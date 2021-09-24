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Токаев высказался о трагическом происшествии в Алматы

23.09.2021, 09:24 20521
Токаев высказался о трагическом происшествии в Алматы
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 23 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о трагическом происшествии в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Отдельно хочу остановиться на недавнем трагическом происшествии в Алматы, которое имело широкий резонанс. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Полицейский и судоисполнитель выполняли свой служебный долг и, к сожалению, погибли в результате нападения на них. Убийство людей нельзя оправдать. Какими бы ни были его мотивы. В цивилизованном обществе любые споры и проблемы такого рода должны решаться исключительно в правовом поле", - сказал президент. 

 
Он отметил, что нужно детально разобраться в случившейся трагедии. 
 

Выяснить, почему такое стало возможным. Очевидно, что сфера отношений между кредиторами и так называемыми проблемными заемщиками, особенно в части жилья, очень чувствительная, мы это знаем и требует юридического совершенствования. Это касается залоговой политики банков, регулирования оценочной деятельности, работы частных судебных исполнителей и других аспектов. Крайне важно обеспечить прозрачную и единообразную судебную практику в данных вопросах", - сказал Токаев.

 
Глава государства подчеркнул, что правительству, Национальному банку и Агентству по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций следует в месячный срок подготовить пакет законодательных и нормативных поправок.
 

Я считаю, что такая необходимость уже возникла. Однако специалисты должны еще раз внимательно изучить данную проблему. Кроме того, поручаю правительству и акимату Алматы оказать всемерную поддержку всем пострадавшим в данной трагедии, и в первую очередь, конечно же, детям. Дети ни в чем не виноваты, став жертвами всеобщего равнодушия и, можно сказать, правового нигилизма. Важно, чтобы наши дети выросли с верой в справедливость нашего общества", - отметил Токаев.

 
Он добавил, что эти поправки должны будут вступить в силу с начала следующего года.

Напомним: 20 сентября в городе Алматы при исполнении судебного решения о праве собственности выселяемый житель открыл огонь из охотничьего ружья. В результате погибли пять человек, в том числе двое полицейских, судебный исполнитель и новый владелец имущества. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Убийство в отношении двух и более лиц). Стороны трагедии озвучили свои версии.

 

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