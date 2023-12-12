11.12.2023, 14:32 27971
Более 31 млрд тенге выделило правительство для закупа пшеницы у отечественных аграриев
Мера принята в рамках исполнения поручения главы государства по оказанию поддержки сельхозпроизводителей, пострадавших из-за неблагоприятных погодных условий
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Из резерва правительства Казахстана выделены средства для закупа пшеницы 4-го и 5-го класса и неклассной пшеницы у отечественных аграриев. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Алиханом Смаиловым, сообщили в пресс-службе кабмина.
Документ принят в рамках исполнения поручения главы государства по оказанию оперативных мер поддержки сельхозпроизводителей, пострадавших из-за неблагоприятных погодных условий текущего года.
В частности, средства выделяются для прямого закупа Продкорпорацией 350 тысяч тонн пшеницы 4-го и 5-го класса и неклассной пшеницы у казахстанских аграриев. Сумма составляет 31 млрд 375 млн тенге, рассказали в пресс-службе.
На сегодняшний день уборочные работы по зерновым культурам завершены полностью, убрано 16,9 млн га зерновых и зернобобовых культур. При средней урожайности 9,8 ц/га намолочено 16,6 млн тонн зерна, в том числе при средней урожайности 8,6 ц/га намолочено порядка 11,5 млн тонн пшеницы. Вместе с тем в ходе уборочных работ фермеры столкнулись с проблемами, связанными с обильными осадками, что сказалось на темпах уборочных работ и качестве зерна. Ситуация в итоге повлияла на сбыт сельчанами выращенной продукции и, соответственно, выполнение обязательств по договорам", - рассказали в правительстве.
В настоящее время с учетом переходящих остатков и внутреннего потребления собранного урожая достаточно для обеспечения внутреннего рынка и отгрузки определенного объема на экспорт, в том числе в виде муки.
В пресс-службе также напомнили, что в целом в 2023 году на субсидирование АПК правительством из всех источников выделено 494 млрд тенге, в том числе дополнительно из резерва - 60 млрд тенге на субсидирование растениеводства и животноводства.
Также из средств республиканского бюджета на реализацию программы "Ауыл аманаты" выделено 100 млрд тенге.
Напомним, в этом году казахстанские аграрии из-за непогоды потеряли большое количество урожая. В частности, из-за засухи значительно сократился урожай подсолнечника и лука. А в Павлодарской области по той же причине аграриям не удалось своевременно выйти на сенокосы и заготовить корм скоту. Также в этом году в республике намолотили на 30% меньше пшеницы. Кроме того, 40% пшеницы из-за дождей проросло в колосе, и теперь ее нельзя использовать для производства муки. Из-за плохого качества казахстанского зерна спрос на него на зарубежных рынках упал.
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12.12.2023, 17:35 4346
Казахстан намерен соединить Россию и Китай новым транспортным маршрутом по Иртышу
Для развития данного маршрута будет предусмотрено строительство нового судоходного шлюза в районе города Семея
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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан намерен соединить Россию и Китай новым транспортным маршрутом по Иртышу, сообщил в ходе заседания правительства министр транспорта Марат Карабаев.
Для развития данного маршрута будет предусмотрено строительство нового судоходного шлюза в районе города Семея. Также в районе поселка Тугыл будет построен порт, а также проложена железная дорога до границы с Китаем на участке Тугыл - Майкапчагай протяженностью 99 километров. Ожидаемый объем перевозок - 2-2,5 млн тонн", - проинформировал министр.
По его словам, общая протяженность судоходных водных путей в Казахстане составляет 2104 километра.
Судоходство осуществляется в Иртышском, Урало-Каспийском и Или-Балхашском бассейнах. В Казахстане имеются более 19 600 судов, из них 779 судов транспортного флота. Также имеются 3 речных порта, расположенных в городах Атырау, Павлодаре и Усть-Каменогорске", - проинформировал Марат Карабаев.
Он отметил, что сегодня не в полной мере используется потенциал речного транспорта.
