Вакцинированным казахстанцам будет присвоен "зеленый" статус в системе Ashyq

НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - Систему Ashyq планируется интегрировать с паспортами вакцинации казахстанцев до июля. Об этом на брифинге в СЦК сообщила руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте Министерства здравоохранения РК Жанар Уразалина, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Паспорт вакцинации будет интегрирован, в настоящее время ведутся технические работы совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Цвет статуса "зеленый" будет у всех, кто вакцинировался двумя компонентами", - цитирует Уразалину издание Kazpravda.kz .

Она также подчеркнула, что пассажиры, имеющие "зеленый" статус, смогут пересекать границу РК без предоставления ПЦР.

В свою очередь, вице-министр цифрового развития Асет Турысов заявил о планах решить данный вопрос в кратчайшие сроки.

Что касается паспорта вакцинации, у нас стоит срок до 1 июля, но мы постараемся пораньше технические все вопросы закрыть, чтобы человек, который получил вакцину, был с "зеленым" статусом", - отметил Турысов.





Напомним, "зеленый" статус обозначает , что ограничений в передвижении нет и данный пользователь обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19.

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