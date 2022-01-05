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Обзор основных событий 2021 года по версии Kazakhstan Today

04.01.2022, 00:30 91471
Обзор основных событий 2021 года по версии Kazakhstan Today
АЛМАТЫ. 31 ДЕКАБРЯ - Агентство Kazakhstan Today представляет обзор основных политических, экономических событий, а также тех, которые вызвали наибольший резонанс в казахстанском обществе в 2021 году. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
 
С начала 2021 года казахстанцы впервые получили возможность использовать часть своих пенсионных накоплений на целевые нужды: улучшение жилищных условий, оплату лечения или передачу в управление частным управляющим компаниям. Главным условием для снятия накоплений является соблюдение "порога достаточности" на счете ЕНПФ. Для зачисления пенсионных выплат необходимо открыть специальный счет в "Отбасы банке". Сделать это можно в режиме онлайн.
 
Следует отметить, что возможности досрочной траты пенсионных накоплений казахстанцы ожидали не один год. В первый же день запуска сервиса было подано более 11 тысяч заявок на получение пенсионных выплат.
 
После того, как программа начала практически реализовываться, в стране был отмечен рост цен на жилье. 
 
1 сентября президент РК предложил переводить часть пенсионных накоплений на счет в "Отбасы банк" для покупки жилья

Глава государства отмечал, что гражданам с доходами, недостаточными для самостоятельного решения жилищных вопросов, будет оказываться эффективная социальная поддержка. При этом о продолжительности программы и сроках действия порогов достаточности не сообщалось. 
 
В начале декабря стало известно о повышении порога достаточности с 2022 года
 
Данное решение вызвало широкий общественный резонанс. Казахстанцы начали подписывать петицию против решения ЕНПФ.
 
Стоит отметить, что казахстанцев проинформировали о планируемых изменениях меньше чем за месяц до введения новых порогов достаточности. 
 
9 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности для досрочного снятия пенсионных до 1 апреля 2022 года.
 
ПОЛИТИКА
 
Выборы
 
10 января в РК прошли выборы депутатов мажилиса парламента и маслихатов. На выборы в мажилис были допущены пять политических партий, от которых баллотировались 312 кандидатов. По результатам голосования партия Nur Otan получила 71,09% голосов, Демократическая партия "Ак жол" - 10,95%, Народная партия Казахстана - 9,10%, Народно-демократическая партия "Ауыл" - 5,29%, партия "Адал" - 3,57%. Таким образом, 7-процентный барьер преодолели и прошли в парламент Народная партия Казахстана, Nur Otan и "Ак жол". Председателем мажилиса избран Нурлан Нигматулин.
 
Кроме того, 25 июля в Казахстане впервые прошли прямые выборы сельских акимов

Запрет на продажу земли иностранцам
 
В 2021 году истек введенный в 2016 году мораторий на предоставление сельхозземель в аренду иностранцам. Для дальнейшего решения земельного вопроса, который носит острый политический окрас, по поручению главы государства при Минсельхозе была создана Земельная комиссия, которая разработала поправки в Земельный кодекс. В состав комиссии вошли депутаты парламента, представители агробизнеса, отраслевых союзов, НПП "Атамекен", акиматов областей, общественные деятели. 
 
При этом президент поставил точку в земельном споре, запретив продажу и аренду земель сельхозназначения иностранцам и иностранным юрлицам. Он использовал право законодательной инициативы и направил в парламент соответствующий законопроект
 
В мае Токаев подписал закон о запрете продажи земли иностранцам. Законом установлен запрет на передачу в собственность и аренду земель сельскохозяйственного назначения иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам, юридическим лицам РК с иностранным участием, международным организациям, научным центрам с международным участием, а также кандасам. Таким образом, сельхозземли на праве землепользования будут предоставляться только гражданам Казахстана и юридическим лицам без иностранного участия. 

Афганистан
 
В августе текущего года талибы заявили, что взяли под контроль всю территорию страны. Президент Афганистана Ашраф Гани пояснил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В свете обострения ситуации в Исламской Республике Афганистан в Вооруженных силах приняты меры по усилению бдительности. В августе Министерство обороны Казахстана сообщило об эвакуации из Афганистана 42 человек: прибыли 25 граждан РК, в том числе 15 взрослых и 10 детей, а также сотрудники посольства РК. Кроме того, этим бортом по просьбе кыргызской стороны были эвакуированы 14 граждан КР. В качестве гуманитарной операции этим же самолетом из ИРА также вывезены гражданин России и гражданин Литвы, обратившиеся в посольство РК с просьбой о содействии. 
 
Позже в Алматы прибыл второй рейс из Кабула со 108 сотрудниками Организации Объединенных Наций на борту. 9 сентября из Афганистана успешно эвакуирована группа кандасов. В Алматы спецрейсом из Кабула прибыли 35 кандасов, четыре гражданина Казахстана и сотрудник ООН. 
 
17 ноября Агентство США по международному развитию перенесло свой офис по Афганистану в Алматы.
 
COVID-19
 
В ноябре коронавирусу исполнилось два года. С начала пандемии Казахстан прошел четыре волны заболеваемости

Значимым событием в борьбе с пандемией стала массовая вакцинация населения от коронавируса, которая началась в Казахстане 1 февраля. В первую очередь бесплатную вакцинацию прошли медработники, педагоги, полицейские, граждане с хроническими заболеваниями, персонал и контингент медико-социальных учреждений. Со второй половины апреля прививаться начали все остальные жители страны. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.
 
Первоначально прививались российским препаратом "Спутник V". В апреле Казахстан начал выпуск отечественной вакцины QazCovid-in, которую позднее переименовали в QazVaс.
 
Был разработан электронный паспорт вакцинации
 
Постепенно стали возобновлять работу предприятия. Организации и офисы при условии проведения вакцинации сотрудников против COVID-19 стали осуществлять деятельность в очном формате. 
 
Началось использование приложения Ashyq для контроля и анализа данных по эпидемиологической ситуации. Это позволило начать постепенное открытие заведений сферы обслуживания (фитнес- и SPA-центров, кинотеатров и др.), которые были закрыты с начала пандемии в 2019 году. На объекты стали допускать граждан, имеющих "синий" и "зеленый" статусы в Ashyq.  
 
Постепенно началось взаимное признание паспортов вакцинации с рядом стран, стало возобновляться авиасообщение
 
На фоне начала вакцинации стали появляться сообщения о подделке и продаже паспортов вакцинации, активизировались антипрививочники.
 
Летом в Казахстане стал активно распространяться новый индийский Дельта-штамм COVID-19, вызвавший резкий рост заболеваемости. 29 июня в ходе заседания правительства министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что за последнюю неделю рост заболеваемости коронавирусом в Казахстане составил 39%. Увеличилась занятость инфекционных и реанимационных коек. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Нур-Султане и Алматы введены дополнительные меры, направленные на ограничение деятельности объектов с массовым скоплением населения. 
 
В Казахстане появилось понятие "темно-красная" зона
 
Учебный год в организациях образования начался в традиционном очном формате с соблюдением жестких санитарных требований. Торжественные линейки на День знаний прошли только для первоклассников. 
  
Ближе к октябрю эпидситуация стала стабилизироваться, был смягчен карантин. 
 
В ноябре в РК доставили первую партию вакцины Pfizer для вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин.
 
В этом же месяце в ЮАР появился новый штамм, который ВОЗ назвала греческой буквой Омикрон. Сообщалось, что новый штамм демонстрирует способность передаваться между привитыми от COVID-19 людьми.

8 декабря началась массовая ревакцинация граждан
 
Стоит отметить, что в Казахстане установлены жесткие рамки по ревакцинации. Изначально было заявлено, что с 22 ноября начнут прививать только тех, кто получили вакцину против коронавируса в числе первых, девять месяцев назад. Однако позже глава Минздрава Алексей Цой заявил, что с учетом складывающей эпидситуации в мире тактика ревакцинации населения пересмотрена. С 8 декабря ревакцинации через шесть месяцев подлежат все лица, завершившие вакцинацию двумя дозами, а также переболевшие коронавирусной инфекцией. 
 
Также сообщалось, что в Казахстане для ревакцинации доступна только вакцина QazVac (QazCovid-in). При этом многие изъявили желание ревакцинироваться вакциной "Спутник". Однако им в категоричной форме было отказано со ссылкой на постановление Минздрава, в котором говорится, что лицам, получившим векторные вакцины, рекомендуется ревакцинироваться инактивированной. 
 
