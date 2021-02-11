Жансеит Туймебаев освобожден от должности зампреда АНК

Нур-Султан. 10 февраля. Kazakhstan Today - Жансеит Туймебаев освобожден от должности заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующего секретариатом Ассамблеи народа Казахстана администрации президента Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте Акорды.

Жансеит Туймебаев родился 8 июля 1958 года в ауле Кайнар. Работал ассистентом, старшим преподавателем, доцентом КазГУ. Имеет научную степень доктора филологических наук.

С 1993 года - в системе Министерства иностранных дел РК. Был первым секретарем, заведующим отделом. Затем работал в посольстве Республики Казахстан в Турецкой Республике. Назначался главой консульства Республики Казахстан в Стамбуле. С 1999 года - шеф протокола президента РК. С 2004 года - советник президента Республики Казахстан - шеф протокола президента РК. С 1 февраля 2006 года - чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Российской Федерации. С 2007 по 2010 год занимал должность министра образования и науки. Также работал послом Казахстана в Турции и Албании.

Жансеит Туймебаев занимал пост акима Южно-Казахстанской области с октября 2016 года. В июне 2018 года был назначен акимом Туркестанской области (бывшая Южно-Казахстанская область). В феврале 2019 года покинул пост акима региона и стал заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующим Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана администрации президента.

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