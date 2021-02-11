Жансеит Туймебаев освобожден от должности зампреда АНК

Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте Акорды.
Жансеит Туймебаев родился 8 июля 1958 года в ауле Кайнар. Работал ассистентом, старшим преподавателем, доцентом КазГУ. Имеет научную степень доктора филологических наук.
С 1993 года - в системе Министерства иностранных дел РК. Был первым секретарем, заведующим отделом. Затем работал в посольстве Республики Казахстан в Турецкой Республике. Назначался главой консульства Республики Казахстан в Стамбуле. С 1999 года - шеф протокола президента РК. С 2004 года - советник президента Республики Казахстан - шеф протокола президента РК. С 1 февраля 2006 года - чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Российской Федерации. С 2007 по 2010 год занимал должность министра образования и науки. Также работал послом Казахстана в Турции и Албании.
Жансеит Туймебаев занимал пост акима Южно-Казахстанской области с октября 2016 года. В июне 2018 года был назначен акимом Туркестанской области (бывшая Южно-Казахстанская область). В феврале 2019 года покинул пост акима региона и стал заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующим Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана администрации президента.
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