Между тем, по словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, лучшим для ревакцинации является вакцина "Спутник Лайт" или первый компонент "Спутника V". По его данным, срок ревакцинации наступает через шесть месяцев после первого этапа вакцинации. 
 
Министр здравоохранения РК сообщил, что в настоящее время идут переговоры по поставке вакцины "Спутник Лайт". Он отметил, что все используемые в Казахстане препараты для вакцинации эффективны, и призвал не политизировать выбор препарата.
 
ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ
 
Ликвидация Tengri Bank
 
В феврале в РК вступило в силу решение суда о ликвидации АО Tengri Bank. Банк был лишен лицензии на проведение всех банковских операций в конце 2020 года из-за неплатежеспособности, связанной с выдачей заведомо невозвратных кредитов лицам, близким к акционерам и менеджменту. Бывшие топ-менеджеры этого БВУ задержаны по подозрению в хищении 5,4 млрд тенге, а ряд экс-сотрудников объявлен в международный розыск. Задержан и экс-председатель Tengri Bank Ержан Шайкенов.
 
Ликвидация КазАгро
 
В марте в РК ликвидирован холдинг "КазАгро" путем слияния с национальным управляющим холдингом "Байтерек", который взял на себя работу по поддержке АПК. В состав "Байтерека" вошли три дочерние организации "КазАгро": Аграрная кредитная корпорация, КазАгроФинанс и Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства. В организационной структуре холдинга создан новый департамент управления сельскохозяйственными активами.
 
Правительство РК разрешило КазМунайГазу передачу КазТрансГаза АО "Самрук-Казына".

3 июля 2021 года - через шесть рабочих дней с даты лишения АО Capital Bank Kazakhstan лицензии на проведение всех банковских операций начались гарантийные выплаты вкладчикам.
  
В начале сентября Jusan Bank и АТФБанк подписали передаточный акт. В рамках реорганизации АТФБанка в форме его присоединения к Jusan Bank подписанный сторонами передаточный акт стал юридическим оформлением передачи АТФБанком в Jusan Bank всего имущества, а также всех его прав и обязательств.

Продовольственная инфляция
 
Практически с начала этого года в РК наблюдается резкий рост цен на продукты питания. Наиболее сильно подрожали куриные яйца, сильно выросли расходы казахстанцев на покупку подсолнечного масла, которое взлетело в цене на фоне роста мировых цен. Дороже стали сахар, мясо, некоторые крупы и другие продукты. Согласно отчетам госорганов, рост цен на продовольствие отражает общемировую тенденцию, которая весь год бьет рекорды.
 
Вместе с тем за этот год Агентство по защите и развитию конкуренции инициировало целый ряд антимонопольных расследований в отношении птицефабрик, производителей хлеба, масла и других продуктов. 
 
Президент поручил правительству и Нацбанку вплотную заняться проблемой роста продовольственной инфляции, держать на контроле цены на социально значимые продукты и товары и создать единый орган по контролю за ценами в стране
 
По данным Нацбанка, инфляция в Казахстане достигла рекордного максимума с 2017 года. После резкого повышения в июне до 7,9% инфляция в Казахстане продолжила рост и достигла 8,4% в июле - максимальное значение с 2017 года. Больше половины вклада в годовой рост цен по-прежнему исходит от продовольственной инфляции, которая увеличилась с 10,6% до 11,0% в июле в результате несвойственного для летних месяцев роста цен на отдельные виды овощей. Ускорение инфляции приобретает устойчивый характер на фоне учащающихся дисбалансов на продовольственных рынках, продолжающегося роста мировых цен на сырье и высокого инфляционного фона в странах - основных торговых партнерах, особенно в России. В свою очередь, непродовольственная инфляция выросла с 6,9% до 7,2% из-за ускорения темпов роста цен на товары длительного пользования и ГСМ. 
 
В конце ноября Межведомственная комиссия по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях приняла решение одобрить введение полного запрета на вывоз с территории РК крупного и мелкого рогатого скота всех половозрастных групп на шесть месяцев, а также картофеля и моркови сроком на три месяца.
 
В декабре в Казахстане на полгода ограничили вывоз семян и масла из подсолнечника
 
ЗАСУХА
 
В этом году выдался экстремально засушливый летний период, в результате пострадал ряд регионов на юге и западе страны. Из-за засухи и недостатка кормов массово погибал скот. В Минсельхозе признали, что не были готовы к засухе, хотя она была ожидаема. 
 
 
В результате аграрии терпели большие убытки. Они были вынуждены покупать корма для животных в три раза дороже из соседних областей. 
 
В Мангистауской области началась кампания по заготовке кормов для крестьянских хозяйств. На эти цели выделили 200 млн тенге. Из региона скот перевозили в Актюбинскую, Атыраускую и Северо-Казахстанскую области. 
 
Также было принято решение разрешить выпас погибающего от голода скота Мангистау в природных резерватах. 
 
В Мангистауской области по поручению главы правительства на заготовку кормов к зиме было выделено 5,3 млрд тенге. 

 
Неблагоприятные климатические условия привели к снижению урожайности основных сельхозкультур. Вследствие засухи урожайность зерновых в этом году упала на 33,6%. В этой связи наблюдается рост цен, а также повышенный спрос на сельхозпродукцию со стороны соседних стран. 
 
Президент отправил в отставку министра сельского хозяйства Сапархана Омарова. На эту должность был назначен Ербол Карашукеев.
 
Из-за последствий засухи фермеры оказались в сложной ситуации. На встрече в МСХ они озвучили свои проблемы, выразили неудовлетворенность работой нового министра сельского хозяйства и потребовали его отставки. 
 
Стоит отметить, что сложившиеся обстоятельства в экономике усилили отток сельского населения в города. Это в свою очередь сказывается на перенапряжении инфраструктуры городов и росте цен на жилье. Также возрастает приток неквалифицированной рабочей силы. 
 
Антикор выявил нарушения в АПК
 
1 ноября Антикоррупционная служба провела спецоперацию в девяти регионах Казахстана по делу о хищении субсидий в сельском хозяйстве. Было установлено более 30 человек, причастных к хищениям. 
 
ЧП 
 
Авиакатастрофа 
 
13 марта близ Алматы при заходе на посадку потерпел крушение военный самолет КНБ АН-26, следовавший по маршруту Нур-Султан - Алматы. На борту находились шесть человек. В результате четверо погибли, двое пострадавших в крайне тяжелом состоянии были доставлены в 4-ю городскую больницу Алматы.
 
Сель в Чарынском каньоне. 29 мая в Чарынском каньоне погибли учитель и школьница гимназии, их унесло грязеселевым выбросом. Еще одна пропавшая школьница была спасена. 
 
20 июля обрушилось общежитие в колонии в Актау, погибли три человека. 
 
Природные пожары
 
В ВКО в мае лесной пожар уничтожил 31 дом близ Риддера. Было принято решение предоставить новое жилье всем пострадавшим. В результате два человека получили ожоги, погибла женщина. В Риддере была объявлена  ЧС местного масштаба.  
 
В трех сельских округах Улытауского района Карагандинской области - Жангельдинском, Актастинском, Амангельдинском - из-за степных природных пожаров был объявлен режим ЧС
 
Взрывы в Жамбылской области
 
26 августа 2021 года около 19.00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. Огонь быстро перекинулся на хранилища, где были складированы инженерные боеприпасы. Пожар локализовать не удалось, он распространился на другие хранилища. Произошло возгорание и более 10 взрывов инженерных боеприпасов. 
 
На складе в Жамбылской области хранилось более 500 тонн тротила. Была проведена эвакуация жителей близлежащих домов. В результате ЧП погибли 17 спасателей и военных, более 90 пострадали. Президент объявил 29 августа днем траура. 
 
После происшествия министр обороны Нурлан Ермекбаев подал в отставку. Новым министром был назначен Мурат Бектанов. 
 
Взрыв на шахте Абайская
 
7 ноября шестеро человек скончались в Карагандинской области при работе в шахте "Абайская" УД АО "АрселорМиттал Темиртау". В забое вентиляционного штрека 3-К10 север произошел внезапный выброс метана. 
 
Стрельба в Алматы
 
20 сентября в микрорайоне Акбулак Алатауского района Алматы при исполнении судебного решения о праве собственности выселяемый житель расстрелял пятерых человек. В числе погибших оказался новый владелец оспариваемого имущества. 
 
