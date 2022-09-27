Кайрата Сатыбалды приговорили к шести годам лишения свободы

Фото: azattyq-ruhy.kz
В Астане завершился суд над Кайратом Сатыбалды, сообщает informburo.kz. Дело рассматривал суд № 2 района Байконыр.
Окончательно назначить шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности на госслужбе, в суде, в органах местного самоуправления, Нацбанке РК и его ведомствах, госорганизациях и организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет более 50%, в том числе нацхолдингах, нацкомпаниях, нацинститутциах, акционером которых является государство, сроком на 10 лет", - цитирует zakon.kz судью Нурлана Баяхметова.
Он будет отбывать наказание в учреждении средней безопасности, информирует sputnik.kz.
Также время содержания под стражей с 13 марта 2022 года до вступления приговора в законную силу будут засчитывать в срок наказания из расчета один день за полтора дня.
Ранее сообщалось, что антикоррупционная служба завершила досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалды и других лиц по фактам хищений средств AО "Казахтелеком" и AО "Центр транспортного сервиса" в особо крупном размере. В ходе расследования государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 миллиардов тенге, или более 500 миллионов долларов.
В отношении Сатыбалды дополнительно расследуются уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов. Активно продолжается поиск других нелегальных активов обвиняемых.