Казахстанцы за день подали более 11 тыс. заявок на получение пенсионных выплат

Как сообщили в Отбасы банке, основная часть заявок подана с целью погашения ипотечного займа; полного выкупа жилья; оформление ипотечного займа в Отбасы банке, а также для уступки пенсионных накоплений близким родственникам.
В банке также отметили, что все мероприятия по снятию пенсионных накоплений будут доступны только с компьютера. Мобильная версия будет недоступна.
Напомним, что сегодня в Казахстане стартовал прием заявок на досрочное снятие пенсионных накоплений.
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