Трагедия вызвала широкий общественный резонанс и обнажила имеющиеся системные проблемы взаимоотношений между кредиторами и заемщиками. В Сети все чаще стали появляться сообщения о подозрительных схемах продажи залогового имущества банками
 
Граждане стали поднимать вопрос ограничения возможности банков по занижению стоимости изымаемого имущества должников, которые оказываются беззащитными перед действиями банков. 
 
Президент РК Токаев отметил, что сфера отношений между кредиторами и так называемыми проблемными заемщиками очень чувствительная и требует юридического совершенствования. Он поручил правительству, Национальному банку и Агентству по финрегулированию подготовить пакет поправок, направленных на совершенствование залоговой политики банков, оценочной деятельности, работы частных судебных исполнителей. 
 
 
Волна суицидов
 
В текущем году по Казахстану прокатилась волна суицидов. Общество было потрясено сообщением о самоубийстве женщины, которая выбросилась из окна с тремя детьми в Алматы. Кроме того, сообщалось о гибели ученика Назарбаев Интеллектуальной школы, воспитателя детского сада - матери пятерых детей и др.
 
КУЛЬТУРА
 
Grammy
 
Впервые казахстанец получил премию Grammy. Им стал Иманбек Зейкенов, создавший ремикс на песню Roses американского артиста SAINt JHN. Ранее Иманбек был железнодорожником в городе Аксу Павлодарской области, а в 2019 году стал всемирно известным. Его ремикс на песню Roses появился в большом количестве чартов по всей Европе. 
 
ЗАЩИТА ЖИВОТНЫХ
 
В Казахстане растет число случаев жестокого обращения с животными, сообщения об этом регулярно появляются в Сети. С каждым разом все более ужасает садизим и изощренная жестокость живодеров. 
 
Экологи в связи с ростом преступлений обратились к общественности со статьей под названием "Преступление против человечности"
 
В текущем году Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК разработало законопроект "Об ответственном обращении с животными"
 
 
23 декабря сенат принял закон и два сопутствующих ему закона. 
 
Однако зоозащитники обратились к президенту с просьбой наложить вето на законопроект. По их словам, с его принятием будет легализована действующая в Казахстане незаконная практика убийства безнадзорных и бродячих животных. Ранее представители Ассоциации по защите животных в РК уже заявляли, что проект закона "Об ответственном обращении с животными" не соответствует заявленной концепции Министерства экологии, геологии и природных ресурсов и не решит проблему жестокого обращения с питомцами. 
 
Между тем французская киноактриса Брижит Бардо в третий раз написала письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. На этот раз кинозвезда попросила его исключить из законопроекта о защите животных статью 24, отметив, что в новм документе в отношении бездомных животных есть несколько очень опасных статей, которые легализуют их убийства, в частности статьи 24 и 25. 
 
30 декабря президент РК подписал закон "Об ответственном обращении с животными" и поправки к нему. 
 
КРИЗИС В ЭНЕРГОСФЕРЕ
 
Дефицит ГСМ
 
В конце лета в РК возник дефицит дизтоплива. Фермеры и автовладельцы стали жаловаться на нехватку и удорожание дизтоплива. 
 
В связи с этим в июле был перенесен плановый ремонт Павлодарского нефтехимического завода на сентябрь в целях накопления комфортных объемов нефтепродуктов для обеспечения нужд сельхозпроизводителей при проведении осенних полевых работ. 
 
 
Энергодефицит и майнинг
 
В этом году наиболее заметными стали перебои и проблемы с энергоснабжением. В ряде городов наблюдались отключения электроэнергии. Системный оператор АО KEGOC отмечает, что потребление электроэнергии по сравнению с прошлым годом увеличилось на 7%. Это связано с увеличением количества майнинговых дата-центров
 
 
Недостаток электроэнергии в настоящее время покрывается за счет энергоисточников из России
 

Государство в лице системного оператора дало соответствующее разрешение на ведение этой деятельности. Поэтому я очень четко понимаю - раз государство уже дало, отбирать нельзя. Раз что государство дало зеленый свет, соответственно, бизнесмен вложил свои деньги, привез оборудование и начал заниматься майнингом. Нравится ли это или не нравится, влияет это на дефицит или нет", - заявил глава ведомства. 

 
СПОРТ
 
На Летней Олимпиаде в Токио Казахстан занял 83-е место. Впервые в истории казахстанские спортсмены не смогли завоевать ни "золота", ни "серебра". В копилке команды только восемь бронзовых медалей. Призерами турнира стали дзюдоист Елдос Сметов, тяжелоатлеты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло, боксеры Камшыбек Кункабаев и Сакен Бибосынов, борец Нурислам Санаев и каратисты Дархан Асадилов и Софья Берульцева. Всего на Олимпиаде в Токио от Казахстана выступили 97 спортсменов в 27 видах спорта. 
 
Президент РК отметил, что результат сборной на Олимпиаде не соответствует спортивному потенциалу Казахстана и значительным средствам, которые государство вкладывает в развитие спорта. 
 
Кроме того, пять медалей завоевали казахстанские паралимпийцы в Токио. Давид Дегтярев взял "золото" в пауэрлифтинге, три "серебра" в парадзюдо завоевали Ануар Сариев, Темиржан Даулет и Зарина Байбатина, бронзовую медаль получил пловец Нурдаулет Жумагали. 
 
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
 
1 сентября 2021 года в Казахстане стартовала всеобщая национальная перепись населения. С момента обретения независимости она проводится в третий раз. Впервые были применены цифровые технологии. Перепись населения можно было пройти в онлайн-режиме на сайте sanaq.gov.kz. Те, кто не прошел онлайн, ответили на вопросы интервьюеров. На эту кампанию было выделено более 8 млрд тенге. 
 
8 декабря премьер-министр Аскар Мамин представил президенту отчет о первых результатах Национальной переписи населения. Общая численность казахстанцев по итогам составила 19 169 550 человек, из которых мужчин - 48,71%, женщин - 51,29%. Средний возраст населения - 31,94 года. 33,97% наших соотечественников - дети в возрасте до 17 лет, 19,72% - молодежь в возрасте 14-28 лет. Доля казахов в этническом составе достигла 70,18%. Численность граждан трудоспособного возраста страны составила 11 320 410 человек, или 59,05% населения Казахстана. 
 
30-ЛЕТИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ
 
В этом году 16 декабря казахстанцы отмечают 30-летие Независимости Республики Казахстан
 
В связи с этой датой Касым-Жомарт Токаев подписал закон РК "Об амнистии". В соответствии с законом амнистии подлежат лица, совершившие уголовный проступок или преступление небольшой тяжести, преступление средней тяжести, не повлекшее причинение ущерба либо полностью его возместившие и по которому не предъявлен гражданский иск. Освобождаться будут прежде всего осужденные, не несущие угрозы безопасности для граждан и общества.

 

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02.01.2022, 11:31 4431
Новогоднее обращение Председателя КНР Си Цзиньпина - 2022
Фото: Кадр с видео
В канун 2022 года Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с Новогодним обращением. Трансляция велась по каналам Медиакорпорации Китая и на базе интернет-медиа. Далее полный текст:
 
Уважаемые товарищи, дорогие друзья, дамы и господа!
 
Приветствую вас! Совсем скоро наступит 2022 год. В Пекине от всей души поздравляю вас всех с наступающим Новым годом!
 
Позади весьма насыщенный год, и он полон эпохальных в истории нашей партии и страны событий. Мы достигли целей, намеченных к столетнему юбилею Компартии Китая, и перешли к реализации целей к столетнему юбилею образования КНР. Начав новый великий поход к всестороннему построению модернизированного социалистического государства, уверенно шагаем по пути к великому возрождению китайской нации.
 
Позади весьма напряженный год, жизнь везде бьет ключом - в поле, на заводе и фабрике, в квартале, школе, больнице, казарме, научно-исследовательском учреждении. Трудились целый год и солидных результатов добились. Дни бегут, унося за собой год. Зато у нас на сердцах остается самое теплое ощущение и гордость за великую процветающую Родину, за наш любимый народ и стремительное развитие страны, за самое благородное дело, передающееся из поколения в поколение.
 
