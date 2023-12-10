Трагедия на шахте имени Костенко: задержаны 7 человек
Фото: Depositphotos
Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Досудебное расследование по факту трагедии на шахте имени Костенко в Карагандинской области проводят специальные прокуроры Генеральной прокуратуры с участием сотрудников МВД, АПК, АФМ и МЧС, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Установлено, что взрыв первоначально возник на участке добычи угля лавы № 48К3-запад от воспламенения исходящей из нижележащего угольного пласта К2 метановоздушной смеси, источником которого стало механическое искрообразование от работы забойного скребкового конвейера. Взрыв повлек последующую череду взрывов в выработках шахты угольной пыли, концентрация которой значительно превышала допустимые нормы", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Расследованием установлено, что при эксплуатации шахты допущены многочисленные нарушения правил промышленной и пожарной безопасности, а также охраны труда, непосредственно связанные с трагическим событием.
На настоящий момент к уголовной ответственности по части 3 статьи 277 УК РК (Нарушение правил безопасности при ведении горных работ) привлекаются руководящий и инженерно-технический состав шахты в количестве 7 человек, подозреваемых в необеспечении мер безопасности при добыче угля.
Подозреваемые водворены в ИВС ДП по Карагандинской области.
В Генпрокуратуре добавили, что в рамках расследования также будет дана правовая оценка должностным лицам АО "АрселорМиттал Темиртау" и департамента промышленной безопасности МЧС по Карагандинской области не обеспечивших должный контроль за безопасным функционированием шахты.
Расследование продолжается и находится на особом контроле.
В субботу, 9 декабря, прошло итоговое заседание правительственной комиссии по расследованию причин пожара с последующим взрывом на шахте имени Костенко в Карагандинской области. По результатам работы комиссии определена 100-процентная вина работодателя, установлено 19 ответственных, допустивших нарушения требований безопасного ведения работ.
Напомним, ночью 28 октября в Караганде на шахте имени Костенко угольного департамента "АрселорМиттал Темиртау" произошел пожар на глубине около 700 метров. Через некоторое время после возгорания предположительно произошел взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 шахтера. Самостоятельно на поверхность поднялись 206 работников, погибли 46 человек.