В свою очередь за счет развития речного транспорта к 2027 году планируется довести объемы перевозок до 4,6 млн тонн", - добавил министр.
Также в ходе заседания правительства Марат Карабаев, что в Казахстане на базе существующих производственных объектов планируется создание отечественного судостроительного завода.
В частности, рассматривается возможность использования мощностей компании "ЕрСай", имеющей соответствующие производства металлоконструкций. Потенциальную заинтересованность в реализации проекта "Судоверфь" проявляют компании YDA, Asfat и ADP. Загруженность завода будет обеспечена за счет потребности в торговых и государственных судах", - добавил глава министерства.
Ранее сообщалось, что Казахстан намерен нарастить уровень транзита грузов из Китая в Европу в пять раз.
12.12.2023, 16:02 7121
Рост ВПП Казахстана за январь-ноябрь составил 4,9%
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Темп роста экономики Казахстана за январь-ноябрь достиг 4,9%, сообщил на заседании правительства министр национальной экономики Алибек Куантыров.
По словам главы МНЭ, положительная динамика в реальном секторе составила 3,5%, в сфере услуг - 5,6%. Он уточнил, что среди отраслей наибольший рост демонстрируют строительство (12,6%), торговля (11,3%), информация и связь (7,6%), а также транспорт и складирование (7,1%).
В своем докладе министр отметил, что в сельском хозяйстве объем валового выпуска снизился на 8,4%. Значительное снижение показали Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, а также Павлодарская области.
Объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 5,2%. При этом добыча газа выросла на 12%, добыча нефти - на 7,8%, добыча прочих полезных ископаемых - на 13%. Добыча металлических руд снизилась на 0,5%, услуги в горнодобывающей промышленности - на 2,6%, добыча угля - на 5,8%.
Также он доложил, что темп роста инвестиций в основной капитал за отчетный период составил 14,6%.
По предварительным итогам, в январе-октябре 2023 года внешнеторговый товарооборот вырос на 2,6% и составил свыше 114 млрд долларов. Экспорт составил около 65 млрд долларов, при этом экспорт обработанных товаров составил около 21 млрд долларов. Импорт товаров составил более 49 млрд долларов. В целом положительный торговый баланс превысил 15 млрд долларов", - рассказал Куантыров.
Заслушав докладчика, премьер-министр Алихан Смаилов отметил что ключевым фактором роста экономики является активное привлечение инвестиций.
Акцент нужно сделать на реализации инвестпроектов в несырьевых отраслях обрабатывающей промышленности, прежде всего в сельском хозяйстве, транспорте, логистике, IT и туризме. Инвестиционная политика должна быть направлена на повышение качества привлекаемых иностранных и внутренних инвестиций, улучшение инфраструктуры для инвесторов, в том числе за счет отечественного фондового рынка", - указал он.
Премьер также добавил, что инфляция в ноябре текущего года снизилась до 10,3%, и потребовал от госорганов обеспечить дальнейшее качественное исполнение комплекса мер по контролю и снижению уровня инфляции.
В следующем году необходимо продолжить работу по обеспечению качественного роста экономики. Приоритетной задачей правительства на среднесрочный год остается обеспечение стабильного экономического роста на уровне не менее 6%. Безусловно, задача амбициозная и требует от всех нас полной отдачи и консолидации усилий. Все инструменты для ее решения у нас имеются", - заключил Алихан Смаилов.
Напомним, в Казахстане годовая инфляция по итогам ноября составила 10,3%. Цены на продовольственные товары за год выросли на 9,2%, непродовольственные товары - на 9,9%, платные услуги - на 12%.
12.12.2023, 15:40 7686
Как будут осуществлять выплаты по проекту "Нацфонд - детям", уточнили в Минфине
Средства из Нацфонда начнут выплачивать с февраля 2024 года
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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Директор департамента бюджетного кредитования Национального фонда и взаимодействия по вопросам финансового сектора Министерства финансов Республики Казахстан Айбол Аргынгазинов рассказал, что родителям необходимо знать о проекте "Национальный фонд - детям".
