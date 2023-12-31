Обзор основных событий 2023 года по версии Kazakhstan Today   

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Информационное агентство Kazakhstan Today представляет обзор основных политических, экономических событий, а также тех, которые вызвали наибольший резонанс в казахстанском обществе в 2023 году.









УТРАТА СИЛЫ ЗАКОНА О ПЕРВОМ ПРЕЗИДЕНТЕ – ЕЛБАСЫ





elbasy.kz





15 февраля Токаев подписал Конституционный закон РК "О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан "О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы". С утратой закона Нурсултан Назарбаев лишился привилегии первого главы государства, за ним осталась только историческая роль основателя государства. Также снимается неприкосновенность с близких родственников первого президента. Теперь права Назарбаева будут гарантироваться законом о президенте, который содержит статью об экс-президентах РК.





ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ, ВЫБОРЫ В МАСЛИХАТЫ И АКИМОВ









В 2023 году в Казахстане прошли внеочередные парламентские выборы.





14 января состоялись выборы 20 депутатов в верхнюю палату парламента. Депутатов избирали выборщики - граждане Республики, являющиеся депутатами маслихатов, на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании. В результате, состав депутатов сената обновился на 80%.





19 марта состоялись выборы в мажилис парламента. После Конституционных изменений впервые 70% депутатов избирались по партийным спискам, а 30% - по одномандатным округам. Ранее выборы проходили только по партийным спискам. Также количество депутатов сокращено со 107 до 98 за счет исключения квоты Ассамблеи народа Казахстана в нижней палате парламента. Эта квота перенесена в сенат и сокращена с 9 до 5 депутатов. В соответствии с изменениями в Конституцию теперь правом принимать законы наделен только мажилис, а за сенатом закреплено право одобрять или не одобрять законы, уже принятые мажилисом.





В этот же день прошли выборы депутатов маслихатов всех уровней: районные, городские, областные. При этом выборы депутатов в маслихаты областей и городов республиканского значения также прошли по смешанной системе в соотношении 50 на 50. Выборы в маслихаты районов и городов областного значения прошли по мажоритарной модели.





5 ноября впервые в истории страны прошли выборы акимов 42 районов и 3 городов областного значения.





МАСШТАБНЫЙ ПРИРОДНЫЙ ПОЖАР В АБАЙСКОЙ ОБЛАСТИ





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8 июня в Батпаевском лесничестве лесного резервата "Семей-орманы" в Бородулихинском районе Абайской области возник природный пожар , площадь которого всего за сутки выросла с 3 до 3 тысяч гектаров. Позже площадь пожара увеличилась еще в 2 раза, до 60 тысяч гектаров. Из-за чрезвычайной ситуации в области был введен режим ЧС. Огонь уничтожил уникальную экосистему.





При тушении пожара погибли 14 работников лесничества. Также в районе пожара 10 июня пропал тракторист. Тело пропавшего обнаружили 13 июня, он скончался от острой сердечной недостаточности. 12 июня в Казахстане было объявлено днем общенационального траура





После масштабной трагедии, президент снял с должности министра по ЧС Юрия Ильина и назначил на этот пост Сырыма Шарипханова. Глава государства назвал халатностью и непрофессионализмом реакцию МЧС и других ведомств на сообщение о возгорании. По его словам, министерство дало неправильный прогноз по масштабу бедствия.





После завершения расследования в Генпрокуратуре сообщили, что причиной возникновения пожара послужило воспламенение напочвенного покрова при попадании разряда молнии в ствол хвойного дерева. В период бедствия руководство резервата "Семей орманы" и Новошульбинского филиала не выполнило возложенные на них законом полномочия по организации тушения пожара, неправильно оценило ситуацию и не обеспечило соблюдение техники безопасности при тушении пожара, что привело к гибели людей. В настоящее время дело направлено в суд





ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО КАЗАХСТАНА В ШОС





Акорда





5 июля Казахстан принял председательство в Шанхайской организации сотрудничества, которое продлится до июня 2024 года. Алматы получил статус туристической и культурной столицы ШОС.





