09.03.2023, 17:56 33431
Железнодорожную компанию оштрафовали более чем на 480 миллионов тенге за монопольное завышение цен
Штраф оплачен в полном объеме
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Атырау. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Железнодорожная компания "РТИ-АНПЗ" в Атырауской области привлечена к административной ответственности за нарушение законодательства в области защиты конкуренции, сообщает Агентство по развитию и защите конкуренции.
По данным АЗРК, компания злоупотребляла монопольным положением в установлении и поддержании монопольно высоких цен (по услугам текущего отцепочного ремонта вагонов и текущего безотцепочного ремонта) и применении разных цен либо разных условий к равнозначным соглашениям (по договорам на подачу и уборку вагонов, а также по выполнению работ по текущему отцепочному ремонту).
На основании представления Атырауской транспортной прокуратуры департаментом возбуждено дело об административном правонарушении в отношении ТОО "РТИ-АНПЗ", - говорится в пресс-релизе агентства.
По итогам рассмотрения дела постановлением специализированного суда по административным правонарушениям города Атырау ТОО "РТИ-АНПЗ" привлечено к административной ответственности с наложением административного взыскания на общую сумму 485 млн тенге, который оплачен в пользу государства в полном объеме.
Для справки:
Проект "Развитие транспортной инфраструктуры АНПЗ" реализуется совместно с ТОО "АНПЗ" в рамках комплекса мер по модернизации Атырауского НПЗ в соответствии с государственной программой по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан", - сообщается на сайте компании.
Целью проекта ТОО "РТИ-АНПЗ" будет наличие подъездных путей к нефтеперерабатывающему заводу с пропускной способностью до 5,5 млн тонн нефтепродуктов в год (330 вагонов-цистерн/сутки).
Данный проект обеспечит подготовку вагонов-цистерн под налив всех нефтепродуктов, производимых Атырауским НПЗ.
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10.03.2023, 16:17 4871
Токаеву доложили о перспективах развития КазНУ
В учебном заведении сегодня обучаются более 24 тысяч студентов
Фото: Акорда
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Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял ректора КазНУ имени аль-Фараби Жансеита Туймебаева, который представил результаты академической, научно-исследовательской и инновационной деятельности, новые направления и перспективы развития университета, сообщает Акорда.
Также Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что в учебном заведении сегодня обучаются более 24 тысяч студентов, в том числе 2,8 тысячи иностранных граждан из 54 стран мира.
Кроме того, реализуются 542 образовательные программы, увеличено количество научных центров и проектов. В 2022 году заключено более 30 договоров с ведущими университетами США, Великобритании, Японии, Франции, ОАЭ, Турции. Филиалы вуза действуют в Стамбуле и Бишкеке. В Алматы на базе университета открыт филиал МИФИ (Москва).
Жансеит Туймебаев сообщил, что в 2022 году повышена заработная плата профессорско-преподавательского состава. Кроме того, выполнен ремонт учебных корпусов, лабораторий и общежитий. По решению суда в собственность КазНУ возвращены два земельных участка.
Президент Казахстана указал на важность дальнейшего развития университета и акцентировал внимание на необходимости укрепления международного статуса вуза, усиления научно-исследовательской деятельности.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "НК "КазМунайГаз" Магзума Мирзагалиева.
10.03.2023, 11:55 11601
Казахстанцы, находящиеся за рубежом, смогут проголосовать на выборах в мажилис в 62 странах
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Граждане Казахстана могут принять участие во внеочередных выборах депутатов мажилиса парламента РК за рубежом, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
При загранучреждениях Казахстана в 62 иностранных государствах образованы 77 избирательных участков.
Для участия в голосовании граждане Республики Казахстан, обладающие активным избирательным правом, проживающие или находящиеся по частным, служебным, учебным, деловым и туристическим целям в соответствующем иностранном государстве и имеющие действительные паспорта гражданина РК, могут обратиться в дипломатическое или консульское представительство Казахстана, при котором создан избирательный участок", рассказали в МИД РК.