1 июля мы торжественно отметили 100-летие создания Коммунистической партии Китая. На площади Тяньаньмэнь перед праздничной толпой я погрузился в глубокие раздумья о пройденном пути. Под руководством КПК миллионы стойких и несгибаемых китайцев вписали величайшую эпопею в столетнюю историю партии. Только преданность первоначальной цели позволит довести начатое дело до конца. Перед исторической миссией нам не остается ничего другого, кроме как упорно трудиться, идти на зов времени и оправдать доверие народа.
 
На 6-м пленуме ЦК КПК 19-го созыва было принято 3-е по счету решение об истории партии. Достижения за 100 лет воодушевляют, столетний опыт многому учит. К этому относится и озвученный мной когда-то знаменитый "разговор в пещере" между Председателем Мао Цзэдуном и господином Хуан Яньпэем о том, что будущее всегда за теми, кто сумеет смело себя преодолеть и исправить. Великое возрождение китайской нации отнюдь не праздничное шоу, не легкое дело, которое можно совершить за одночасье и без каких-либо помех. Нам важно постоянно думать о будущем и не игнорировать потенциальных опасностей, как говорят, важна не только грандиозная концепция, но и стратегическая решимость и терпение для тщательной реализации.

 
С большой страной приходит большая ответственность. Все вопросы, пусть самые предметные, в конечном счете затрагивают жизнь миллионов семей. Я побывал во многих местах, немало видел и слышал, много полезного получал. В гостях у людей меня прежде всего интересует, как поживают, каковы у них трудности. И ответа, разумеется, забывать не буду.
 
Я всегда переживаю за то, что волнует народ, и стараюсь добиться того, чего желает народ. Сам я проживал в деревне и знаю не по наслышке что такое бедность. Благодаря усердной борьбе нескольких поколений китайцев жившие в нищете люди теперь сыты и тепло одеты, все гарантировано – образование, жилье и медицина. Обеспечение людей жизнью среднего достатка и ликвидация бедности – в этом состоит славная миссия КПК перед народом и ее вклад в дело развития во всем мире. Чтобы люди стали жить еще лучше, почивать на лаврах мы себе не позволим, от нас потребуются многократные усилия.
 
Защита берегов реки Хуанхэ от размыва - заветная мечта наших предков. Я объездил в эти годы 9 провинций и автономных районов в верхнем, среднем и нижнем течении реки Хуанхэ. Заметные успехи по охране "рек-матушек" Хуанхэ и Янцзы, изумрудного озера Цинхай, величественной реки Ярлунгцангло, вековой проект по переброске воды с юга на север, "зеленая карта" в лесопарке Сайханьба, путешествие стада слонов в провинции Юньнань и передвижение тибетских антилоп – все это свидетельствует: как к природе относишься, так она и тебе.
 
Уходящий год оставил нам много теплых моментов и незабываемых эпизодов. В день столетнего юбилея партии китайская молодежь торжественно обещает: будущее Родины в наших надежных руках! Строчки из дневника молодого солдата о преданности и любви к Родине трогают каждого до глубины души. Успешно осуществлен полет марсохода "Чжужун", запуск спутника "Сихэ" и базового модуля "Тяньхэ". Сильно впечатляет великолепное выступление отечественных атлетов, созидательная борьба с коронавирусной инфекцией, взаимовыручка и восстановление домашних очагов после стихийных бедствий, достойное выполнение воинских слав солдатами и офицерами НОАК и вооруженной полиции. Именно эти и другие безымянные герои своим упорным трудом делают взлет Китая в новую эпоху необратимым.
 
Процветание и стабильность Сянгана и Аомэня - постоянная забота Родины. Важно в едином порыве обеспечить устойчивость политики "одна страна – две системы". Полное воссоединение Китая – общие чаяния китайских соотечественников по двум берегам Тайваньского пролива. Искренне надеюсь, что сыны и дочери Китая сплотятся ради прекрасного будущего китайской нации.
 
По телефону либо в онлайн-формате в ходе разговора мои иностранные коллеги и руководители международных организаций неоднократно давали высокую оценку успехам Китая в борьбе с пандемией и его вкладу в глобальное антиковидное взаимодействие. На сегодняшний день из Китая доставлено 2 млрд доз вакцин в более чем 120 стран и международных организаций. Убежден, что объединенными усилиями страны мира преодолеют трудности и откроют новую страницу в формировании Сообщества единой судьбы человечества.
 
Буквально через месяц в Пекине стартуют зимние Олимпийские игры, а затем Паралимпийские. Итак, зимние виды спорта наберут больше популярности, что отвечает и самому духу олимпийского движения. Олимпиада в Пекине станет спортивным торжеством, как ожидает весь мир. К этому Китай готов.
 
Приближается звон новогодних курантов. В далеком космосе трое наших тайконавтов находятся в "командировке", за рубежом усердно трудятся наши соотечественники, сотрудники загранучреждений и компаний на вахте дежурят, студенты старательно занимаются. Слова искреннего приветствия и новогоднего поздравления передаю всем, кто гонится за своей мечтой.
 
Вместе вперед в будущее! Желаю нашей любимой Родине мира и процветания, а народу – счастья и благополучия!
 

Международный экспериментальный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация»

17.12.2021, 22:50 25551
Международный экспериментальный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация»
Фото: mirtesen.ru
В Москве на «ВТБ Арене» 16-17 декабря состоялся Международный экспериментальный турнир «Небесная грация». 

Представляем вашему вниманию полное видео спортивной феерии.

16 декабря завершился первый день уникального турнира по художественной гимнастике «Небесная грация».

Зрители увидели церемонию открытия соревнований и международный турнир. В программу вошло индивидуальное многоборье, в котором заявлены упражнения с обручем и мячом. Завершился день флешмобом.


17 декабря завершился второй день уникального турнира по художественной гимнастике «Небесная грация».

Зрители увидели индивидуальное многоборье, в которое вошли упражнения с булавой и лентой. Затем последовала церемония награждения победителей и гала-концерт.


Турнир прошел по инициативе олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. Главная особенность соревнований заключается в том, что проводятся они на основе правил 2001–2005 годов и правил 2022–2024 годов.

Основным критерием отбора гимнасток для участия в турнире стали результаты Олимпиады-2020 — на «Небесной грации» выступили девушки из 11 сборных, представленных в Токио. Перед болельщиками предстали спортсменки с четырех континентов и из 14 стран.

Соревнования посетили почетные гости, в том числе олимпийские чемпионки по художественной гимнастике.

Организацию турнира осуществлял Благотворительный фонд Алины Кабаевой. Генеральный спонсор мероприятия — АО «СОГАЗ». Турнир не только направлен на совершенствование и развитие художественной гимнастики как олимпийского вида спорта, но и предполагает обмен опытом между тренерами и судьями разных школ и стран.


 

Особое сияние. Как начиналась история елочных игрушек

07.12.2021, 19:55 77724
Особое сияние. Как начиналась история елочных игрушек

Фото: Pinterest

В наше время ёлку украшают игрушками из самых разных материалов: пластика, металла, ткани, бумаги. Хрупкие стеклянные шары, сосульки, шишки и звери становятся редкостью, а ведь именно они дарили то самое, особое ощущение Нового года. Традиция выдувать из стекла наряд для ёлки появилась в Германии в середине прошлого века, в России мастерить такие изделия стали в начале XX века.


solek73.tourister.ru

 Наряд для зелёной

Традиция наряжать ёлку появилась в Европе в первой половине XVII века. Первые украшения представляли собой христианские символы: на верхушку водружали Вифлеемскую звезду, на ветках развешивали яблоки, обозначающие плоды с древа познания добра и зла, также укреплялись и зажигались свечи, символизирующие ангельскую чистоту.
 
Первые стеклянные ёлочные игрушки, согласно одному из преданий, появились в Саксонии в XVI веке, то есть раньше, чем распространилась традиция ставить в домах рождественское дерево.
 
По другой версии, появление игрушек связано с неурожаем яблок в Германии в 1848 году. Тогда в местечке Лауша в Тюрингии стеклодувы смастерили стеклянные яблоки и успешно распродали.
 
В нашей стране стеклянные украшения до конца позапрошлого века были по карману лишь богатым людям. Поэтому простые горожане чаще всего украшали рождественское дерево доступными сластями: конфетами, орехами, пряниками, яблоками, горящими свечами. Для эффекта добавляли переливающиеся украшения: мишуру, канитель (тонкие металлические нити), блёстки. Угощения с ёлки раздавали детям.
 
