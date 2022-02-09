Замглавы МВД встретился с региональным представителем ООН по правам человека в Центральной Азии

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НУР-СУЛТАН. 8 ФЕВРАЛЯ - В МВД прошла встреча заместителя министра внутренних дел Ержана Саденова с региональным представителем управления верховного комиссара ООН по правам человека в Центральной Азии Рышардом Коменда, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В рамках встречи Рышард Коменда проинформирован о действиях полиции в период проведения мирных митингов и беспорядков, последствиях террористических атак, а также ходе досудебных расследований находящихся в производстве органов внутренних дел, сообщает Polisia.kz.
Особое внимание было уделено вопросам соблюдения прав граждан при уголовном преследовании. Участники встречи обменялись мнениями о приоритетных вопросах и перспективах сотрудничества в области соблюдения прав человека.