Фото: rtrk.kz

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Казахский национальный праздник, известный как День любви Козы-Корпеш и Баян-Сулу. Праздник учрежден в 2011 году как традиционная версия Дня святого Валентина и посвящен героям казахского эпоса XIII-XIV веков "Козы-Корпеш и Баян-Сулу".



