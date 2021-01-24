Казахстанцы за день подали более 11 тыс. заявок на получение пенсионных выплат

Нур-Султан. 23 января. Kazakhstan Today - Сегодня, в первый день работы онлайн-платформы enpf-otbasy.kz, к 19.00 заявки на получение единовременных пенсионных выплат подали свыше 11 тыс. казахстанцев, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в Отбасы банке, основная часть заявок подана с целью погашения ипотечного займа; полного выкупа жилья; оформление ипотечного займа в Отбасы банке, а также для уступки пенсионных накоплений близким родственникам.

В банке также отметили, что все мероприятия по снятию пенсионных накоплений будут доступны только с компьютера. Мобильная версия будет недоступна.

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