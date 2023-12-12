Более 31 млрд тенге выделило правительство для закупа пшеницы у отечественных аграриев

1,7 млн казахстанцев уже более 90 дней не могут погасить кредит. Их долг превышает 1,4 трлн тенге

Фото: Halyk Bank

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Алматы. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - За последние три года в Казахстане выросло число получателей потребительских кредитов. В настоящее время на 8,4 млн населения приходится 18 трлн тенге кредитов, в том числе онлайн-займов от микрофинансовых организаций на сумму 197 млрд тенге. Меры, принятые в 2019 году по снижению долговой нагрузки граждан РК, не помогли уменьшить эти цифры.





8,4 млн жителей Казахстана имеют кредиты





По словам председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадины Абылкасымовой, в сегменте потребительского кредитования в предыдущие три года наблюдался рост. Казахстанцы получили кредиты на 18 трлн тенге, а количество заемщиков превысило 8,4 миллиона. 1,7 млн казахстанцев уже более 90 дней не могут погасить кредит. Их долг превышает 1,4 трлн тенге.





Кроме того, объем онлайн-микрокредитов, оформленных жителями страны, составляет 197 млрд тенге, количество заемщиков достигло 1,09 млн человек. Все это показывает, насколько обострилась кредитная проблема.





Председатель мажилиса Ерлан Кошанов отметил, что многие граждане не знают своих финансовых прав. В результате снова и снова влезают в долги.





Практика показывает, что люди не вникают в условия банковских договоров. Все эти необдуманные действия позже приводят к разводам, алкоголизму, суицидам, лудомании. Люди, стремясь вырваться из финансовой ловушки, в "погоне за быстрыми деньгами" становятся легкими жертвами финпирамид и других видов мошенничества", - сказал председатель мажилиса.





К сожалению, после 2019 года объем кредитов в нашем финансовом секторе снова вырос. В том числе выросли проблемные кредиты. Если мы будем распределять государственные средства и снова и снова прощать, будет еще больше новых кредитов", - говорит Мадина Абылкасымова.





Общество без долгов" - от партийного проекта до национальной программы





На парламентских слушаниях, где обсуждалось чрезмерное кредитование населения, особо отметили эффективность проекта "Қарызсыз қоғам" - "Общество без долгов". Он был инициирован партией Amanat и запущен при полном финансировании Halyk Bank. В проекте обучаются сельчане, имеющие кредит и состоящие в списке должников, граждане, имеющие задолженность, предприниматели, претендующие на льготный кредит от государства. На сегодняшний день более 60 тысяч жителей научились эффективно планировать свои средства, формировать семейный бюджет, ознакомились с правилами получения и возврата кредитов, а также узнали, как избежать ловушки финансовых пирамид и мошенников. Экспертами оказано свыше 4 тысяч юридических консультаций по конкретным вопросам, предоставлено около 40 сопровождений процедуры внесудебного банкротства. При поддержке юристов проекта было отменено более 1300 исполнительных листов нотариусов, совершенных с нарушением закона, и сняты аресты с залогов и социальных счетов. Эксперты проекта помогли написать около 16 тысяч бизнес-планов, открыть около 3000 депозитов и оказать помощь в оформлении частного предпринимательства более чем двум тысячам человек.





За короткое время проект, показавший свою эффективность, стал общенациональной программой. Президент Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана призвал масштабировать проект на всю страну: "Этот проект за короткое время показал свою эффективность. Поручаю правительству совместно с партией Amanat расширить ее масштаб. Благо проекта "Общество без долгов" должна видеть вся страна".





На сегодняшний день Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка совместно с партией Amanat подготовило дорожную карту, расширяющую масштабы образовательного проекта "Общество без долгов" и положение о работе проектных офисов, которые будут открыты во всех регионах страны для дальнейшей реализации программы.