На саммите ШОС президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритеты председательства страны в организации: усиление потенциала ШОС; укрепление сотрудничества в области обеспечения безопасности и стабильности; расширение торгово-экономических связей; углубление культурно-гуманитарного сотрудничества; расширение ШОС и дальнейшее развитие ее международных связей.





ЗАКОН О ВОЗВРАТЕ ГОСУДАРСТВУ НЕЗАКОННО ПРИОБРЕТЕННЫХ АКТИВОВ НАЧАЛ ДЕЙСТВОВАТЬ В КАЗАХСТАНЕ





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В июле президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов". В Казахстане появилась компания по управлению возвращенными активами. В октябре приступил к работе Комитет по возврату незаконно вывезенных активов. В поиске и возврате выведенных за пределы Казахстана активов республике поможет Интерпол.





В ноябре в пресс-службе правительства заявили , что государству возвращено активов на сумму порядка 1 трлн тенге. Из них около $600 млн - активы, возвращенные из других юрисдикций. Например, из ОАЭ возвращено около $15 млн, из Австрии - $82 млн, из Лихтенштейна - $260 млн, из Гонконга - $2 млн.





Сообщалось, что добровольно вернувшим Казахстану незаконно приобретенные активы предоставляются гарантии. Активы бизнесмена Кайрата Боранбаева на миллиарды тенге были возвращены в госсобственность. В том числе, Боранбаев передал государству нефтяное месторождение "Каражанбас Северный", газораспределительную компанию "Азия Газ Чунджа" и завод "Сервисный центр "КазТурбоРемонт". Кроме того, осужденный олигарх вернул государству гостиничный комплекс стоимостью 1,4 млрд тенге, офисные помещения, торгово-развлекательный комплекс, а также физкультурно-оздоровительную сеть в Алматы, перевел выведенные за рубеж $66 млн в Фонд поддержки инфраструктуры образования.





В октябре суд заменил осужденному Кайрату Боранбаеву наказание на ограничение свободы, а в ноябре он был освобожден из мест лишения свободы.





КРУПНАЯ АВАРИЯ НА МАЭК ПРИВЕЛА К АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ НА АНПЗ И ОСТАВИЛА БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА АТЫРАУСКУЮ ОБЛАСТЬ





maek.kz





В июле на МАЭК аварийно отключился энергоблок, в связи с чем были введены ограничения промышленным предприятиям. Во многих микрорайонах Атырау отключилась электроэнергия и прекратилось водоснабжение. Из-за отключения подачи электроэнергии произошла остановка Атырауского НПЗ.





kmg.kz





Тогда в правительстве заявили, что примут ряд неотложных и системных мер для недопущения подобных кризисных ситуаций в будущем. В их числе модернизация и реконструкция ТОО "МАЭК", усиление западной энергетической зоны, обеспечение стабильного внешнего электроснабжения АНПЗ и строительство там собственного энергоисточника, соединение западной зоны с единой электроэнергетической системой Казахстана и т.д. На ремонт МАЭК было выделено 4,9 млрд тенге.





ЭКС-ГЛАВУ КНБ КАРИМА МАСИМОВА ОСУДИЛИ НА 18 ЛЕТ ЗА ГОСИЗМЕНУ





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Приговор по делу Масимова и его заместителей был вынесен 24 апреля. Подсудимых обвиняли в государственной измене, насильственном захвате власти в РК и превышении власти и должностных полномочий. Масимов получил наказание в виде 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Его заместители получили от 3 до 16 лет лишения свободы. Все осужденные были лишены званий генералов и государственных наград. Также в доход государства взыскано свыше 10 млрд тенге и 24 млн долларов.





В мае экс-глава Комитета национальной безопасности Карим Масимов подал апелляцию на приговор суда. Также апелляционные жалобы подали бывшие заместители Масимова. 16 июня апелляционной инстанцией по уголовным делам суда Астаны пересмотрено уголовное дело под грифом "совершенно секретно" по жалобам Масимова К., Садыкулова А., Ергожина Д., Осипова М. и их защитников. Апелляционная инстанция изменила приговор суда первой инстанции в отношении Масимова в части вида учреждения для отбывания наказания с учреждения максимальной на среднюю безопасность.