Средства из Нацфонда начнут выплачивать с февраля 2024 года. Единый накопительный пенсионный фонд будет начислять сумму всем несовершеннолетним гражданам Казахстана, участникам программы.
Те дети, которым в 2024 году исполнится 18 лет, могут уже с этого момента подавать заявки со всеми документами, подтверждающими целевое назначение", - сказал Айбол Аргынгазинов.
По его словам, на портале электронного правительства в проактивном кабинете пользователя родители смогут увидеть всю информацию о выплатах из Нацфонда. Выплаты будут производиться один раз в год. Сумма будет указана в долларах США и в тенге по текущему курсу.
Родителям никуда обращаться не нужно. Важно проконтролировать наличие ИИН, по которому они могут отслеживать выплаты как на портале ЕНПФ, так и на портале электронного правительства", - добавил он.
Примерная сумма выплаты из Нацфонда пока неизвестна. Спикер отметил, что она будет определяться исходя из простой арифметики: усредненный инвестиционный доход делится на количество детей.
В настоящее время идет подсчет точного количества детей. Конкретная цифра будет установлена к началу нового года. Тогда ЕНПФ сделает заявление, в котором будет сообщено о количестве детей и о точной сумме выплаты.
Если дети рождаются за пределами РК и при этом имеют казахстанское гражданство или же дети выезжают на постоянное место жительство за пределы Казахстана, но остаются гражданами страны, то в этих случаях средства из Нацфонда начисляться будут", - уточнил Айбол Аргынгазинов.
Если человек переехал из другой страны или имеет статус кандаса, то ему средства будут начисляться с момента получения гражданства Республики Казахстан.
Также он сказал, что накопившуюся сумму можно инвестировать в жилье, но только на территории Казахстана. А вот образование на эти деньги можно получить и в любой другой стране.
Начисления прекращаются в случае смерти ребенка и утраты гражданства. В соответствии с действующим законодательством сумму смогут получить наследники. Наследники будут определяться исходя из конкретного случая. Деньгами можно будет распоряжаться по своему усмотрению.
По словам главы департамента кредитования Нацфонда, сумма меняться не будет. Она фиксируется по установленному количеству детей и выплачивается в течение одного года.
Те дети, кто выпали из списка или не были включены, - для них будет предусмотрена отдельная сумма. Они тоже будут в периметре внимания, только деньги получат в следующем году вместе с выплатой следующего года", - уточнил он.
Было отмечено, что на состояние Нацфонда проект давить не будет, поскольку не затронуты основные, валютные и другие активы. Будет использована только половина инвестиционного дохода Национального фонда.
Ранее в Миннауки рассказали, как будет действовать программа "Келешек".
12.12.2023, 14:51 8911
Причиной системных аварий на объектах теплоснабжения депутат назвал отсутствие системы контроля
Фото: Акорда (кадр с видео)
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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По мнению депутата мажилиса Асхата Аймагамбетова, отсутствие системы контроля является причиной системных аварий на энергообъектах.
У госэнергонадзора практически нет полномочий. Мы говорили Doing Business, мы говорили разные рейтинги, в погоне за этими мифическими непонятными рейтингами потеряли целостную систему контроля. Это и в сфере труда, и в сфере экологии, и в сфере энергетического контроля и надзора", - цитирует мажилисмена "Sputnik Казахстан".
Аймагамбетов также подчеркнул, что следует убедиться, доходят ли средства для, например, модернизации ТЭЦ до законного адресата.
Когда правительство говорит о том, что надо повышать тарифы для того, чтобы мы могли модернизировать наши ТЭЦ, то мы также должны параллельно вести работу по тому, чтобы эти средства пошли по целевому назначению - на модернизацию", - сказал он.