По каким причинам люди берут кредиты





Секретарь партии Amanat Эльдар Жумагазиев сообщил, что среди участников обучения был проведен опрос о том, для каких целей они получали кредит.





Многодетные семьи прибегают к кредитам, чтобы одеть своих детей. Особенно с приближением 1 сентября, когда нужно приобретать школьную одежду, увеличиваются расходы. При этом акиматы, партии, мечети помогают материально, но, по словам участников, средств на сезонную одежду не хватает. Затем, когда приближается зима, жители массово покупают уголь. По мере увеличения количества детей возрастает необходимость в пристройках, и население снова прибегает к кредитам", - сказал Эльдар Жумагазиев.





По словам секретаря партии, особую озабоченность вызывает увлечение молодежи кредитами. 85% молодых людей брали кредиты на покупку гаджетов, чаще всего смартфонов. Есть также те, кто занимался доставкой и приобретал самокат-мопед в кредит для заработка.





Самое тяжелое - это состояние пенсионеров: ни у кого из тех, кто пришел к нам учиться, не было собственных долгов, они выплачивали кредиты детей и внуков из своей пенсии", - поделился секретарь партии.





61% участников курса не знали, сколько переплачивают банкам. На руках у них нет ни кредитного договора, ни графика выплат. У 69% участников нет никакой финансовой подушки безопасности.





Еще хочу поделиться одним редким примером - семейная пара в Алматинской области открыла депозит, когда их ребенок пошел в 1-й класс. Участница работает уборщицей, муж - строитель. Вместе они продолжали откладывать лишние деньги на депозит, и теперь, когда их сын учится в 8-м классе, на счету накопилось 15 млн тенге. Рассказываем этот жизненный пример всем участникам и мотивируем откладывать средства на будущее семьи", - заключил секретарь партии Amanat Эльдар Жумагазиев.





Макпал Шенгельбаева, эксперт проекта, сообщила, что в среднем у участников обучения было не менее 2-3 кредитов на каждого.





Их главная ошибка - они не умели рассчитывать процент по кредиту и не могли планировать выплату долга по собственному доходу. В частности, молодежь, многодетные матери, безработное население остаются в кредитах. Молодежь пытается скрыть свою ссуду от родителей. Основная причина этого - отсутствие финансовой грамотности. Во время урока, просчитывая надбавку к каждому кредиту, участники удивляются, почему они, не задумываясь, брали кредиты. Кроме того, народ стал болеть кредитами, после погашения одного займа, хотят взять второй кредит", - говорит эксперт.





Еще одно важное направление проекта - повышение финансовой грамотности школьников и студентов. Почти треть слушателей проекта - молодые люди до 23 лет. На сегодняшний день для учащихся разрабатывается специальный курс, готовятся методики и учебные пособия.





Всего же в следующем году по программе "Қарызсыз қоғам" планируется обучить 750 тысяч человек, среди которых 550 тысяч составят учащиеся школ, студенты колледжей и вузов, а также 200 тысяч сельских и городских жителей.





Дополнительно будет открыт call-центр обслуживания населения при партии Amanat и создана онлайн-платформа "Қарызсыз қоғам" - "Общество без долгов". С помощью этих инструментов эксперты проекта будут ежедневно консультировать население.





По словам председателя правления Halyk Bank Умут Шаяхметовой, проект "Қарызсыз қоғам" - "Общество без долгов" должен длиться как минимум несколько лет.





Мы еще в самом начале пути и сделали очень малую толику необходимого. Причем именно в этом проекте мы стоим на стороне заемщика и исходим из интересов клиента, пытаемся предостеречь его от необдуманных шагов, а если они совершены, помочь исправить ситуацию. В обучении финансовой грамотности есть социальная миссия банка. Своевременно предостерегая, мы способствуем снижению общей закредитованности, ведь чем грамотнее клиенты, тем надежнее банковская система в целом и тем устойчивее экономика страны", - поделилась глава Halyk.