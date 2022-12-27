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Пытки, рейдерство, незаконное изъятие органов: в Казахстане расширяют подсудность суда присяжных. Обзор новостей Kazakhstan Today за 21 декабря 2022 года
В Казахстане завершилось выдвижение кандидатов в депутаты сената
15 декабря в Казахстане завершилось выдвижение кандидатов в депутаты сената парламента страны.
В период с 29 ноября по 14 декабря текущего года по республике было выдвинуто 130 кандидатов на 20 мест верхней палаты. Таким образом, конкурентность составляет более чем 6 человек на одно депутатское место, сообщил зампредседателя ЦИК Константин Петров.
Средний возраст кандидатов - 50,5 года. Самому молодому - 30 лет, самому взрослому - 74 года. Четверть кандидатов - женщины, уточнил спикер.
В настоящее время идет процесс регистрации кандидатов, который продлится до 24 декабря текущего года.
Напомним, в Казахстане выборы депутатов сената пройдут 14 января 2023 года. На выборах голосуют не избиратели, а выборщики - депутаты маслихатов (местные представительные органы).
В Казахстане разработана доктрина защиты информпространства от внешнего воздействия
Казахстан планирует защитить свое информационное пространство от внешнего воздействия.
Проект указа главы государства об утверждении информационной доктрины опубликовали для публичного обсуждения.
Доктрина будет определять идейно-ценностные установки, отвечающие интересам общества и способствующие дальнейшему развитию государства, будет формировать государственную политику в информационно-коммуникационной сфере и развитие общественных отношений. А также обеспечит информационную безопасность и своевременное реагирование на внешние вызовы и риски.
Пытки, рейдерство, незаконное изъятие органов: в Казахстане расширяют подсудность суда присяжных с 2024 года
В Казахстане со следующего года с участием присяжных будут рассматриваться почти все особо тяжкие преступления.
Присяжные будут рассматривать дела о пытках, рейдерстве, незаконном изъятии органов.
Соответствующий законопроект на прошлой неделе приняли депутаты парламента страны.
Документ предлагает расширить подсудность присяжных заседателей и с 1 января 2024 года передать им еще 13 составов тяжких и менее тяжких преступлений. В целом подсудности суда присяжных будут отнесены 44 состава.
При этом присяжные не будут рассматривать дела, связанные с экстремизмом, терроризмом и изнасилованием несовершеннолетних.
Принятый парламентом закон направлен на подпись главе государства.
Антикор: государству возвращены активы на 600 млн тенге
Активы на более чем 600 млрд тенге ($1,2 млрд) возвращены государству за 11 месяцев. Об этом на прошлой неделе доложил президенту страны председатель Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов.
Кроме того, в стране и за рубежом установлены и в ближайшее время будут возвращены государству недвижимость, автомобили и денежные средства на общую сумму свыше 360 млрд тенге ($766 млн).
Изъятые средства по поручению президента направят на строительство школ.
Туристский взнос с 2023 года будут платить иностранцы в Алматы
Маслихат Алматы намерен утвердить 5-процентную ставку от стоимости пребывания туриста в южной столице.
Соответствующий проект решения опубликован и доступен для публичного обсуждения до конца года.
Туристский взнос также предлагается ввести в Астане и Петропавловске.
В Казахстане объявляют кредитные каникулы для солдат срочной службы
Кредитные каникулы введут для солдат срочной службы в Казахстане.
Меморандум о замораживании всех займов подписали Министерство обороны и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.
На период прохождения воинской службы будут "заморожены" кредиты срочников во всех банках и микрофинансовых организациях.
Кроме того, в период отсрочки платежей кредитор прекращает подачу судебных исков по взысканию задолженности, продаже жилья и выселению семьи заемщика.
Десять лучших шахматистов мира приедут на чемпионат в Алматы
В Алматы в конце декабря состоится чемпионат мира по шахматам.
На сегодняшний день о своем участии в нем заявили около 300 шахматистов из 70 стран мира, в том числе и все участники рейтинга топ-10, сообщил президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович.
Среди них Магнус Карлсен, Фабиан Каруана, Максим Вашье-Лаграв, Нодирбек Абдусатторов.
От Казахстана в чемпионате принимают участие 25 спортсменов. В женскую сборную вошли Жансая Абдумалик, Бибисара Асаубаева, Динара Садуакасова, Меруерт Камалиденова, Амина Кайырбекова, Асель Серикбай, Назерке Нургали.
Чемпионат мира по шахматам пройдет с 25 по 30 декабря. Призовой фонд составляет $1 млн.
21.12.2022, 16:03 18366
Как восстанавливают сожженное во время январских беспорядков здание акимата Алматы
Фото: кадр из видео
Реконструкцию планируется завершить во втором квартале 2023 года.
В начале января участники беспорядков захватили и сожгли городской акимат. Жертвами январской трагедии стали 238 человек.
20.12.2022, 18:32 20881
Завершается строительство крупнейшего в Центральной Азии инфраструктурного дорожного проекта - БАКАД
Фото: кадр из видео
В настоящее время все основные работы по строительству автодороги завершены. Ведется благоустройство и установка системы взимания платы за проезд. Согласно закону о концессиях проекты передаются инвесторам только после принятия государством на баланс. В этой связи ввод в эксплуатацию планируется во второй половине 2023 года", - сказал председатель Комитета автомобильных дорог МИИР РК Толеген Абдуллин.
20.12.2022, 10:34 21756
Главную елку страны зажгли в Астане
Фото: акимат Астаны
19 декабря в столице на площади у выставочного комплекса EXPO состоялась церемония зажжения главной елки страны, сообщает официальный сайт акимата Астаны.
Высота новогодней елки составляет 25 метров. Украшена она сотнями светящихся снежинок. В украшении главного атрибута праздника использовалось 750 метров гирлянды, 360 единиц стробоскоп и более 900 елочных шаров.
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В Казахстане в последнее время наблюдается рост цен на продукты питания и жилье. Цены на товары растут быстрее, чем реальные зарплаты казахстанцев. Только на конец второго квартала 2022 года рост цен на продукты составил 18,7%. Считаете ли вы, что государство должно взять на особый контроль рост цен в стране?