Напомним, в минувшие выходные в семи городах Казахстана: Экибастузе, Балхаше, Актау, Темиртау, Риддере, Степногорске и Жанаозене произошли аварии в системах теплоснабжения. На фоне происшествий на объектах теплоснабжения вице-министр энергетики Жандос Нурмагамбетов покидает свой пост.
Еще в сентябре на заседании правительства вице-министр энергетики предупредил, что риск аварий по-прежнему сохраняется на всех ТЭЦ Казахстана. Он выразил надежду, что отопительный сезон пройдет в штатном режиме, но отказался давать какие-либо гарантии.
Минувшей зимой и осенью 2022 года серия аварий, произошедших в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила горожан без тепла в холодное время года.
12.12.2023, 11:15 12726
Счета предпринимателей не будут блокировать полностью при долгах по налогам
В РК наряду с сохранением действующих стимулов развития бизнеса будут приняты дополнительные меры поддержки
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Блокировка банковских счетов предпринимателей будет допускаться только на средства, равные их налоговой задолженности, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии награждения лауреатов премии "Алтын сапа" и "Парыз".
Системной перезагрузке отношений между бизнесом и государством будет содействовать разрабатываемый сейчас новый Налоговый кодекс. В частности, в нем закладывается переход фискальных органов на сервисную модель администрирования. Планируется на 30% снизить налоговую отчетность для субъектов бизнеса. Количество налоговых платежей будет оптимизировано как минимум на 20%. Отменяются расчеты и декларации по налогу на транспортные средства, а также расчеты по земельному налогу и имуществу при сумме налоговых обязательств менее одного миллиона тенге", - сообщил президент.
По его словам, наряду с сохранением действующих стимулов развития бизнеса будут приняты дополнительные меры поддержки.
Уверен, что понятная и предсказуемая налоговая политика придаст мощный импульс экономическому росту. Государство открывает возможности для развития всех видов бизнеса. Не останутся без внимания ни крупные проекты, ни малые предприятия. Каждый гражданин должен иметь возможность зарабатывать благодаря своим способностям и добросовестному труду. Поэтому мы всегда поддерживаем инициативных и деловых граждан", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства отметил, что часто посещает регионы Казахстана с рабочими поездками.
В этом году я также побывал в нескольких областях. В каждой области я встречаюсь с представителями общественности, в том числе с бизнесменами. В регионах реализуется много инвестиционных проектов. Только в этом году по всей стране реализован 91 инвестиционный проект на сумму 376 миллиардов тенге, благодаря чему создано свыше 6 тысяч постоянных рабочих мест. Создание дополнительных постоянных рабочих мест - это задача общегосударственного характера. Потому что речь идет о занятости населения, об отходе от иждивенческой психологии в обществе", - заявил президент.
От также подчеркнул, что в Казахстан приходят мировые и региональные промышленные гиганты.
К примеру, недавно в Костанае стартовало строительство завода полного цикла по производству автомобилей Kia, намечен также выпуск и других автомобильных брендов. Мы ставим перед собой конкретную задачу по реальной индустриализации и формированию нового промышленного каркаса страны", - добавил глава государства.
Ранее сообщалось, что в Казахстане новые проекты в обрабатывающей промышленности будут освобождены от налогов на три года.
12.12.2023, 09:00 15796
Особый кешбэк для вкладчиков Bereke Bank
Фото: Bereke Bank
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Алматы. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Bereke Bank стартовала акция, которая позволяет пользоваться особым, повышенным кешбэком на покупки по карте для вкладчиков депозита "Күн Сайын".
Благодаря новому депозиту "Күн Сайын" вкладчики Bereke Bank уже получают выгоду от специальных условий:
• ежедневная выплата процентов на общую сумму, включая ранее начисленные проценты;
• онлайн-доступ и круглосуточная возможность управления средствами;
• есть возможность пополнения и снятия без потери процентов;
• выгодные условия ГЭСВ до 15,3%.
А теперь при открытии вклада "Күн Сайын" вкладчики получают дополнительную выгоду в виде особого, повышенного кешбэка, где сумма полученного кешбэка зависит от величины депозита на депозитном счете.