Голосование при загранучреждениях РК будет проводиться в день выборов (воскресенье, 19 марта 2023 года) с 07.00 до 20.00 по местному времени.
Вместе с тем для своевременной и полноценной подготовки процесса голосования за рубежом просим граждан РК заранее связаться с ближайшим избирательным участком и предоставить данные для включения в списки избирателей", - добавили в пресс-службе.
Напомним, внеочередные выборы депутатов мажилиса парламента РК состоятся 19 марта 2023 года. По данным ЦИКа, в списки избирателей, переданные на участки местными исполнительными органами, по состоянию на 26 февраля включено 12 млн 32 тысячи 550 граждан.
10.03.2023, 10:03 15046
Россия передала часть имущества на Байконуре Казахстану
Фото: vk.com Администрация города Байконур
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Байконур. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан подписал постановление правительства от 3 марта 2023 года "О принятии имущества в республиканскую собственность", передает корреспондент агентства.
Принять в республиканскую собственность на безвозмездной основе из федеральной собственности Российской Федерации имущество согласно приложению к настоящему постановлению", - говорится в документе.
Согласно приложению, в собственность Казахстану передается следующее имущество:
- космический аппарат 11Ф647М "Экран-М" 1991 года выпуска, его составные части и комплектующие;
- сборочно-защитный блок 11Ф639.М0000-0-01 1993 года выпуска, его комплектующие элементы и запасные инструменты и приспособления;
- система испытаний объектов 11Н6110 1991 года выпуска;
- система 8Г012М1 1986 года выпуска;
- система 8Г013Э1 1986 года выпуска.
10.03.2023, 09:54 14381
Потребителям Темиртау вернут 300 млн тенге за отопление
Во время ремонта на теплосетях были нарушения температурного режима в домах горожан, однако тепловики не делали перерасчета за подачу тепла
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Темиртау. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой города Темиртау проведен анализ в сфере теплоснабжения за период 2022-2023 годы. Защищены права 120 тысяч жителей Темиртау. Об этом сообщили в прокуратуре Карагандинской области.
Установлено, что с началом этого отопительного сезона ТОО "Окжетпес-Т" проводились ремонтные работы на сетях ТЭЦ-2 АО "АрселорМиттал Темиртау", что приводило к частым нарушениям температурного режима в домах горожан. Соответственно, в таких случаях должен производиться перерасчет стоимости услуг за подачу тепла, однако монополистом это не сделано", - сообщили в ведомстве.
По акту надзора прокуратуры предприятием пересчитаны начисления за пользование теплоснабжением 120 тысяч жителей на сумму более 300 млн тенге для (118 362 физических лиц и 1329 субъектов бизнеса).
Напомним, в Казахстане в первом квартале 2023 года будет завершен аудит всех ТЭЦ и электрических сетей страны.
09.03.2023, 19:51 31706
Президент ознакомился с проектом расширения Карачаганака
Фото: Акорда
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Уральск. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Рабочую поездку Касым-Жомарта Токаева в Западно-Казахстанскую область продолжило знакомство с работой консорциума "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В." (КПО), занимающегося разработкой одного из крупнейших газоконденсатных месторождений в мире, сообщает пресс-служба Акорды.
Президенту представили проект расширения Карачаганака. Как сообщил генеральный директор консорциума Джанкарло Рую, в рамках первого этапа проекта расширения месторождения на 2021-2024 годы ведется работа по строительству 5-го компрессора обратной закачки газа и других производственных объектов. На этом этапе проекта будет инвестировано 970 миллионов долларов и трудоустроено порядка 3500 человек. На следующем этапе в период с 2023 по 2026 годы предусмотрено строительство 6-го компрессора рециркуляции газа. Планируется направить на эти цели 735 миллионов долларов и создать 1300 новых рабочих мест.
Проект расширения Карачаганака позволит поднять уровень добычи жидкой фракции до 46 млн тонн и даст возможность Казахстану и партнерам получить дополнительную выручку.
