Банки Алматы приостановили выселение социально уязвимых граждан из жилья за долги по ипотеке

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В сентябре 2021 года между АРРФР, акиматом Алматы, банковским омбудсменом, банками и общественными объединениями подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, предусматривающий приостановление реализации единственного жилища и выселения из жилища граждан по ипотечным займам заемщиков, относящихся к социально уязвимым слоям населения (СУСН)", - написал Терентьев на своей странице в Фейсбуке.
По его словам, разработка меморандума велась с июня текущего года. Его целью является защита прав заемщиков (созаемщиков, гарантов, залогодателей), относящихся к СУСН, путем принятия сторонами мер по урегулированию проблемной задолженности, в том числе рефинансированной по условиям программы.
В рамках меморандума, в период урегулирования проблемной задолженности, решения вопроса, связанного с выселением из жилья, и достижения согласия, а также надлежащего исполнения заемщиком условий достигнутого соглашения, банки приостанавливают:
1) подачу судебных исков, обращение к нотариусу для совершения исполнительной надписи, для взыскания задолженности, возникшей на основании правоотношений из ипотечных договоров;
2) реализацию единственного жилища, включая принятого на баланс банка;
3) выселение заемщиков из жилого имущества, в том числе бывших собственников этого имущества, находящегося на балансе банка", - проинформировал Терентьев.
Он уточнил, что меморандум вступает в силу со дня его подписания и действует 12 месяцев со дня его подписания сторонами.
Напомним: 20 сентября в городе Алматы при исполнении судебного решения о праве собственности выселяемый житель открыл огонь из охотничьего ружья. В результате погибли пять человек, в том числе двое полицейских, судебный исполнитель и новый владелец имущества. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Убийство в отношении двух и более лиц). Стороны трагедии озвучили свои версии. После случившегося депутаты потребовали ограничить возможность банков занижать стоимость имущества должников.
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