Так, если остаток по депозиту "Күн Сайын" составляет от 2 000 000 до 4 999 999 тенге, то кешбэк по карте составит 5% на любые покупки.
При сумме на депозите "Күн Сайын" от 5 000 000 до 9 999 999 тенге кешбэк увеличится до 7%.
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Подробная информация об акции и все условия доступны на официальном сайте.
Bereke Bank - один из ведущих банков Казахстана, стремящийся предоставлять клиентам лучшие условия для финансового роста. АО "Bereke Bank" является казахстанским банком второго уровня, 100% акций финансовой организации принадлежат правительству РК в лице АО "НУХ "Байтерек". Банк прочно входит в топ-10 банков второго уровня РК.
В начале июня международное агентство Fitch Ratings присвоило АО "Bereke Bank" долгосрочный рейтинг на уровне "BB" со стабильным прогнозом. Это один из самых высоких рейтингов на банковском рынке Казахстана.
Лицензия №1.2.199/93/31 от 20.09.22 г. выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
11.12.2023, 19:14 23586
В Казахстане увеличилось производство мяса
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Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - За январь-октябрь 2023 года в РК было произведено 65,3 тысячи тонн свежего или охлажденного мяса крупного рогатого скота (КРС), свиней, овец, коз, лошадей и животных семейства лошадиных. Это на 10,4% больше, чем годом ранее, сообщает energyprom.kz.
Больше всего мяса произвели в Костанайской области: 11,5 тысячи тонн, плюс 26,7% за год. В тройку лидеров также вошли Северо-Казахстанская (9 тысяч тонн, плюс 18,1%) и Актюбинская (8,6 тысячи тонн, плюс 4,1%) области.
За полный 2022 год в стране произвели 73,1 тысячи тонн мяса - на 11,4% больше, чем годом ранее.
На экспорт по итогам января-сентября 2023 года Казахстан отправил 41,1 тысячи тонн свежего, мороженого и охлажденного мяса и субпродуктов на сумму 118,7 млн долл. США. Годовой рост в натуральном выражении составил 37,6%, в денежном - 15,1%.
Наибольшие объемы экспорта ушли в страны СНГ: 39,7 тысячи тонн - на 40,8% больше, чем годом ранее. Основные импортеры - Узбекистан (17,5 тысячи тонн, минус 5,7% за год), Россия (15,7 тысячи тонн) и Кыргызстан (5,9 тысячи тонн).
В остальные страны мира отправили 1,4 тысячи тонн - на 16,4% меньше, чем годом ранее. Лидерами здесь стали Объединенные Арабские Эмираты (1,1 тысячи тонн) и Кувейт (234,6 тонны).
Внутри РК по итогам октября 2023 года розничные цены на мясо и птицу выросли на 0,2% за месяц и на 7,4% за год.
В месячной динамике конина и свинина подорожали на 0,1%, говядина - на 0,2%, баранина и птица - на 0,3%. В годовой динамике птица выросла в цене на 1,4%, конина - на 6,4%, баранина - на 6,9%, говядина - на 9,7%, свинина - на 9,8%.
В региональном разрезе в месячной динамике наибольшее удорожание было зафиксировано в Шымкенте: на 1,4%. В трех регионах - Алматинской, Карагандинской и Туркестанской областях - цены остались на прежнем уровне. В Актюбинской области мясо и птица подешевели на 0,2%, в столице - на 0,4%.
В годовой динамике наибольшее удорожание мяса и птицы наблюдалось в Улытауской области (на 12,9%), наименьшее - в Шымкенте (на 0,6%).
В конце ноября министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров и председатель главного таможенного управления КНР Юй Цзяньхуа обсудили вопросы по увеличению товарооборота сельскохозяйственной продукции между Казахстаном и Китаем. Айдарбек Сапаров отметил большой потенциал республики в поставках в КНР охлажденного мяса говядины и свинины в дополнение к замороженному мясу, птицеводческой продукции и живому скоту, а также масличных и зерновых культур.