На сегодняшний день партнерами консорциума совместно с Министерством энергетики разрабатывается технико-экономическое обоснование нового газового завода. Запуск завода позволит увеличить добычу до 4 миллиардов кубометров газа и 0,5-0,6 миллиона тонн пропан-бутановой фракции в год и значительно повысит энергетический потенциал страны.
Глава государства указал на важность строительства нового газового завода. Он также отметил значимый вклад Карачаганака в развитие нефтегазовой отрасли и социально-экономической сферы.
С момента подписания в 1997 году окончательного соглашения о разделе продукции в освоение Карачаганкского месторождения инвесторами на развитие производства было направлено порядка 30 миллиардов долларов.
Консорциум "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В." является крупнейшим предприятием региона. Здесь на постоянной основе работает 3,8 тысячи человек. Порядка 20 тысяч человек работают в 142 подрядных организациях, предоставляющих консорциуму различные услуги и продукцию. С начала проекта совокупный вклад КПО в экономику страны составил 57,4 млрд долларов. Из них 45,9 млрд долларов поступили в бюджет в виде налогов, платежей и доли продукции.
В целом консорциум "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В." с 1998 года выделил 754,5 млн долларов на реализацию социальных и инфраструктурных проектов в Западно-Казахстанской области. На эти средства были построены 16 больниц и поликлиник, 3 физкультурно-оздоровительных комплекса, 34 школы и детских сада, театры, дома культуры и другие объекты.
Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Западно-Казахстанскую область.
09.03.2023, 18:50 32091
Президент побеседовал со 100-летним ветераном войны и с 96-летним краеведом
Фото: Акорда
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Уральск. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев посетил дом ветерана Великой Отечественной войны Ивана Гапича и поздравил его со 100-летним юбилеем. Глава государства отметил, что жизненный путь ветерана - это пример служения народу, самоотверженного труда и патриотизма, сообщает пресс-служба Акорды.
Не каждый на этом земном шаре может похвастаться, что дошел до такого возраста, тем более вы участник Великой Отечественной войны. Мы с большим уважением относимся к тем, кто прошел через фронт, через дороги войны. После войны вы работали в органах прокуратуры и внесли очень большой вклад в укрепление и развитие нашего государства. Выражаю вам мою благодарность", - сказал президент.
Иван Гапич родился в 1923 году в Акмолинской области, образование получил в Алматы. Он принимал участие в освобождении Польши, Чехословакии и Украины. В послевоенные годы Иван Гапич работал в органах прокуратуры в Карагандинской, Южно-Казахстанской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областях.
Касым-Жомарт Токаев также побеседовал с 96-летним местным краеведом, деятелем культуры Жайсаном Акбаем.
Ваш долгий трудовой путь может служить образцом для многих людей. Вы работали по партийной линии, в государственных органах. Внесли большой вклад в развитие отечественной культуры. Желаю крепкого здоровья вам и благополучия вашей семье", - отметил глава государства.
Жайсан Акбай долгие годы проработал в сфере образования и культуры Западно-Казахстанской области. Он также известен своей краеведческой деятельностью в регионе.
Ветеран войны Иван Гапич и ветеран труда Жайсан Акбай поблагодарили президента за внимание и поддержку.
Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Западно-Казахстанскую область.
09.03.2023, 16:55 36181
Государство будет оказывать поддержку ученым, молодежи, людям труда - Токаев
В рамках визита в ЗКО президент посетил дворец искусств "Атамекен", где ознакомился с выставкой, посвященной истории и творческому наследию края, и встретился с почетными гражданами региона
Фото: Акорда
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Уральск. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев посетил дворец искусств "Атамекен", который является самым крупным объектом культуры в регионе и вмещает 920 человек. Здесь глава государства ознакомился с выставкой, посвященной истории и творческому наследию края, сообщает Акорда.
В конференц-зале дворца искусств президент встретился с почетными гражданами региона. Среди них представители различных профессий и специальностей, внесшие свой вклад в развитие региона, а также граждане, проявившие себя во время чрезвычайных ситуаций.