В июле Масимов и его заместители попали в список лиц, связанных с финансированием терроризма. Осенью стало известно, что Карим Масимов доставлен в СИЗО в рамках следствия по делу о коррупции и отмывании денег.





Его брата - бывшего начальника департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова приговорили к 10 годам. Экс-полицейский обвинялся в получение взятки в крупном размере, присвоении или растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере, также он обвинялся в умышленном незаконном пересечении госграницы. По данному уголовному делу также проходили бывший заместитель Нурлана Масимова Дамир Сиразидимов и предприниматель Евгений Евкович. Дамира Сиразидимова суд признал виновным и назначил наказание - 8 лет лишения свободы. Евгения Евковича приговорили к 7 годам колонии.













СЛОЖНЫЙ ГОД В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА: ЗАСУХА, НАШЕСТВИЕ САРАНЧИ И СЛОЖНОСТИ С УБОРКОЙ УРОЖАЯ ИЗ-ЗА ПРОЛИВНЫХ ДОЖДЕЙ





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Этот год оказался непростым для казахстанских аграриев. В частности, в текущем году наблюдалось нашествие саранчи. Также пик 11-летнего цикла распространения саранчовых ожидается в следующем году. В 2024 году прогнозируется распространение стадных саранчовых на площади 2,5 млн га, что в 1,5 раза выше 2023 года (1,6 млн га). При этом наибольшее распространение стадных саранчовых ожидается в Актюбинской, Костанайской, Туркестанской, Жамбылской областях.





Кроме того, в этом году казахстанские аграрии из-за непогоды потеряли большое количество урожая. В частности, из-за засухи значительно сократился урожай подсолнечника лука . Засуха и недостаток поливной воды в Казахстане также повлияли негативно на посевы свеклы.





Помимо этого, в ходе уборочных работ фермеры столкнулись с проблемами, связанными с обильными осадками, что сказалось на темпах уборочных работ и качестве зерна. Ситуация в итоге повлияла на сбыт сельчанами выращенной продукции и, соответственно, выполнение обязательств по договорам. Правительство оказало поддержку пострадавшим фермерам.





В Казахстане убрано 16,9 млн га зерновых и зернобобовых культур. При средней урожайности 9,8 ц/га намолочено 16,6 млн тонн зерна, в том числе при средней урожайности 8,6 ц/га намолочено порядка 11,5 млн тонн пшеницы.





СЕНТЯБРЬСКОЕ ПОСЛАНИЕ ТОКАЕВА: НОВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КУРС И РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО СЕКТОРА





Акорда





Президент Касым-Жомарт Токаев в сентябрьском послании обозначил приоритетные направления развития страны на ближайший год.





В их числе:





Новый экономический : формирование прочного промышленного каркаса, развитие отечественного производства, модернизация инфраструктуры, стимулирование обрабатывающего сектора и геологоразведки, укрепление оборонно-промышленного комплекса. курс : формирование прочного промышленного каркаса, развитие отечественного производства, модернизация инфраструктуры, стимулирование обрабатывающего сектора и геологоразведки, укрепление оборонно-промышленного комплекса.





Политические преобразования: создание "скамейки запасных" в кабмине, бюджетная самостоятельность регионов, повышение : создание "скамейки запасных" в кабмине, бюджетная самостоятельность регионов, повышение автономии правительства.





Энергетическая безопасность: развитие атомной и гидроэнергетики, " : развитие атомной и гидроэнергетики, " перезагрузка " тарифной политики, экономия ресурсов.





Финансовый сектор: переориентация "Отбасы банка" и холдинга "Байтерек" с областных центров на районы, моногорода и села, сокращение налоговой нагрузки.