Прятать сладкое на ёлке было принято и в дворянских домах, но там для этого были специальные сюрпризницы — игрушки с небольшой полостью или коробочкой внутри, в которую клали конфеты или драже, а иногда — украшение, куколку или солдатика.


Татьяна Дюжая/Известия

 Клинские умельцы

Стеклянные шары завозили в русские города из Германии вплоть до начала XX века. Однако именно в нашей стране придумали украшать праздничную ель стеклянными бусами. В середине XIX века первые маленькие шарики стали выдувать в Клинском уезде на стекольном заводе в имении Александрово князя Александра Меньшикова.
 
После революции частные предприятия ликвидировали, но стеклодувный промысел сохранился. Кустари-одиночки объединились в артели, промысел окреп, и в селе Воздвиженском Клинского района даже открыли училище, где готовили стеклодувов медицинского оборудования и ёлочных украшений.
 
В Советском Союзе в 1929 году был официально введён запрет на Рождество, Новый год и ёлку. Несмотря на этот указ, многие украдкой продолжили традицию, а игрушки производили кустарным способом. Коллекционеры особенно ценят изделия того периода — они считаются самыми редкими.
 
В конце концов советские правители образумились, и в канун 1936 года в СМИ было опубликовано письмо кандидата в члены Политбюро ЦК ВКП(б) Павла Постышева с предложением возобновить празднование Нового года с ёлкой.
 
Ёлочные игрушки изменились — украшать игольчатые лапы стали красноармейцы и парашютисты, пионеры и комсомолки в красных косынках, а также шары с портретами Ленина и Сталина. Появились подвески в виде дирижаблей, парашютов, самолётов, танков; покорители Севера — стеклянные полярники также стали героями. Макушку разрешалось украшать исключительно красной звездой.


tiina.livejournal.com

 Советский шик

Во время войны колючих красавиц украшали игрушками, сделанными буквально из подручных материалов. Из бинтов, погон и носков мастерили солдатиков, танки, пистолеты, собак-санитаров. Использовались отходы производства: кусочки металла, проволоки и металлическая стружка.
 
Мирная тема к новогоднему празднику вернулась после 1947 года. Ели вновь украсили сказочные герои, лесные звери, фрукты и овощи. После того как страна в 1956 году посмотрела фильм "Карнавальная ночь", появились игрушки часы — со стрелками, установленными на пять минут до полуночи.
 
В конце 50-х — начале 60-х годов прошлого века с развитием сельского хозяйства на ёлках начали расти стеклянные овощи и фрукты: кукуруза, виноград и лимоны, огурцы, помидоры, морковь, горох, баклажаны, перец, лук и чеснок. Полёт первого человека в космос вдохновил стеклодувов — появились ракеты, космонавты, спутники.
 
В 1970-е годы фабрики ёлочной игрушки — Высоковская, Решетниковская и Круговская — объединились в предприятие "Ёлочка". До конца 1980-х выпускалось множество стеклянных игрушек: колокольчики, фигурки зверей, джиннов и девочек в шубках. Одним из любимых у детей был большой шар из полистирола с вращающейся бабочкой внутри.
 
 За настроением
 
Фабрика "Ёлочка" в Клинском районе работает до сих пор. Производство сейчас находится в Высоковске. Здесь же расположен и один из лучших музеев ёлочной игрушки. Экскурсоводы, проведя вас по 12 залам, расскажут о зарождении и развитии промысла на подмосковной земле и истории ёлочной игрушки, а мастера-стеклодувы и художники продемонстрируют свои таланты.


photo-platov.ru

 Есть фабрика-музей новогодних украшений и в Москве, на территории парка "Сокольники". Фабрику-музей ёлочных игрушек открыли в 2013 году. Посетители могут ознакомиться с уникальной коллекцией игрушек, собранных со всего мира, принять участие в мастер-классе по росписи, угоститься чаем, а на память купить стеклянный сувенир.

Материал iz.ru 
 

Два года пандемии COVID-19. Обзор Kazakhstan Today

26.11.2021, 16:30 221607
Два года пандемии COVID-19. Обзор Kazakhstan Today
Фото: news.myseldon.com
Согласно исследованию троих ученых, опубликованному в издании PLOS Pathogens, 17 ноября 2019 года названо самой вероятной датой первого случая COVID-19. Коронавирусная инфекция впервые была зафиксирована в китайском городе Ухань, когда в одной из больниц обратили внимание на рост случаев заболевания пневмонией с тяжелым течением и неясной причиной. В результате исследований был выявлен новый вирус, как этиологический фактор, вызвавший эти заболевания.

Научные исследования о зарождение коронавируса весьма противоречивы, некоторые из них утверждают, что Ухань не является первоисточником инфекции. Появляется все больше свидетельств того, что еще до первого сообщения о необъяснимых случаях пневмонии в Ухане, COVID-19 был обнаружен во многих местах по всему миру. Результаты повторного тестирования образцов крови, недавно опубликованные двумя авторитетными исследовательскими учреждениями в Италии и Нидерландах, показывают, что новый вирус мог распространиться в Италии уже в сентябре 2019 года. Ученые заявили, что коронавирус появился в США уже в декабре 2019 года.

Китай призвал ВОЗ проверить лаборатории в США для поиска истоков COVID-19. Постоянный представитель Китая при Отделении ООН в Женеве Чэнь Сюй заявил, что лаборатории Форт-Детрика и Университета Северной Каролины в США должны стать объектом "прозрачного расследования с полным доступом" для отслеживания происхождения COVID-19.


pacificsciencecenter.org

30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. В феврале 2020 года инфекция начала быстро распространяться по разным странам, несмотря на принимаемые властями Китая карантинные меры, и уже 11 марта вспышка была объявлена пандемией, а два дня спустя - что центром пандемии является Европа, лидером по распространению инфекции в Европе стала Италия.

По данным портала worldometers, по состоянию на 26 ноября 2021 года в мире зарегистрировано более 260 млн случаев заболевания и более 5 млн летальных исходов.


Первый случай COVID-19 в Казахстане был зарегистрирован 13 марта 2020 года в Алматы. Двое граждан, прибывших из Германии, сдав тест на коронавирусную инфекцию, получили положительный результат.

А уже 15 марта прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан".


altyn-orda.kz

28 марта "Казпочта" сообщила, что 28 стран прекратили почтовое сообщение с Казахстаном из-за распространения коронавируса. На тот момент по республике были подтверждены уже 137 случаев заражения инфекцией.

 
Начались жесткие локдауны по всей республике, одна за другой области закрывались на карантин, на границах ставились блокпосты.
 
В это же время в Казахстане медработникам, задействованным в борьбе с коронавирусом, были назначены ковидные надбавки. А с 31 марта военные медики Казахстана были привлечены к работе в гражданских медучреждениях.
 
1 апреля 2020 года главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова сообщила о распространении коронавирусной инфекции среди медицинских сотрудников. По состоянию на 13 апреля 2020 года в Казахстане уже было выявлено свыше тысячи случаев регистрации коронавируса.


Ted S. Warren/AP

В это же время появляется информация, что в городе Сиэтле (штат Вашингтон, США) впервые ввели экспериментальную вакцину от коронавируса здоровому человеку - 44-летней американке Дженнифер Халлер. А в Китае приступили к испытаниям сразу нескольких вакцин от коронавируса.

В начале апреля прошлого года в Алматы началось возведение провизорного госпиталя на 280 мест. По всей республике стали разворачивать мобильные полевые госпитали, палаточные лагеря, пациентов принимали даже в гостиницах и школах, закрытых на тот момент на карантин. 


news.myseldon.com

По всему миру закрывались школы, и дети переходили на онлайн-обучение, во многих странах дети до сих пор учатся онлайн. Работники, как государственного сектора, так и частного бизнеса, во время пандемии были вынуждены работать удаленно. 

В Казахстане тысячи субъектов бизнеса были ограничены в работе в связи со скоплением людей в замкнутом пространстве, которое могло привести к новым заражениям. В качестве альтернативы полного закрытия бизнеса и для частичного снятия ограничений в начале 2021 года был запущен проект "Ashyq".

