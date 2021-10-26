Шведская компания Jetson Aero представила одноместный летающий электробайк Jetson One ценой $92 000. Аппарат предназначен для развлечений и не претендует на роль серьёзного транспортного средства. Тем не менее, впечатления от полётов на Jetson One обещают оказаться настолько яркими, что все заказы на 2022 год и большинство на 2023 уже предоплачены. Насколько это зрелищно можно увидеть в ролике компании о пилотировании летающего байка.
Представлен летающий электробайк Jetson One за $92 тыс. — покупатели разобрали все заказы до 2023 года
22.10.2021, 22:28 20386
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