Электричество к концу второго квартала может подорожать в Казахстане

Запасов угля в Казахстане хватит более чем на 300 лет

Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в текущем году добыча угля планируется на уровне 128,9 млн тонн. Об этом на заседании правительства сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов.





Основная часть добываемого угля направляется на внутренний рынок и используется в электроэнергетике, коммунально-бытовом секторе и промышленности. Уровень экспорта угля сохраняется", - отметил Ерлан Аккенженов.





По его словам, в 2025 году добыча угля составила порядка 115,9 млн тонн, что на 7% больше по сравнению с 2024 годом. На коммунально-бытовые цели и внутреннее потребление было использовано 85,9 млн тонн, а экспорт угля достиг 30 млн тонн.





Казахстанский уголь экспортируется в Россию, Польшу, Узбекистан, Турцию, Индию, Малайзию и другие страны.





Он напомнил, что правительство 20 марта 2026 года утвердило нацпроект "Развитие угольной генерации", который предусматривает реализацию комплекса инвестиционных проектов суммарной установленной мощностью порядка 7,8 ГВт.





Министр отметил, что Казахстан обладает значительными запасами угля и занимает 10-е место в мире по его запасам, которых хватит более чем на 300 лет при текущих объемах добычи.





Крупные угольные месторождения располагаются в двух основных регионах Центрального Казахстана: Карагандинский угольный бассейн, Тургайский угольный бассейн, месторождения Шубарколь, Жалын. Северо-Восточный регион: Экибастузский угольный бассейн, Майкубенский угольный бассейн, месторождение Каражыра. Объем запасов угля в стране составляет 33,6 млрд тонн", - уточнил Ерлан Аккенженов.





Он проинформировал, что в 2026 году в угольную отрасль планируется привлечь более 553 млрд тенге инвестиций. На сегодня в сфере твердых полезных ископаемых по углю ведут деятельность 40 недропользователей по 41 контракту.





В 2025 году объем инвестиций согласно рабочим программам к контрактам в угольную промышленность составил 305 млрд тенге.





Как сообщил председатель правления компании "Самрук-Энерго" Кайрат Максутов, в Казахстане строятся новые мощности угольной генерации, "Самрук-Энерго" реализует 4 крупных проекта.





В частности, на Экибастузской ГРЭС-2 реализуется проект строительства энергоблоков № 3 и № 4 мощностью по 550 МВт каждый. В мае 2025 года заключен EPC-контракт с казахстанским консорциумом, завершена разработка проектно-сметной документации 2 объектов.





В Кокшетау ведется строительство новой ТЭЦ с увеличением мощности до 820 Гкал/час. На объекте подведены коммуникации, ведется подготовка инфраструктуры и продолжается строительство бетонного узла. Поставка оборудования начнется в 2027 году, ввод станции - в I квартале 2029 года.





В городах Семее и Усть-Каменогорске реализуются проекты строительства ТЭЦ. 30 января 2026 года заключены EPC-контракты с казахстанско-сингапурским консорциумом. Ввод станций запланирован в IV квартале 2029 года.





Отмечено, что все проекты направлены на покрытие дефицита мощности и обеспечение устойчивого энергоснабжения страны.





По информации Кайрата Максутова, на новых электростанциях будет применяться искусственный интеллект. Для внедрения предиктивной диагностики основного оборудования будут установлены вибрационные, акустические, тепловые и другие датчики. Это позволит своевременно выявлять дефекты и предотвращать аварии. Также будут внедрены современные технологии "чистого угля".





Напомним, на курултае президент отметил важность развития угольной энергетики и поручил принять национальный проект по угольной генерации. Проектом предусмотрено введение около 8 ГВт дополнительной мощности в течение 5 лет за счет строительства 8 новых станций и модернизации 11 существующих.





Премьер-министр поручил Министерству энергетики совместно с Министерством экологии в месячный срок провести анализ действующих энергоисточников, разработать и утвердить по каждой станции дорожную карту по внедрению современных технологий, основанных на "чистом угле".





Кроме того, глава кабмина поручил Министерству энергетики до 1 июля подготовить комплекс мер государственной поддержки отрасли углехимии, а также с холдингом "Байтерек" выработать конкретные механизмы финансирования углехимических проектов.





Помимо этого, Минэнерго необходимо совместно с предприятиями угольной промышленности в месячный срок разработать и утвердить план мероприятий по повышению эффективности угледобычи и обеспечению безопасности условий труда с учетом использования цифровых технологий.