Авиасообщение со многим странами до сих пор остается ограниченным. В аэропортах работают лаборатории по тестированию населения, потому что отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус стал пропускным билетом почти во все страны, а уже после старта кампаний вакцинации этим билетом стал паспорт вакцинации. Для восстановления допандемийного уровня жизни во всем мире началось взаимное признание паспортов вакцинации между странами. На сегодняшний день Казахстан признал действительными на своей территории паспорта вакцинации против КВИ граждан, выданные в таких странах, как: Аргентинская Республика, Венгрия, Грузия, Исламская Республика Иран, Иордания, Кыргызская Республика, Республика Мальдивы, Монголия, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Молдова, Республика Перу, Республика Сан-Марино, Сербия, Республика Тунис, Республика Индия, Республика Филиппины, Таиланд, Турецкая Республика, Эстонская Республика.


УВП города Нур-Султан

Кампания по добровольной вакцинации населения российской вакциной "Спутник V" в Казахстане стартовала 1 февраля 2021 года. В апреле 2021 года была выпущена инактивированная вакцина QazVac и началась вакцинация отечественной вакциной. А уже в ноябре текущего года началась вакцинация подростков и беременных женщин зарубежной вакциной Comirnaty (Pfizer).

Стоит отметить, что на фоне старта массовой вакцинации населения появились антиваксеры, которые тормозили процесс вакцинации и призывали отказаться от вакцинации против коронавируса. Были зарегистрированы факты подделки и продажи паспортов вакцинации. На фоне этого стали появляться новые штаммы коронавирусной инфекции, которые вызвали новые волны заболевания. По мнению специалистов, на сегодняшний день вакцинация является единственным надежным способом покончить с пандемией.

В октябре министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой объявил, что за период пандемии Казахстан прошел четыре волны заболеваемости, что обусловлено появлением новых вариантов штаммов коронавирусной инфекции. Он также отметил, что министерством для обеспечения мониторинга завозных случаев и мутационной изменчивости вируса постоянно проводится генетическое изучение вирусов и за 2020-2021 годы исследовано 1407 проб. В результате в марте были выявлены Alpha-штамм (британский), Beta-штамм (южноафриканский), в июне Delta-штамм (индийский), в августе Eta-штамм (нигерийский). 
 
С 22 ноября в медицинских организациях Казахстана началась ревакцинация граждан, которые девять месяцев назад в числе первых получили вакцину против коронавируса.


m.yk-news.kz

По данным Минздрава, на сегодняшний день в Казахстане первым компонентом привито почти 8,7 млн человек, вторым компонентом привито более 7,9 млн человек. Вакциной Comirnaty (Pfizer) вакцинировано 35 012 граждан, из них 26 354 детей, а также 8658 беременных и кормящих женщин.

По последним данным, в Казахстане подтверждено 968 340 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста и 82 360 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции. Всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 25 ноября 2021 года зарегистрировано 12 635 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом и 5130 летальных случаев от пневмонии с признаками коронавируса.


В заключение приведем слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который заявил, что в настоящее время необходимо подготовиться к новым пандемиям, чтобы не повторить ошибок, которые были допущены при нынешней.

 
По его словам, COVID-19 - не последняя пандемия, с которой мы столкнемся, но она может стать последней, в которой мы потерпели неудачу, если человечество извлечет уроки и сможет создать современную финансируемую систему подготовки к пандемиям.
 

Что нужно знать о ревакцинации в Казахстане

18.11.2021, 21:56 268830
Что нужно знать о ревакцинации в Казахстане
Фото: УВП города Нур-Султан
Ревакцинация в Казахстане стартует 22 ноября. Соответствующее постановление 15 ноября подписала и.о. главного государственного санитарного врача РК Айжан Есмагамбетова. Как данный процесс будет организован в Казахстане, читайте в обзоре KAZAKHSTAN TODAY.
 
На первом этапе повторную вакцину от КВИ получат казахстанцы из группы риска. К ней относятся: медработники, педагоги, сотрудники силовых структур, персонал и контингент медико-социальных учреждений, лица старше 60 лет и с ослабленным иммунитетом. 
 
Все остальные получат бустерную дозу вакцины на втором этапе, который начнется в январе 2022 года. 
 
Согласно принятым в Казахстане рекомендациям, ревакцинация проводится через 9 месяцев после введения курса векторных вакцин (Спутник V) и через 6 месяцев после введения инактивированных (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) и м-РНК-вакцин (Pfizer).
 
Но получить дополнительную вакцину можно и раньше: если при самостоятельном обследовании (не ранее чем через 28 дней после первого курса) получен отрицательный результат на антитела против КВИ.
 
Также постановлением определено, что при ревакцинации нужно менять тип вакцины. То есть, тем, кто вакцинировался "Спутник V" спустя 9 месяцев рекомендовано получить инактивированную вакцину. И наоборот, привившиеся Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in через 6 месяцев могут получить векторную вакцину. После м-РНК-вакцины (Pfizer) ревакцинация проводится также через 6 месяцев инактивированной или векторной вакциной. 
 
Право выбора
 
Стоит отметить, что перекрестная вакцина - это рекомендация медиков, но не обязательное условие. Это закреплено и в указанном выше постановлении, пункт 4 которого гласит: "Допускается проведение ревакцинации против КВИ вакциной, использованной для первичного курса вакцинации против КВИ". А также подтверждено словами министра здравоохранения Алексея Цоя, который на одном из брифингов заявил: "Ревакцинация возможна идентичными вакцинами, которые получали до этого".
 
В то же время медики подчеркивают: выбор разных вакцин способствует формированию более крепкого и продолжительно иммунитета.
 
В отличие от первого курса, для ревакцинации будет использоваться только одна доза вакцины. Что касается "Спутник V", будет использован первый ее компонент. Согласно сделанному ранее заявлению Алексея Цоя, возможно и появление вакцины "Спутник Лайт", производство которой также освоено в Казахстане. 
 
Вакцина Pfizer пока остается доступной в РК только подросткам, беременным и кормящим женщинам. В перспективе по желанию ее смогут получить и другие казахстанцы, но только на платной основе. Сейчас данный вопрос прорабатывается законодательно. Стоимость этой вакцины пока неизвестна, но, по словам Алексея Цоя, цена будет колебаться в пределах от 2 до 5 тыс. тенге.
 
Что еще следует знать
 
При получении бустерной дозы возможны те же последствия, что и при первом курсе вакцинации: повышение температуры тела, боль в месте инъекции.
 

Зеленый" статус в Ashyq после курса вакцинации сейчас устанавливается сроком на один год. После проведения ревакцинации он будет продлеваться, на какой срок - сейчас решается. 

 
О санкциях при отказе от ревакцинации речь пока не идет. Но медицинские работники уже начали получать предупреждения, что не будут допущены к работе с пациентами без получения повторной вакцины. Исключения предусмотрены только в случае медотвода, а также для медработников, переболевших коронавирусом менее трех месяцев назад.
 
Рекомендации разработчиков
 
Глава Центра имени Гамалеи (разработчик вакцины "Спутник V") Александр Гинцбург рекомендует проходить повторную вакцинацию от COVID-19 каждые 6 месяцев, так как к этому сроку уровень антител снижается. Эффективной для этой цели он называет "Спутник Лайт". 
 
Минздрав РФ также рекомендовал "Спутник Лайт" только для проведения ревакцинации через 6 месяцев после первого курса вакцинации либо спустя такой же срок после перенесенного заболевания.
 

Невероятные идеи космического строительства

16.11.2021, 16:07 279900
Невероятные идеи космического строительства
Фото: РИА Новости
Проекты поселения на Луне уже разрабатывают. На очереди — Марс. Но доставлять туда что бы то ни было дорого и технически сложно. Поэтому ученые рассматривают разные варианты производства пищи, топлива, энергии и стройматериалов из местного сырья, включая продукты жизнедеятельности колонистов, пишет РИА Новости.
 
Расчет на местные материалы
 
У Марса нет плотной атмосферы и магнитного поля. Для защиты от космического излучения, солнечной радиации и микрометеоритов первым поселенцам потребуется надежное укрытие. Кроме того, на Марсе бушуют песчаные бури и скорость ветра может превышать сто километров в час. Единственный материал, из которого можно что-то построить, — рыхлые поверхностные породы, марсианский реголит.
 
Также нужен стабилизатор, связующее вещество, придающее прочность материалу. В то же время сырье должно быть пластичным — таково требование аддитивной технологии.
 
В качестве стабилизатора обычно рассматривают либо неорганический цемент, который можно получить из воды, содержащейся в марсианском льду, а также углекислого газа и азота атмосферы Красной планеты, либо биосинтетические полимеры типа паучьего шелка или белка альбумина, имеющегося в крови крупного рогатого скота.
 
