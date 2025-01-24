Свыше 1,6 тысячи билбордов с рекламой букмекерских контор демонтированы в Казахстане

Рассказать друзьям

Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Тимура Сулейменова и заслушал отчет об итогах реализации банком денежно-кредитной политики в 2024 году и планах монетарного регулятора на 2025 год, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Тимура Сулейменова и заслушал отчет об итогах реализации банком денежно-кредитной политики в 2024 году и планах монетарного регулятора на 2025 год, информирует Акорда.





Президент был проинформирован о ситуации в экономике и финансовой системе Казахстана, деловой активности, факторах инфляции, а также о мерах, принимаемых в целях стабилизации цен и достижения среднесрочной цели по инфляции в 5%.





По итогам 2024 года инфляция сформировалась в пределах прогнозного диапазона Национального банка и составила 8,6%. При этом, как сообщил Тимур Сулейменов, повышается внешнее инфляционное давление и сохраняются внутренние инфляционные риски.





Главе государства также была представлена информация о состоянии активов Национального фонда, золотовалютных резервов и ЕНПФ. В частности, в 2024 году доходы от управления активами Нацфонда составили 4,5 млрд долларов, или более 7,5%. Валовые золотовалютные резервы Нацбанка достигли 45,8 млрд долларов, увеличившись на 27,4%. Инвестиционный доход от управления пенсионными активами Единого накопительного пенсионного фонда составил 3,4 трлн тенге, а доходность превысила инфляцию более чем в 2 раза и достигла 17,8%.





Кроме того, Тимур Сулейменов рассказал о стабильной ситуации в банковском секторе, продолжении устойчивого роста депозитной базы, принимаемых мерах для обеспечения финансовой стабильности и планах по повышению эффективности макропруденциальной политики.





По итогам встречи глава государства подчеркнул важность стабилизации инфляции, продолжения тесной координации макроэкономической политики Национального банка и правительства, а также поставил ряд задач по деятельности Нацбанка.