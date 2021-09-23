Депутаты требуют ограничить возможность банков занижать стоимость имущества должников

Фото: torgi-blog.com

НУР-СУЛТАН. 22 СЕНТЯБРЯ - Депутаты мажилиса заявили о необходимости закона о банкротстве физических лиц после трагедии с убийством 5 человек в Алматы, произошедшей во время выселения должника банка, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По мнению депутата мажилиса Андрея Линника, ряд обстоятельств трагедии, произошедшей в Алматы, требуют отдельного изучения не только со стороны полиции, но и со стороны финансовых регуляторов.

Известно, что причиной трагедии стал спор несостоятельного должника с банком за единственное жильё. По информации из открытых источников, при долге в 121 млн тенге банк изъял у должника нежилое помещение с земельным участком оценочной стоимостью в 184 млн тенге, которое при изъятии банк переоценил в 96 млн тенге, то есть в 2 раза меньше. А в дополнение к этому имуществу, банк решил изъять и жилой дом должника. И после нескольких лет добился своего, выбрасывая на улицу и лишая единственного жилья не только должника, но и его несовершеннолетних детей", - написал депутат в запросе.

Он отметил, что с подобным "однобоким толкованием сталкиваются тысячи граждан, рискнувших заняться предпринимательством или просто бравших кредиты".

Эта ситуация вновь обращает внимание на огромную закредитованность населения, провоцируемую в том числе высокой базовой ставкой Нацбанка, несправедливость судебных решений по подобным спорам и возможный сговор судебных исполнителей и банковских работников.

Депутат напомнил, что уже неоднократно ставился вопрос о разработке закона "О банкротстве физических лиц", в котором "необходимо гарантировать жизненные права разорившихся граждан, дать возможность им иметь крышу над головой, питаться и растить детей.

Вчерашние жертвы - прямой результат безразличного отношения к положению тысяч малых предпринимателей и простых должников", - заявил мажилисмен.

По мнению Андрея Линника, при изъятии залогового имущества несостоятельного должника, отклонение от оценочной стоимости не должно превышать 10-15%, так как при оформлении в залог такое имущество изначально занижается к сумме кредита на 30-40%.

В этой связи полагаем крайне необходимым Агентству по регулированию финансового рынка ограничить возможности банков по занижению стоимости изымаемого имущества должников, которые оказываются беззащитными перед действиями банков. Также для прекращения искусственного раздувания суммы кредита как мыльный пузырь, необходимо понизить ставки по кредитам, для чего нужен пересмотр политики Нацбанка в отношении базовой ставки, которая сегодня в любом случае не сдерживает инфляцию, но служит поводом для неадекватно высоких ставок БВУ", - заявил депутат.

Исходя из вешеизложенного, мажилисмен требует от Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка срочно проработать вопросы ограничения занижения оценки имущества банками, не допуская ущемления законных прав заемщиков, исключить любые возможности для сговора должностных лиц банков и судоисполнителей при реализации заложенного имущества, а также в срочном порядке разработать законопроект "О банкротстве физических лиц", который исключит подобного рода трагедии в будущем.





Напомним, 20 сентября, в 17.00, в Алатауском районе Алматы при выселении семьи из дома произошла трагедия : хозяин жилища схватил оружие и убил на месте пять человек.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства