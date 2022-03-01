Застрявшие на Украине дальнобойщики возвращаются в Казахстан
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В политсовет Nur Otan вошел Алихан Смаилов
НУР-СУЛТАН. 1 МАРТА - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов вошел в политсовет партии Nur Otan, передает KAZAKHSTAN TODAY.
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Заведено 203 уголовных дела о пытках и превышении власти - ГП о ходе расследования январской трагедии
Сейчас мы точно знаем, что мирными митингами воспользовались разные силы. Организаторы привлекли деструктивные и криминальные круги, вооружили и координировали их действия. Беспорядки сопровождались насилием в отношении граждан, погромами и мародерством. Их целью было устрашить население и парализовать органы власти", - сказал Асылов.
На сегодняшний день заведено 203 уголовных дела о пытках и превышении власти, наиболее резонансные из них расследуются специальными прокурорами. В ходе досудебного производства установлено и задержано 9 сотрудников, подозреваемых в применении к задержанным недозволенных методов следствия", - сказал Серик Шалабаев.
По уголовным делам, касающимся январских событий, проведено около 1,5 тысячи осмотров мест происшествий, назначены и проводятся более 1 500 судебных экспертиз. На недозволенные методы следствия и применение пыток в прокуратуру поступили 283 заявления. Виновные сотрудники правоохранительных органов будут привлечены и осуждены по всей строгости закона", - отметил Шалабаев.
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Заместителем акима Алматы назначен бывший вице-министр нацэкономики
НУР-СУЛТАН. 28 ФЕВРАЛЯ - Заместителем акима Алматы назначен бывший вице-министр национальной экономики Алишер Абдыкадыров, сообщает KAZAKHSTAN TODAY.
Алишер Абдыкадыров родился 6 апреля 1986 года.
Окончил магистратуру Московского государственного университета имени Ломоносова по специальности «экономика».
Трудовой стаж:
2009-2010 - эксперт управления инвестиционных проектов департамента инвестиционной деятельности Министерства индустрии и торговли;
2010-03.2011 - главный эксперт управления инвестиционных проектов комитета по инвестициям Министерства индустрии и новых технологий;
03.2011-10.2013 - руководитель управления инвестиционных проектов комитета по инвестициям Министерства индустрии и новых технологий;
10.2013-02.2014 - заместитель директора департамента стратегического планирования Министерства индустрии и новых технологий;
03.02.2014 - заместитель председателя комитета по инвестициям Министерства индустрии и новых технологий;
10.2014-04.2019 - заместитель председателя Комитета по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию;
04.2019-02.2020 - председатель правления АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта» («Казахстанский институт развития индустрии»);
02.2020-02.2021 - заместитель акима Карагандинской области;
02.2021-02.2022 - вице-министр национальной экономики Республики Казахстан;
с 02.2022 г. - заместитель акима города Алматы.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Представитель МИД рассказал об эвакуации казахстанцев через Молдову
Сегодня посольством организован транспорт и запланирован выезд 10 граждан Казахстана в город Кагул за получением в генеральном консульстве Румынии транзитных виз. После получения виз будет выезд на КПП на границе с Румынией. После пересечения границы посольство Казахстана в Румынии организует транспортное обеспечение для перевозки наших граждан в Бухарест, чтобы они оттуда смогли вылететь в Казахстан через Стамбул", - рассказал Айбек Смадияров.
В МИД РК прокомментировали ситуацию с казахстанскими гражданами на границе Украины и Польши
Посольством в Киеве сформирована к отправке еще одна группа казахстанских граждан в количестве 60 человек. В здании посольства РК в Киеве этой ночью находились 26 человек, в том числе 8 сотрудников посольства, 18 граждан, из них шестеро детей", - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров в ходе брифинга.
По информации сотрудника посольства Казахстана в Киеве, в 9.30 по местному времени из посольства в направлении Львова отправился 54-местный автобус, в нем было 39 граждан. Ранее о готовности выехать заявили 68 граждан, но часть из них не явилась в посольство. Будут еще автобусы от посольства Казахстана в Киеве, поэтому граждан просим собраться возле нашего посольства", - сказал Смадияров.
Украинская сторона периодически закрывает границу и досматривает автобусы, потому что на каждый автобус как минимум тратится один час на досмотр. Это связано с тем, что украинские власти приняли указ о мобилизации населения - мужчин с 18 до 60 лет не выпускать за пределы страны. Поэтому все автобусы досматриваются", - сказал Айбек Смадияров.
Ожидаем, что в ближайшие пару часов он пересечет границу и доедет до польского города Катовице. Ночью из Львова выехал второй автобус, в нем 46 человек. В настоящее время находится тоже в очереди на границе. Колонна автомашин, выехавших из посольства Казахстана в Киеве - 79 человек, стоит в транспортном заторе. Примерно в 20 км от указанного пункта пропуска", - отметил представитель МИД РК.
Борт авиакомпании Air Astanа сейчас находится в аэропорту города Атырау. Авиакомпания ждет сигнала о готовности к отправке наших граждан из аэропорта польского города Катовице. Министерством иностранных дел дополнительно у польской стороны запрошено разрешение на пролет нескольких эвакуационных рейсов через воздушное пространство Польши", - сообщил Айбек Смадияров.
Казахстанцев среди пострадавших на Украине нет - МИД РК
К счастью, пострадавших нет. Пока нет данных у нас, к нам не обращались. Надеюсь, так и будет продолжаться", - сказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.
Перед зданием почетного консульства Казахстана во Львове собралось 55 граждан Республики Казахстан, которые готовятся к отправке в Польшу. Этих граждан укрывали на территории близлежащей школы. Однако их временно оттуда вывели по причине возможности обстрела объекта. Со слов почетного консула, возникли проблемы с транспортным обеспечением", - сказал Айбек Смадияров.
Другие автобусы отказываются выезжать, зная, что на несколько дней могут застрять в заторе. Если ранее, в мирное время стоимость такого транспорта была доступной, то сейчас доходит до 20 тысяч долларов за один автобус. Поэтому этот вопрос мы решаем совместно с нашими почетными консулами, наших граждан просим набраться терпения", - пояснил официальный представитель внешнеполитического ведомства.
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