Социальная политика: повышение МЗП, соцподдержка работников вредных производств, защита детей от бытового насилия, выплаты детям из Нацфонда и новая накопительная система "Келешек".





Преобразования в кабмине: реорганизация 4 министерств и кадровые перестановки в правительстве.





















ЧП НА ШАХТАХ "КАЗАХСТАНСКАЯ" И КОСТЕНКО: ПОГИБЛИ БОЛЕЕ 50 ГОРНЯКОВ. КАЗАХСТАН ПЕРЕДАЛ "АРСЕЛОРМИТТАЛ ТЕМИРТАУ" ДРУГОМУ ИНВЕСТОРУ





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Вопрос о передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" другом инвестору неоднократно поднимался депутатами в связи с трагедиями на шахтах Ленина, Казахстанская и Костенко, в которых погибли десятки горняков. Последнее ЧП, произошедшее 28 октября, унесло жизни 46 шахтеров. В стране был объявлен общенациональный траур. Сразу после трагедии президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с АМТ.





8 декабря "АрселорМиттал Темиртау" передали другому инвестору - казахстанскому бизнесмену, владельцу группы компаний Allur Андрею Лаврентьеву, и переименовали в QARMET. Генеральным директором компании назначен Вадим Басин.





9 декабря правительственная комиссия заявила, что ЧП на шахте имени Костенко произошло по вине работодателя . По делу задержаны 7 человек.





ИТОГИ АЗИАДЫ: У КАЗАХСТАНА 11-Е МЕСТО В ОБЩЕКОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ. ТОКАЕВ ПОРУЧИЛ МИНИСТЕРСТВУ ТУРИЗМА И СПОРТА ПРОВЕСТИ РАБОТУ НАД ОШИБКАМИ









По итогам Азиады-2023 в Ханчжоу казахстанские спортсмены завоевали 80 медалей (10 золотых, 22 серебряных, 48 бронзовых). Однако в итоговом медальном зачете Казахстан расположился лишь на 11-й строчке, уступив Таиланду, Бахрейну и Северной Корее.





На встрече со спортсменами после Азиады президент Касым-Жомарт Токаев отметил отличные результаты выступления казахстанцев в таких видах спорта как стрельба, гребля, велоспорт, вольная борьба, джиу-джитсу и каратэ, однако отметил, что в остальных видах спорта показатели Казахстана могли быть лучше. По мнению главы государства, такие результаты в профессиональном спорте говорят о крайне низкой эффективности использования государственных ресурсов. Токаев поручил профильному ведомству провести кардинальные реформы в отрасли и серьезную работу над ошибками.





УНИКАЛЬНЫЙ ГОЛОС КАЗАХСТАНА: ДИМАШ КУДАЙБЕРГЕН СТАЛ НАРОДНЫМ АРТИСТОМ РК





instagram_kudaibergenov.dimash





25 октября, в День Республики, президент Касым-Жомарт Токаев присвоил известному казахстанскому певцу и композитору, обладателю уникального голоса Димашу Кудайбергену звание "Народный артист Казахстана".





Казахстанский певец широко известен за рубежом благодаря невероятному вокальному диапазону в 7 октав. Димаш - участник и победитель множества престижных международных конкурсов, в том числе в Китае, где у его таланта огромное количество поклонников. В декабре стало известно, что певцу предложил спеть дуэтом великий итальянский тенор Пласидо Доминго.





ОТСТРЕЛ САЙГАКОВ





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В Казахстане осенью текущего года сайгаков включили в перечень животных, подлежащих регулированию. В результате было принято решение об отлове 200 тысяч парнокопытных. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным и в Минэкологии объявили, что сайгаков будут отстреливать. В ноябре на мясоперерабатывающих предприятиях начали производить тушенку из сайгачатины. В декабре Международный союз охраны природы объявил о переходе сайгака (Saiga tatarica) из категории "находящийся на грани исчезновения" в категорию "находящийся в состоянии, близком к угрожаемому" в международном Красном списке.





Стоит отметить, что вопрос регулирования численности сайгаков стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.









