Обзор основных событий 2023 года по версии Kazakhstan Today
Информационное агентство Kazakhstan Today представляет обзор основных политических, экономических событий, а также тех, которые вызвали наибольший резонанс в казахстанском обществе в 2023 году.
- Утрата силы закона о Первом Президенте - Елбасы
- Внеочередные парламентские выборы, выборы в маслихаты и акимов
- Масштабный природный пожар в Абайской области
- Председательство Казахстана в ШОС
- Закон о возврате государству незаконно приобретенных активов начал действовать в Казахстане
- Крупная авария на МАЭК привела к аварийной остановке оборудования на АНПЗ и оставила без электричества Атыраускую область
- Экс-главу КНБ Карима Масимова осудили на 18 лет за госизмену
- Сложный год в сфере сельского хозяйства: засуха, нашествие саранчи и сложности с уборкой урожая из-за проливных дождей
- Сентябрьское послание Токаева: новый экономический курс и развитие социального сектора
- ЧП на шахтах "Казахстанская" и Костенко: погибли более 50 горняков. Казахстан передал "АрселорМиттал Темиртау" другому инвестору
- Итоги Азиады: у Казахстана 11-е место в общекомандном зачете. Токаев поручил Министерству туризма и спорта провести работу над ошибками
- Уникальный голос Казахстана: Димаш Кудайберген стал Народным артистом РК
- Отстрел сайгаков
- Казахстан и Китай вступили в безвизовую эру
- В Казахстане запустили цифровой тенге