 12-го заседания Комитета по сотрудничеству "Казахстан - Китай" вице-министр финансов Казахстана Даурен Кенбеил провел двусторонние встречи с представителями Народного банка Китая, Эксимбанка Китая и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), сообщает пресс-служба Минфина РК.





Во время встречи с заместителем председателя Народного банка Китая Лу Лэй стороны обменялись мнениями о текущей ситуации на международных финансовых рынках, о развитии двустороннего финансового сотрудничества и договорились о взаимодействии по выпуску панда-бондов на китайском рынке.





С вице-президентом Эксимбанка Китая Ван Кан Даурен Кенбеил обсудил финансирование и реализацию инвестиционных проектов в Казахстане, в том числе строительство водовода от канала имени К.И. Сатпаева до Астаны с насосно-фильтровой станцией № 4, новых линий метро в Алматы, а также модернизацию таможенной инфраструктуры пунктов пропуска.





Кроме того, вопросы развития экономического сотрудничества, подписания рамочного соглашения о партнерстве и подготовки новой программы по бюджетной поддержке были рассмотрены на встрече с главным инвестиционным директором АБИИ Константином Лимитовским.





По итогам встреч стороны выразили уверенность в реализации совместных проектов, дальнейшем развитии партнерства и достижении взаимовыгодных целей.