Совет Евразийской экономической комиссии принял решение о предоставлении тарифной льготы в виде освобождения от ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов мяса крупного рогатого скота (КРС), предназначенного для производства мясной продукции.
11.12.2023, 08:00 31401
Казахстан в кредитных ловушках
Фото: Halyk Bank
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Алматы. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - За последние три года в Казахстане выросло число получателей потребительских кредитов. В настоящее время на 8,4 млн населения приходится 18 трлн тенге кредитов, в том числе онлайн-займов от микрофинансовых организаций на сумму 197 млрд тенге. Меры, принятые в 2019 году по снижению долговой нагрузки граждан РК, не помогли уменьшить эти цифры.
8,4 млн жителей Казахстана имеют кредиты
По словам председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадины Абылкасымовой, в сегменте потребительского кредитования в предыдущие три года наблюдался рост. Казахстанцы получили кредиты на 18 трлн тенге, а количество заемщиков превысило 8,4 миллиона. 1,7 млн казахстанцев уже более 90 дней не могут погасить кредит. Их долг превышает 1,4 трлн тенге.
Кроме того, объем онлайн-микрокредитов, оформленных жителями страны, составляет 197 млрд тенге, количество заемщиков достигло 1,09 млн человек. Все это показывает, насколько обострилась кредитная проблема.
Председатель мажилиса Ерлан Кошанов отметил, что многие граждане не знают своих финансовых прав. В результате снова и снова влезают в долги.
Практика показывает, что люди не вникают в условия банковских договоров. Все эти необдуманные действия позже приводят к разводам, алкоголизму, суицидам, лудомании. Люди, стремясь вырваться из финансовой ловушки, в "погоне за быстрыми деньгами" становятся легкими жертвами финпирамид и других видов мошенничества", - сказал председатель мажилиса.
К сожалению, после 2019 года объем кредитов в нашем финансовом секторе снова вырос. В том числе выросли проблемные кредиты. Если мы будем распределять государственные средства и снова и снова прощать, будет еще больше новых кредитов", - говорит Мадина Абылкасымова.
Общество без долгов" - от партийного проекта до национальной программы
На парламентских слушаниях, где обсуждалось чрезмерное кредитование населения, особо отметили эффективность проекта "Қарызсыз қоғам" - "Общество без долгов". Он был инициирован партией Amanat и запущен при полном финансировании Halyk Bank. В проекте обучаются сельчане, имеющие кредит и состоящие в списке должников, граждане, имеющие задолженность, предприниматели, претендующие на льготный кредит от государства. На сегодняшний день более 60 тысяч жителей научились эффективно планировать свои средства, формировать семейный бюджет, ознакомились с правилами получения и возврата кредитов, а также узнали, как избежать ловушки финансовых пирамид и мошенников. Экспертами оказано свыше 4 тысяч юридических консультаций по конкретным вопросам, предоставлено около 40 сопровождений процедуры внесудебного банкротства. При поддержке юристов проекта было отменено более 1300 исполнительных листов нотариусов, совершенных с нарушением закона, и сняты аресты с залогов и социальных счетов. Эксперты проекта помогли написать около 16 тысяч бизнес-планов, открыть около 3000 депозитов и оказать помощь в оформлении частного предпринимательства более чем двум тысячам человек.
За короткое время проект, показавший свою эффективность, стал общенациональной программой. Президент Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана призвал масштабировать проект на всю страну: "Этот проект за короткое время показал свою эффективность. Поручаю правительству совместно с партией Amanat расширить ее масштаб. Благо проекта "Общество без долгов" должна видеть вся страна".
На сегодняшний день Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка совместно с партией Amanat подготовило дорожную карту, расширяющую масштабы образовательного проекта "Общество без долгов" и положение о работе проектных офисов, которые будут открыты во всех регионах страны для дальнейшей реализации программы.
