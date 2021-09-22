Стрельба в Акбулаке: стороны трагедии озвучили свои версии

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АЛМАТЫ. 21 СЕНТЯБРЯ - Накануне, 20 сентября, в 17.00, в Алатауском районе Алматы при выселении семьи из дома произошла трагедия: хозяин жилища схватил оружие и убил на месте пять человек . Сегодня стали известны подробности произошедшего: свои версии озвучили правоохранительные органы, семья стрелка, а также банк, который реализовал с торгов дом - предмет спора. О том, что случилось в микрорайоне Акбулак, читайте в материале KAZAKHSTAN TODAY.

Как рассказал заместитель начальника департамента полиции Рустам Абдрахманов, стрельба была открыта во время исполнения судебного решения о праве собственности на дом. Вместе с судоисполнителем в дом в Акбулаке пришли два сотрудника полиции, новый собственник оспариваемого имущества и его приятель. Все они были застрелены.

Сегодня супруга стрелка выступила с заявлением. По ее словам, решение суда о выселении семьи в настоящее время оспаривается, сообщает "Спутник" .

Мы ходатайствовали, что у нас несовершеннолетние дети, что у нас есть салон, который покрывает долги полностью в пятикратном размере. Но банк не пошел на это. Мало того, поиздевался над нами. Потому что повесил на меня не как на заемщика, а как на залогодателя около 20 млн тенге, он физически уничтожает нас", - заявила Анаида Демирчян.





Она заявила, что банк "за копейки, в пять раз дешевле, продал нашу недвижимость по заочным решениям, не уведомляя нас об этом. Мы несколько раз вызывали "Буран", вызывали дежурного прокурора, он так и не приехал".

Также женщина рассказала, что ее муж был "доведен до отчаяния судебными исполнителями". У семьи есть запись звонков, на которых судоисполнитель угрожал их выселить. В результате, когда судоисполнитель пришел к ним в дом, все вышло из-под контроля.

Я находилась в это время дома с детьми, с престарелой матерью, вызывали скорую. Как все произошло, я не знаю, я не видела это, я слышала только выстрелы. Все это, конечно, на суд человечества. Но я вам скажу, что, если бы приехал в тот момент дежурный прокурор, юридически объяснил все грамотно, понимаете, и остановил бы это преступление. Пострадали люди, пострадал мой муж, пострадала вся моя семья. Я не знаю, что дальше будет происходить. Но пусть знает весь мир, что мы - законопослушные граждане, что я обращалась миллион раз к президенту. И сейчас обращаюсь. Уважаемый господин президент, вы - гарант Конституции, защитите моих детей, несовершеннолетних. У меня у маленького ребенка порок сердца, он в приступах вчера лежал, а судебному исполнителю было все равно. Он не вызвал ни опеку, ни скорую помощь", - рассказала Демирчян.





Она принесла соболезнования семьям застреленных ее мужем людей. "Да, мой муж совершил ошибку, но судоисполнитель его натолкнул на это намеренно, есть доказательства", - считает она.

Произошедшее прокомментировали в Банке "ЦентрКредит". По его информации, заёмщику ТОО "Нано Плюс" в июле 2011 года было предоставлено два займа на общую сумму 102 млн тенге с отсрочкой платежа по основному долгу и процентам на шесть месяцев. В качестве залогового обеспечения по договорам были приняты нежилое помещение, земельный участок и жилой дом в Акбулаке, сообщает Informburo.kz .

По информации банка, в 2012 году заёмщику предоставили дополнительную отсрочку на три месяца по погашению основного долга и вознаграждения. С августа 2012 заёмщик вышел на просрочку, в связи с чем принято решение о взыскании задолженности в суде. Банк перестал начислять проценты по займу.

В БЦК заявили, что, согласно закону, "должник после наложения судебным исполнителем ареста и проведения оценки имущества и до изъятия или реализации имущества с письменного разрешения судебного исполнителя и в установленный им срок вправе реализовать арестованное имущество по стоимости не ниже оценочной", но "ни заёмщик, ни гарант этими правами не воспользовались".

В дальнейшем дом по итогам аукциона перешёл к новому владельцу.

Сообщается также, что "нежилое помещение, находившееся в залоге у банка, не смогли продать с торгов из-за отсутствия потенциальных покупателей, и это имущество перешло в собственность банка после торгов на понижение в рамках аукциона за сумму 96 008 120 тенге".

Что касается выселения семьи, в банке заявили, что оно проводилось на основании судебного акта в пользу покупателя, то есть перешло в правовые отношения между гражданами.

Банк не проводил ни реализацию жилого дома, ни последующее выселение", - говорится в заявлении.

По информации правоохранительных органов, акбулакскому стрелку грозит до 20 лет заключения или пожизненное лишение свободы.

В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС. Идет допрос и выяснение подробностей. Создана межведомственная следственно-оперативная группа", - рассказал он.

По словам главы департамента, оружие, из которого были застрелены пять человек, зарегистрировано на подозреваемого с 2008 года. Он не состоит на учете в психиатрическом диспансере.





Отметим, аналогичные трагедии, связанные с выселением людей, уже не раз происходили в разных странах мира. Летом этого года 61-летний житель Адлерского района Сочи застрелил двух судебных приставов, которые пришли выселять семью по решению суда из самостроя. Хозяин дома отказался покинуть строение, а когда спецтехника начала валить забор, то он открыл стрельбу из охотничьего ружья. Двое приставов скончались на месте, еще один человек был ранен. Самого стрелка задержали.





В 2012 году в немецком городе Карлсруэ во время выселения мужчина взял в заложники судебного пристава и еще несколько человек - новых владельцев квартиры. В ходе конфликта он открыл стрельбу. В результате погибли четверо заложников и сам стрелок.

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