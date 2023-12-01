Запрет на сбор и обработку копий удостоверений личности введут в Казахстане

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Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга в СЦК главнокомандующий СВО Вооруженных сил РК генерал-майор авиации Даурен Косанов сообщил об итогах деятельности Сил воздушной обороны за 2023 год.





Он напомнил, что в этом году Силы воздушной обороны отметили свое 25-летие. За это время сформировался и успешно развивается современный боеспособный, высокотехнологичный вид Вооруженных сил.





В отчетном периоде Военно-воздушные силы, Войска противовоздушной обороны, а также части и подразделения обеспечения приняли участие в более 30 тактических учениях и мероприятиях оперативной подготовки как в масштабе Вооруженных сил, так и внутри вида. В рамках командно-штабного учения "Батыл тойтарыс - 2023" проведено совместное учение с боевой стрельбой войск Объединенной системы ПВО государств - участников СНГ "Боевое содружество", - сказал представитель Минобороны.





Главнокомандующий СВО отметил увеличение часов налета, что способствует повышению уровня подготовки летного, инженерно-технического составов и подразделений обеспечения. Если в прошлом году летные экипажи налетали свыше 12 тысяч часов, то в 2023 году этот показатель составил более 13 тысяч часов.





Он также рассказал о выполнении правительственной программы перевооружения и обновления авиационного парка и средств ПВО.





В рамках заключенного контракта между казахстанской стороной и европейским авиационным концерном Airbus Military авиапарк пополнился военно-транспортными самолетами С-295. Получены новые транспортно-боевые вертолеты Ми-35 и Ми-171Ш. К концу текущего года планируется прибытие еще одной батареи "ТОР-2М". В начале следующего года мы будем доукомплектованы шестью самолетами Су-30СМ, батареей зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2К" и военно-транспортным самолетом А-400М", - продолжил он.





В свою очередь заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны по вооружению - начальник главного управления вооружения Ержан Нильдибаев опроверг слухи о покупке Казахстаном французских боевых самолетов Rafale.





Хочу вас огорчить, никаких переговоров по данному вопросу не проводилось. Планов таких не было. Хороший самолет, хорошая машина, но очень дорогая. Поэтому считаем, что, выбирая в вопросе "цена - качество", мы пока остановились на самолете Су-30СМ", - сказал Ержан Нильдибаев.