Замешаны на крови
 
Связующие вещества биологического происхождения (смолы деревьев, коллаген из копыт, казеин из сыра, кровь животных) широко применяли для изготовления клея на протяжении тысячелетий. Синтетические адгезивы на основе нефти — по историческим меркам — изобрели совсем недавно.
 
Кровь животных нередко добавляли в строительные растворы в Средние века. В XIX столетии, смешивая опилки с бычьей кровью, во Франции получали bois durci — закаленное дерево. При нагревании до 150-200 градусов Цельсия под давлением из смеси удаляли лишнюю влагу. При этом молекулы альбумина соединялись в цепочки-олигомеры и пронизывали всю массу, придавая ей необычайную прочность. Из закаленного дерева делали мелкие предметы интерьера, элементы мебельного декора, рамы для картин. Для одного килограмма такой "древесины" требовалось всего около 130 миллилитров крови. Фактически это был первый биокомпозитный материал.
 
В начале XX века американская компания Haskell Manufacturing выпускала хаскелит — фанеру, проклеенную гидрофобным клеем на основе бычьего альбумина. Из нее делали корпуса самолетов, лодки, плавучие мосты, а также элементы строительных конструкций.
 
Не раз возникали идеи использовать кровь, слитую на скотобойнях, которую обычно выбрасывают или сжигают, в производстве строительных блоков, за это давали патенты. Но все подобные изобретения оставались невостребованными — "кровавые" кирпичи слишком дорогие. Другое дело — Марс, над которым не властна рука рынка.
 
Бетон из крови космонавтов
 
Понятно, что на Красную планету не планируют завозить коров. Во всяком случае, пока. А значит, вместо бычьего придется использовать человеческий альбумин. Смешав рыхлый материал, подобный лунному или марсианскому реголиту, с этим белком из крови человека, британские ученые получили биокомпозит, не уступающий бетону. Назвали его AstroCrete.
 
Создали два варианта — для Луны и Марса, с концентрацией альбумина соответственно 15 и 37,5 процента. Предел прочности на сжатие — от 19,5 до 25 мегапаскалей, как у обычного бетона, а если добавить мочевину, то до 39,7.
 
Альбумин — самый распространенный белок в крови человека. В плазме его — 40-45 граммов на литр, пополняется со скоростью 12-25 граммов в сутки. По расчетам, литра крови хватит на 300 граммов композитного бетона. Если каждый космонавт будет сдавать кровь дважды в неделю, это даст около 2,5 килограмма композита в месяц. За 72 недели можно построить помещение для еще одного колониста.
 
При этой технологии не нужны биореакторы и оборудование для изготовления синтетических полимеров, следовательно, ниже расход энергии, воды и времени. Важно, что производство не зависит от поставок с Земли. При условии, что прочие системы жизнеобеспечения работают нормально, колония сможет самостоятельно расширить жизненное пространство или восстановить разрушенное.
 
Пикантная биодобавка
 
Связывающие свойства возникают у альбумина, когда белки крови разворачиваются. Они соединяются между собой в плоские структуры, известные как бета-листы, которые и удерживают частицы материала. Но для этого их надо денатурировать. Лучше всего с этим справляется мочевина — еще один компонент AstroCrete.
 
Человек в среднем производит от одного до двух литров мочи в сутки, это 20-35 граммов мочевины. Ее отделяют в системе жизнеобеспечения при получении чистой воды. Это ценное сырье. Им можно, к примеру, удобрять растения. Но, по мнению ученых, для этого прекрасно подходит атмосферный марсианский азот, а мочевину лучше пустить на "кровавый" бетон.
 
На очереди — пауки
 
В качестве альтернативы человеческому альбумину рассматривали паучий шелк. Основа паутины — тот же белок, из которого плетет коконы тутовый шелкопряд, — фиброин. Его адгезионные свойства не хуже, чем у альбумина, а молекулы также образуют прочные сетки за счет водородных связей.
 
Пауков не раз отправляли в космос. Недавний эксперимент — за двумя разнополыми особями вида Trichonephila clavipes два месяца наблюдали на МКС — показал, что они без проблем плетут паутину и в невесомости.
 
Однако вариант с пауками более трудный. Им нужны отдельные помещения — достаточно просторные, чтобы не мешать друг другу. За ними надо ухаживать, кормить личинками мух. Кроме того, в отличие от шелкопряда, пауков сложнее разводить. Все идет к тому, что придется создавать синтетические аналоги паучьего шелка на основе рекомбинантных белков.
 
В марсианском поселении сырье теоретически можно синтезировать в биореакторе, а чтобы он не простаивал, делать в нем еще и биотопливо, химикаты, фармацевтические препараты, пищу, перерабатывать продукты жизнедеятельности человека. Но пока подобных универсальных установок нет и, видимо, первым поселенцам придется рассчитывать в основном на собственные силы и местные ресурсы.
 

Россия и Казахстан: сотрудничество без границ

09.11.2021, 18:35 279549
Россия и Казахстан: сотрудничество без границ
Фото: Министры иностранных дел России и Казахстана Сергей Лавров и Мухтар Тлеуберди во время пресс-конференции по итогам российско-казахстанских переговоров./Российска газета
Братские народы России и Казахстана связывает многовековая история отношений. Подписание 22 октября 1992 года Протокола об обмене полномочными представительствами Российской Федерации и Республики Казахстан вывело их на качественно иной уровень. Сегодня российско-казахстанские связи можно без преувеличения назвать примером стратегического партнерства и союзничества, сообщает интернет-портал «Российской газеты».
 
За 29 лет с момента установления дипломатических отношений осуществлены масштабные шаги по выстраиванию современной модели межгосударственного общения. Теперь она не только в полной мере опирается на общепризнанные нормы международного права, но и учитывает сложившиеся геополитические реалии.
 
В основе партнерства наших стран - бережно хранимые традиции дружбы, взаимопомощи и взаимопонимания. Особо значимую роль играет духовная близость россиян и казахстанцев.
 
Фундаментом торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества служат прочные хозяйственные связи, сформированные в рамках единого государства в XX веке. Рассматриваем это как уникальное сравнительное преимущество наших стран в условиях острой конкурентной борьбы на международных рынках.
 
Скоординированная экономическая политика позволяет диверсифицировать производство и облагораживать структуру взаимной торговли. Товарооборот между Россией и Казахстаном оправился от "коронакризисного" шока и за восемь месяцев текущего года показал рост в 34%. В абсолютных цифрах это 16,1 млрд долларов США, что превышает уровень трех допандемийных лет.
 
Общими усилиями создана солидная нормативно-правовая база, охватывающая практически все области межгосударственных отношений. Отмечу такие основополагающие документы, как Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (от 25 мая 1992 года), Декларация о вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие (от 6 июля 1998 года), Договор о добрососедстве и союзничестве в XXI веке (от 11 ноября 2013 года).
 
Хорошо отлажена система механизмов институционального диалога. С 1997 года работает Межправительственная комиссия по сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Казахстан. Обустройством отраслевых направлений двусторонней кооперации занимаются действующие в ее составе подкомиссии по транспорту, науке и новым технологиям, топливно-энергетическому комплексу, промышленности, а также межрегиональному, приграничному, инвестиционному, банковскому, военно-техническому и культурно-гуманитарному взаимодействию.
 
Россия и Казахстан среди первых ввели регулярную практику проведения форумов межрегионального сотрудничества с участием глав государств. В сентябре сего года состоялось 17-е заседание такого формата. Ежегодно форумы созываются по специальной, прежде всего востребованной нашими регионами (многие из них объединены общей границей) повестке дня. На рассмотрение выносятся самые актуальные направления сотрудничества: от цифровой экономики и топливно-энергетического комплекса до человеческого капитала, туризма и экологии.
 
Российско-казахстанская "связка" играет незаменимую роль ключевого элемента евразийского интеграционного процесса. Его идейным вдохновителем по-прежнему выступает первый президент Республики Казахстан - Лидер нации Назарбаев. Евразийский проект уже не раз показывал себя мощным инструментом совместного развития и нейтрализации негативных последствий глобальных финансово-экономических кризисов. Во многом благодаря своей эффективности ЕАЭС - одна из становых опор создаваемого по инициативе президента России Владимира Путина Большого Евразийского партнерства - многоуровневого интеграционного контура общеконтинентального пространства взаимовыгодного сотрудничества и равной безопасности.
 
