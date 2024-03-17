Запущены пилотные проекты по "окрашиванию денег" - Антикор

Определены одни из наиболее подверженных коррупции сфер

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Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Антикоррупционной службе обсудили реализацию поручения президента по масштабированию пилотных проектов "окрашивания денег" в процессе освоения бюджетных средств с помощью цифрового тенге, сообщает пресс-служба - В Антикоррупционной службе обсудили реализацию поручения президента по масштабированию пилотных проектов "окрашивания денег" в процессе освоения бюджетных средств с помощью цифрового тенге, сообщает пресс-служба ведомства





7 февраля на расширенном заседании правительства глава государства поручил масштабировать проекты по маркированию и отслеживанию денег с помощью цифрового тенге. В этом направлении внедрение механизма "окрашивания денег" в процессах освоения бюджетных средств было заложено в концепции антикоррупционной политики, утвержденной указом президента РК.





Механизм будет реализован на основании платформы цифрового тенге, которая внедряется Национальным банком во взаимодействии с казначейством Министерства финансов.





Для реализации пилотного внедрения "окрашивания денег" определены одни из наиболее подверженных коррупции сфер - строительство дорог, использование выделенных средств СПК и субсидирование приобретения сельхозтехники и оборудования.





Пилотное апробирование начнется с отдельных участков дорог республиканского значения, в одном из областных СПК и по инвестиционным субсидиям, выделяемым АО "КазАгроФинанс".