В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев сообщил, что прибыл в Западно-Казахстанскую область для знакомства с жизнью региона, играющего важную роль в развитии всей страны.
Западно-Казахстанская область обладает большим потенциалом. Сегодня в стране проводятся масштабные преобразования. В такой важный период ключевая ценность для нас - сохранение мира. Если мы все будем работать сплоченно, то нас не остановят никакие препятствия. Если наше единство будет нерушимым, мы преодолеем любые невзгоды", - сказал глава государства.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что государство будет оказывать поддержку ученым, молодежи, людям труда. При этом он отметил, что президентский молодежный кадровый резерв уже стал действенным социальным лифтом для продвижения молодых профессионалов.
09.03.2023, 13:26 36931
В Казахстане намерены ужесточить наказание за призыв к массовым беспорядкам
Фото: facebook/Сергей Алексеенок
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Астана. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане намерены ужесточить наказание за призыв к массовым беспорядкам. Об этом сообщил глава МВД Марат Ахметжанов в ходе заседания сената при обсуждении поправок в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы по вопросам прав человека в области уголовного правосудия, исполнения наказания и предупреждения пыток и жестокого обращения.
По словам министра, поправки направлены на укрепление прав граждан, сохранение требований Конвенции против пыток и ужесточение ответственности за ряд преступлений. А именно за преступления в бытовой сфере, призыв к массовым беспорядкам. Также ужесточается наказание за убийство, бандитизм, совершенные с особым цинизмом.
Ужесточаются санкции за призыв к массовым беспорядкам, в том числе с использованием телекоммуникационной сети", - сказал он.
Также ужесточат наказание и за хулиганство, совершенное в составе преступной группы, за убийство, бандитизм, совершенные с особым цинизмом. Для таких преступлений исключается возможность досрочного освобождения.
Кроме того, будет усилена ответственность за правонарушения в семейно-бытовой сфере.
По информации пресс-службы сената, концептуально поддержав новеллы, вводимые законопроектом "О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы Республики Казахстан по вопросам прав человека в области уголовного правосудия, исполнения наказания и предупреждения пыток и жестокого обращения", депутаты предложили внести в него ряд существенных поправок. Таким образом, документ был принят с изменениями и дополнениями, внесенными сенатом.
Внесенные в документ поправки направлены на реализацию поручений президента страны, вытекающих из посланий, а также на совершенствование норм Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов. В числе 45 поправок содержатся нормы, касающиеся усиления ответственности за пытки, введения уголовной ответственности за жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, в сфере семейно-бытового насилия и др. Кроме того, пересмотрены условия отбывания наказания в учреждениях чрезвычайной и полной безопасности.
Президент страны обозначил меры, которые необходимо предпринять для обеспечения прав человека в Казахстане. Принятый сегодня закон призван усилить защиту прав граждан в сферах уголовного правосудия, исполнения наказания, предотвращения пыток и жестокого обращения. В частности, закон усиливает защиту прав впервые осужденных людей, тяжелобольных осужденных и матерей с малолетними детьми. Уверен, что закон положительно отразится на совершенствовании механизмов защиты прав и свобод человека", - подчеркнул спикера сената Маулен Ашимбаев.
Напомним, сегодня депутаты также рассмотрели и приняли в двух чтениях проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы". Документ направлен на повышение эффективности деятельности государственных органов, ответственности политических государственных служащих и профилактику коррупционных преступлений. Как было отмечено в ходе заседания, закон также содержит положения, касающиеся привлечения в государственные органы контрактных служащих, совершенствования механизма ротации.
Также депутатами был рассмотрен законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации государственных услуг в рамках единого государственного кадастра недвижимости". Нормами документа предлагается предоставление соответствующих прав на землю через веб-портал электронного правительства по публичной кадастровой карте с указанием цифровой информации, объединение идентификационных документов на земельный участок и объект недвижимости в городских населенных пунктах в один кадастровый паспорт объекта недвижимости. По результатам обсуждения сенаторы одобрили этот законопроект в первом чтении.
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