КАЗАХСТАН И КИТАЙ ВСТУПИЛИ В БЕЗВИЗОВУЮ ЭРУ





информационная компания Урумчи





Соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики, подписанное 17 мая 2023 года в городе Сиане (КНР), вступило в силу с 10 ноября 2023 года.





Согласно статье 1 данного соглашения, граждане двух стран освобождаются от визовых требований в целях осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей.





При этом срок пребывания граждан на территории двух государств не должен превышать 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы, а суммарно 90 календарных дней в течение 180 календарных дней. В случае необходимости пребывания граждан более 30 дней нужно будет заранее оформить въездную визу соответствующей категории. Безвизовый режим не дает права на трудоустройство, учебу и миссионерскую деятельность.





В министерстве отметили, что вышеуказанное соглашение не распространяется на посещение территории специальных административных районов КНР Гонконг и Макао. Граждане Казахстана могут посещать Гонконг без визы на срок, не превышающий 14 дней, для посещения Макао нужно оформить визу. Казахстанцы могут посещать 34 страны без визы. Со списком этих стран можно ознакомиться по ссылке





С ЯНВАРЯ 2024 ГОДА НА СЧЕТА ВСЕХ ДЕТЕЙ ДО СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ БУДУТ ОТЧИСЛЯТЬ 50% ОТ ЕЖЕГОДНОГО ИНВЕСТДОХОДА НАЦФОНДА





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В середине ноября президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал законодательные поправки для запуска с 1 января 2024 года проекта "Национальный фонд - детям". В рамках него 50% инвестиционного дохода Нацфонда будет распределяться между всеми детьми в возрасте до 18 лет. Средства можно будет использовать для получения образования по достижении ребенком совершеннолетия либо на приобретение жилья.





В КАЗАХСТАНЕ ЗАПУСТИЛИ ЦИФРОВОЙ ТЕНГЕ









В ноябре в Казахстане в пилотном режиме была запущена платформа цифрового тенге. Проведена эмиссия НБК цифровых тенге на цифровые счета банков - участников пилотного проекта. 15 ноября 2023 года в рамках XI Конгресса финансистов Казахстана проведена первая розничная транзакция в цифровых тенге.





Как отметил заместитель председателя Нацбанка Берик Шолпанкулов, цифровой тенге - это дополнительная, третья форма национальной валюты. Так же, как наличные деньги, цифровой тенге эмитируется и является обязательством Национального банка.





Цифровой тенге будет доступен через привычные банковские сервисы, такие как POS-терминалы, QR-коды, мобильные приложения банков, биометрия. При этом архитектура платформы цифрового тенге выстроена на основе двухуровневой модели финансового рынка. Взаимодействие с конечными потребителями - физическими и юридическими лицами будет происходить по-прежнему исключительно через участников финансового рынка", - рассказал Шолпанкулов.





В партнерстве с двумя международными платежными системами Visa и Mastercard и четырьмя банками второго уровня уже выпускаются цифровые карты в цифровых тенге. Данные карты - первые в мире, связанные с цифровыми счетами клиентов в цифровой валюте центрального банка.





Напомним, полномасштабное внедрение цифрового тенге планируется завершить до конца 2025 года.





ОБЗОРЫ ОСНОВНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ





Обзор основных событий 2022 года по версии Kazakhstan Today





Обзор основных событий 2021 года по версии Kazakhstan Today





Обзор основных событий 2020 года по версии Kazakhstan Today





Обзор основных событий 2019 года по версии Kazakhstan Today





Обзор основных событий 2018 года по версии Kazakhstan Today





Обзор основных событий 2017 года по версии Kazakhstan Today





Обзор основных событий 2016 года по версии Kazakhstan Today





Обзор основных событий 2015 года по версии Kazakhstan Today





Обзор основных событий 2014 года по версии Kazakhstan Today





Обзор основных событий 2013 года по версии Kazakhstan Today





Обзор основных событий 2012 года по версии Kazakhstan Today





Обзор основных событий 2011 года по версии Kazakhstan Today



