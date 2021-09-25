Банки Алматы приостановили выселение социально уязвимых граждан из жилья за долги по ипотеке

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НУР-СУЛТАН. 24 СЕНТЯБРЯ - Директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев сообщил о подписания банками меморандума о защите прав заёмщиков, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В сентябре 2021 года между АРРФР, акиматом Алматы, банковским омбудсменом, банками и общественными объединениями подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, предусматривающий приостановление реализации единственного жилища и выселения из жилища граждан по ипотечным займам заемщиков, относящихся к социально уязвимым слоям населения (СУСН)", - написал Терентьев на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, разработка меморандума велась с июня текущего года. Его целью является защита прав заемщиков (созаемщиков, гарантов, залогодателей), относящихся к СУСН, путем принятия сторонами мер по урегулированию проблемной задолженности, в том числе рефинансированной по условиям программы.

В рамках меморандума, в период урегулирования проблемной задолженности, решения вопроса, связанного с выселением из жилья, и достижения согласия, а также надлежащего исполнения заемщиком условий достигнутого соглашения, банки приостанавливают:

1) подачу судебных исков, обращение к нотариусу для совершения исполнительной надписи, для взыскания задолженности, возникшей на основании правоотношений из ипотечных договоров;

2) реализацию единственного жилища, включая принятого на баланс банка;

3) выселение заемщиков из жилого имущества, в том числе бывших собственников этого имущества, находящегося на балансе банка", - проинформировал Терентьев.

Он уточнил, что меморандум вступает в силу со дня его подписания и действует 12 месяцев со дня его подписания сторонами.

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