По каким причинам люди берут кредиты
Секретарь партии Amanat Эльдар Жумагазиев сообщил, что среди участников обучения был проведен опрос о том, для каких целей они получали кредит.
Многодетные семьи прибегают к кредитам, чтобы одеть своих детей. Особенно с приближением 1 сентября, когда нужно приобретать школьную одежду, увеличиваются расходы. При этом акиматы, партии, мечети помогают материально, но, по словам участников, средств на сезонную одежду не хватает. Затем, когда приближается зима, жители массово покупают уголь. По мере увеличения количества детей возрастает необходимость в пристройках, и население снова прибегает к кредитам", - сказал Эльдар Жумагазиев.
По словам секретаря партии, особую озабоченность вызывает увлечение молодежи кредитами. 85% молодых людей брали кредиты на покупку гаджетов, чаще всего смартфонов. Есть также те, кто занимался доставкой и приобретал самокат-мопед в кредит для заработка.
Самое тяжелое - это состояние пенсионеров: ни у кого из тех, кто пришел к нам учиться, не было собственных долгов, они выплачивали кредиты детей и внуков из своей пенсии", - поделился секретарь партии.
61% участников курса не знали, сколько переплачивают банкам. На руках у них нет ни кредитного договора, ни графика выплат. У 69% участников нет никакой финансовой подушки безопасности.
Еще хочу поделиться одним редким примером - семейная пара в Алматинской области открыла депозит, когда их ребенок пошел в 1-й класс. Участница работает уборщицей, муж - строитель. Вместе они продолжали откладывать лишние деньги на депозит, и теперь, когда их сын учится в 8-м классе, на счету накопилось 15 млн тенге. Рассказываем этот жизненный пример всем участникам и мотивируем откладывать средства на будущее семьи", - заключил секретарь партии Amanat Эльдар Жумагазиев.
Макпал Шенгельбаева, эксперт проекта, сообщила, что в среднем у участников обучения было не менее 2-3 кредитов на каждого.
Их главная ошибка - они не умели рассчитывать процент по кредиту и не могли планировать выплату долга по собственному доходу. В частности, молодежь, многодетные матери, безработное население остаются в кредитах. Молодежь пытается скрыть свою ссуду от родителей. Основная причина этого - отсутствие финансовой грамотности. Во время урока, просчитывая надбавку к каждому кредиту, участники удивляются, почему они, не задумываясь, брали кредиты. Кроме того, народ стал болеть кредитами, после погашения одного займа, хотят взять второй кредит", - говорит эксперт.
Еще одно важное направление проекта - повышение финансовой грамотности школьников и студентов. Почти треть слушателей проекта - молодые люди до 23 лет. На сегодняшний день для учащихся разрабатывается специальный курс, готовятся методики и учебные пособия.
Всего же в следующем году по программе "Қарызсыз қоғам" планируется обучить 750 тысяч человек, среди которых 550 тысяч составят учащиеся школ, студенты колледжей и вузов, а также 200 тысяч сельских и городских жителей.
Дополнительно будет открыт call-центр обслуживания населения при партии Amanat и создана онлайн-платформа "Қарызсыз қоғам" - "Общество без долгов". С помощью этих инструментов эксперты проекта будут ежедневно консультировать население.
По словам председателя правления Halyk Bank Умут Шаяхметовой, проект "Қарызсыз қоғам" - "Общество без долгов" должен длиться как минимум несколько лет.
Мы еще в самом начале пути и сделали очень малую толику необходимого. Причем именно в этом проекте мы стоим на стороне заемщика и исходим из интересов клиента, пытаемся предостеречь его от необдуманных шагов, а если они совершены, помочь исправить ситуацию. В обучении финансовой грамотности есть социальная миссия банка. Своевременно предостерегая, мы способствуем снижению общей закредитованности, ведь чем грамотнее клиенты, тем надежнее банковская система в целом и тем устойчивее экономика страны", - поделилась глава Halyk.
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