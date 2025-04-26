Ограничивающий рекламу букмекерских контор и тотализаторов закон подписал Токаев

Фото: primeminister.kz

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Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата по вопросам развития сферы здравоохранения с участием руководителей посольств США, Европейского союза, Канады, Американской торговой палаты, а также региональных директоров международных компаний, лидеров отрасли, таких как Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca, Kazanada LLP, La Roche и других, - Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата по вопросам развития сферы здравоохранения с участием руководителей посольств США, Европейского союза, Канады, Американской торговой палаты, а также региональных директоров международных компаний, лидеров отрасли, таких как Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca, Kazanada LLP, La Roche и других, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.





Мы нацелены на увеличение объема инвестиций, локализацию производств, создание кластеров высокого передела с участием инвесторов. Убежден, что активное взаимодействие и обмен мнениями в рамках совета придаст дополнительный импульс нашим совместным усилиям по развитию здравоохранения и росту деловой активности в Казахстане", - отметил Олжас Бектенов.





В РК ведется масштабная модернизация медицинской инфраструктуры с акцентом на укрепление сельской и первичной медико-санитарной помощи. В рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" построено 467 медицинских объектов в сельских округах. Продолжается последовательная модернизация многопрофильных больниц в районах.





Активно применяются цифровые решения с поэтапной оцифровкой всех процессов, в том числе по амбулаторному лекарственному обеспечению. Внедряется технология искусственного интеллекта для диагностики заболеваний, использования персонализированных AI-ассистентов для врачей и пациентов. Создается единое хранилище медицинских данных, благодаря чему будет достигнут 100-процентный охват врачебных сведений с контролем их полноты и качества.





Внимание уделено мерам по стимулированию локализации производства фармацевтической продукции. В целях увеличения доли отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий до 50% к 2029 году правительством усилена работа по улучшению бизнес-климата страны. Законодательством предусмотрены инвестиционные преференции, включая налоговые льготы, натурные гранты, долгосрочные контракты и другое. Упрощается законодательство по выходу лекарственных средств на рынок с 2 лет до 100 рабочих дней. Заключено 90 долгосрочных договоров с 34 производителями на производство около 2,5 тыс. наименований фармпродукции. Налажено активное взаимодействие с ведущими мировыми фармацевтическими компаниями для локализации производства инновационных препаратов, включая трансферт технологий и обучение персонала.





В ходе встречи помимо перспектив привлечения инвестиций в сферу здравоохранения были обсуждены проблемные вопросы и пути их решения в диалоге с бизнесом.





Исполнительный директор Американской торговой палаты в Казахстане Джефф Эрлих акцентировал внимание на важности свободной торговли и подтвердил готовность Торговой палаты США укреплять торговые отношения с Казахстаном.





Посол Европейского союза в РК Алешка Симкич в своей речи отметила положительные результаты сотрудничества между ЕС и Казахстаном в секторе здравоохранения.





Генеральный директор Johnson & Johnson в Казахстане Адилет Назарбаев актуализировал вопрос доступности онкопрепаратов для пациентов в рамках государственного финансирования. Отмечена важность сокращения периода с момента регистрации до приема лекарства онкобольными до 100 дней - на сегодня Министерством здравоохранения проводится соответствующая работа.





Президент по региону Центральной Азии, GE HealthCare Дмитрий Занчев отметил потенциал Казахстана стать технологическим производственным хабом в регионе. Особое внимание уделено эффективности инструментов привлечения инвестиций.





Директор AstraZeneca Kazakhstan Мария Шипулева отметила, что международные компании начали более активно инвестировать, увидев поддержку со стороны государства и заинтересованность в инициировании таких проектов.





По итогам заседания Совета по улучшению инвестиционного климата премьер-министр поручил Министерству здравоохранения проработать озвученные предложения и рекомендации зарубежных партнеров.