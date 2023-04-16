15.04.2023, 11:15 2816
Премьер-министр Казахстана спустился в шахту в Улытауской области
Фото: primeminister.kz
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На глубине 90 метров под землей Алихан Смаилов выслушал проблемные вопросы горняков.
По словам премьера, правительство прорабатывает внесение изменений в действующую систему соцобеспечения лиц, занятых во вредных условиях труда, которые позволят горнякам раньше выходить на пенсию.
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15.04.2023, 18:24 3241
Видеопоздравление с Днем Козы-Корпеш и Баян-Сулу
Фото: rtrk.kz
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Казахский национальный праздник, известный как День любви Козы-Корпеш и Баян-Сулу. Праздник учрежден в 2011 году как традиционная версия Дня святого Валентина и посвящен героям казахского эпоса XIII-XIV веков "Козы-Корпеш и Баян-Сулу".
13.04.2023, 19:03 9916
Гость мирового уровня в Акорде
Фото: Акорда
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На приеме у главы государства 7-я ракетка мира и 1-я ракетка Казахстана Елена Рыбакина.
Она поделилась планами и рассказала о предстоящих турнирах.
Завтра, выступая в Казахстане, буду рада всех видеть. Конечно, надеюсь, что получится показать хорошую игру", - поделилась Рыбакина.
14-15 апреля в Астане впервые пройдет квалификационный матч Кубка Билли Джин Кинг.
Чемпионка Wimbledon подарила президенту вот такую книгу.
13.04.2023, 10:51 11116
В Астане проходит детский Кубок РК по шахматам
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С 7 апреля по 1 мая в Астане проходит матч за звание чемпиона мира по шахматам - 2023. В этом году впервые дополнительные события в рамках соревнования транслируются с помощью интеллектуальной платформы на базе нейросетей, передает корреспондент агентства.
10.04.2023, 14:01 19981
Чемпионат мира по шахматам проходит в Астане
Фото: instagram / fide_chess
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В Астане с 7 апреля по 1 мая проходит чемпионат мира по классическим шахматам 2023 года.
Вчера стартовала первая партия матча. По данным Казахстанской федерации шахмат, на 49-м ходу соперники пожали руки, соглашаясь на ничью.
09.04.2023, 15:37 23306
Ауызашар от имени Президента в Акорде
03.04.2023, 08:35 38776
Мотопробег вокруг Каспийского моря "Каспий - море дружбы"
Фото: Телеграм-канал губернатора Астраханской области
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31.03.2023, 11:08 49181
Видео с марсианскими пейзажами сняли в урочище Бозжыра
Фото: Кадр с видео
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27.03.2023, 12:18 62476
Сотрудники КНБ изъяли свыше 100 килограммов героина
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