На фоне ускорения научно-технологического прогресса российско-казахстанские связи сориентированы на модернизацию и объединение производственных мощностей, обмен наукоемкой продукцией, увеличение в товарообороте доли несырьевых товаров и изделий с высокой добавленной стоимостью. Многое делается "на рельсах" прямой промышленной кооперации, в том числе по линии военно-индустриального комплекса. Такие "горизонтальные" связи - ценный актив наших союзнических отношений.
 
Стратегическое значение имеют особо важные совместные проекты. В сфере освоения околоземного пространства речь идет о создании национальной космической программы "Байтерек", которая откроет Казахстану путь для вступления в клуб мировых космических держав. Согласно плану, в 2023 году с космодрома Байконур будут осуществлены пуски российской перспективной ракеты-носителя среднего класса "Союз-5". Работа на этом направлении будет способствовать появлению в республике новых наукоемких "кластеров" с сопутствующим кумулятивным эффектом для экономики и социальной сферы.
 
Россия и Казахстан подают пример взаимоуважительного подхода к решению пограничных вопросов (протяженность общих рубежей - более 7,5 тысячи километров). Уникальное географическое положение в центре Евразии позволяет извлекать обоюдную выгоду из совместного транзитного потенциала. Энергично обустраиваем высококонкурентные транспортные коридоры, призванные соединить Европу и Западный Китай, а также Север и Юг континента с выходом на страны Персидского залива и в Индийский океан.
 
Природой и историей нашим странам предопределено быть добрыми соседями в регионе Каспийского моря. Совместным освоением ресурсов Каспия, заботой о его экосистеме мы демонстрируем ответственное отношение к этому уникальному и в то же время хрупкому водоему, не имеющему связи с мировым океаном. Москва и Нур-Султан разделяют необходимость разумного подхода к использованию своих природных ресурсов, прежде всего богатых углеводородных запасов при безусловном контроле за их воздействием на окружающую среду. При этом вместе работаем и над развитием возобновляемых источников энергии, в том числе водородной энергетики.
 
В соответствии с Договором от 2013 года нашими странами проводится согласованная внешняя политика с опорой на союзнические обязательства и использование возможностей многосторонних объединений: Организации Договора о коллективной безопасности, Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества. Скоординированные действия Москвы и Нур-Султана позволяют надежно обеспечивать необходимый уровень безопасности, неприкосновенность рубежей России и Казахстана, а также ближайших союзников. Это особенно важно в условиях изменчивой военно-политической ситуации в Южной Азии, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
 

Чувство локтя" помогает нам в решении оперативных задач. Регулярно вместе анализируем террористическую и наркотическую угрозы, исходящие из Афганистана. С созвучных позиций выстраиваем диалог с фактическими властями этой страны - в интересах прочного межафганского урегулирования и устранения многоплановых вызовов на южных рубежах СНГ.

 
Динамично развиваются двусторонние научно-образовательные и культурно-гуманитарные проекты, ведется живой диалог по линии гражданского общества. Этому в немалой степени способствуют преобразования, проводимые в Казахстане по инициативе президента Токаева. Они нацелены на модернизацию общественно-политической и экономической жизни страны, обеспечение верховенства закона и защиты прав всех граждан республики.
 
На протяжении новейшей истории Россия и Казахстан демонстрируют значительные успехи в консолидации общества, упрочении межнациональной гармонии. К сожалению, в последнее время мы стали свидетелями ряда резонансных проявлений ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана. Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией. Уровень двусторонних отношений с Нур-Султаном позволяет по каждому тревожному случаю оперативно принимать совместные меры. Для этого задействуем прямые каналы связи - по линии МИД, органов правопорядка и юстиции, а также администраций президентов. Ведется слаженная работа неправительственного сектора, экспертного и журналистского сообщества двух стран.
 
Мощными связующими звеньями служат русскоязычная община в Казахстане и казахстанская - в России. Обе стороны прекрасно понимают, насколько важна объединительная миссия русского языка. По Конституции Республики Казахстан русский язык наделен статусом официального и используется наравне с казахским. Вижу в этом огромный плюс для казахстанской молодежи, связывающей свою жизнь и работу с Россией и пространством СНГ в целом. Продолжим оказывать многоплановую поддержку школам, профессиональным и высшим учебным заведениям Казахстана, осуществляющим подготовку педагогов и специалистов со знанием русского языка.
 
Оглядываясь на исторический путь, пройденный нашими народами, можно с уверенностью утверждать - стратегическое партнерство и союзничество, развитие процессов интеграции наиболее оптимальным образом отвечают долгосрочным интересам России и Казахстана. Служат надежным фундаментом для укрепления отношений добрососедства и совместного процветания.
 

Ученые рассказали о проявлениях постковидного синдрома у детей

27.10.2021, 19:35 283019
Ученые рассказали о проявлениях постковидного синдрома у детей
Ученые подвергли анализу медицинскую базу данных, охватывающую почти половину населения Германии, и определили перечень и тяжесть симптомов, связанных с долгосрочными последствиями COVID-19 у детей и подростков. Результаты исследования опубликованы 22 октября на сервере препринтов medRxiv.org, сообщает издание "Известия".

Известно, что у ряда переболевших возникают долгосрочные осложнения. На протяжении нескольких недель или даже месяцев после выздоровления у них сохраняются одышка, усталость, проблемы со сном, концентрацией внимания и памятью.
 
Авторы исследования объединили в единую базу стандартные медицинские данные от ряда поставщиков медицинского страхования за период с января 2019 года по декабрь 2020-го. Они обработали информацию по 38 млн человек — 45% населения страны. Из них были отобраны 157 тыс., которым был поставлен диагноз COVID-19 до 30 июня 2020 года, — 145 184 взрослых и 11 950 детей и подростков до 17 лет. В обеих группах ученые выделили тех, у кого через три месяца после подтверждения заболевания сохранялись жалобы.
 
По данным медицинской статистики, заболеваемость коронавирусом у взрослых на 162% выше. Однако разница в проявлениях постковидного синдрома оказалась не такой большой — всего 41%. В то же время сами симптомы немного отличаются.
 
У взрослых чаще всего наблюдаются дыхательная недостаточность, общее недомогание, выпадение волос, головная боль и потеря вкусовых ощущений. У детей распространены стойкое ощущение усталости, депрессия и тревожность, соматические расстройства, головная боль и боли в животе.
 
Кроме того, в младшей возрастной группе чаще встречаются симптомы, указывающие на расстройство психики.
 

Вместе с данными о других соответствующих аспектах наши результаты дают дополнительную информацию к дискуссиям последнего времени о необходимости введения превентивных мер, а также оценке соотношения рисков и выгод от вакцинации для детей и подростков", — написали ученые.

 
Авторы отметили, что на данный момент это наиболее масштабное исследование в мире, посвященное постковидному синдрому у детей и подростков. Его результаты также показали общий рост заболеваемости среди молодых людей в последнее время, хотя она всё равно значительно ниже, чем среди взрослых.
 
Ранее, 16 октября, врач-психотерапевт Екатерина Мисевич рассказала, что одним из последствий коронавируса может стать депрессия. При этом она пояснила, что депрессивное состояние после COVID-19 может возникать не только как реакция организма на болезнь, но и как ответ на вызванный пандемией стресс. По словам психотерапевта, если у человека раньше не было периодов упадка и при этом он менее полугода назад переболел коронавирусом, то, вероятно, есть прямая связь.
 
До этого, 14 октября, немецкие ученые пришли к выводу, что коронавирус способен проникать в глаза и инфицировать фоторецепторы, а также ганглиозные клетки сетчатки. Предположительно, именно этот факт и является причиной того, что переболевшие COVID-19 жалуются на проблемы со зрением. Специалисты для исследования подвергли зрелые органоиды сетчатки воздействию SARS-CoV-2, а затем наблюдали за его активностью. Коронавирус действительно инфицировал клетки сетчатки.
 
11 октября глава центра психотерапии Виктория Читлова сообщила, что у людей с суицидальными наклонностями может произойти рецидив после перенесенного коронавируса. Психотерапевт отметила, что во время постковидного периода люди подвержены воспалению нервных тканей, из-за чего человек может вернуться к мыслям о самоубийстве. Также депрессия способна развиться у тревожных людей. При этом эксперт подчеркнула, что коронавирус не является первопричиной подобных мыслей.
 
На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: "Спутник V", ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона", "ЭпиВакКорона-Н" и "КовиВак".
 

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