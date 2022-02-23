Замначальника ДП СКО назначена Сауле Андагулова

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ПЕТРОПАВЛОВСК. 22 ФЕВРАЛЯ - На аппаратном совещании департамента полиции Северо-Казахстанской области глава ведомства полковник полиции Айдын Кабдулдинов представил личному составу заместителя начальника ДП СКО полковника полиции Сауле Андагулову, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сауле Андагулова будет курировать вопросы кадровой политики, сообщает Polisia.kz.
Сауле Андагулова родилась в Костанайской области. В 1991 году окончила Петропавловский педагогический институт, в 2002 году Академию МВД РК.
Службу в органах внутренних дел начинала с должности инспектора по делам несовершеннолетних в Наурзумском РОВД. Служила на различных должностях в следственных подразделениях, в том числе - заместителем начальника следственного управления ДВД СКО. В течение последних десяти лет - возглавляла Штаб ДП СКО.
Ранее начальник департамента полиции Восточно-Казахстанской области Серик Джунисбеков представил личному составу нового начальника управления полиции Семея - Ернара Базарова.