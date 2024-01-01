Фото: Xinhua/Ma Xiping

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По меньшей мере 111 человек погибли в провинциях Ганьсу и Цинхай в результате землетрясения. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.





Число жертв в провинции Ганьсу на данный момент достигло 100 человек, в провинции Цинхай погибли 11 человек. Ранее сообщалось о более чем 300 пострадавших в двух вышеуказанных провинциях Китая.









Председатель КНР Си Цзиньпин призвал активизировать поисково-спасательные работы и приложить все усилия для поиска и спасения людей, а также ликвидации последствий землетрясения в провинции Ганьсу.





The 6.2-magnitude #earthquake that jolted Jishishan county in Northwest #China's Gansu province late Monday evening has killed 100 people in the province and 11 people in Qinghai province, according to official data. pic.twitter.com/QoxlVe54kb — Ifeng News (@IFENG__official) December 19, 2023



