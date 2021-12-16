Фото: rus.redtram.com

НУР-СУЛТАН. 15 ДЕКАБРЯ - В Казахстане на полгода ограничили вывоз семян и масла из подсолнечника, соответствующий приказ подписал министр сельского хозяйства 13 декабря, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно приказу, с 15 декабря в Казахстане вводятся ограничения на вывоз следующих товаров:

- семена подсолнечника, дробленные или недробленые для посева, а также прочие семена подсолнечника, дробленные или недробленые, размер квоты - 125 тысяч тонн;

- сырое масло подсолнечное, нерафинированное в первичных упаковках нетто-объемом более или менее 10 литров, размер квоты - 110 тысяч тонн;

- прочее подсолнечное масло или его фракции в первичных упаковках нетто-объемом 10 литров или менее, а также прочее масло подсолнечное рафинированное или нерафинированное и их фракции, размер квоты - 110 тысяч тонн.

Для получения квоты на вывоз товаров с территории Республики Казахстан в третьи страны и страны Евразийского экономического союза заявителем подается заявка на получение квоты на вывоз товаров в установленной форме. Каждый заявитель подает только одну заявку на соответствующий месяц, говорится в приказе.





Действие приказа продлится до 1 июля 2022 года.

Как сообщалось ранее, межведомственная комиссия по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях приняла решение одобрить введение полного запрета на вывоз с территории Республики Казахстан крупного и мелкого рогатого скота всех половозрастных групп на шесть месяцев, а также картофеля и моркови сроком на три месяца.

Также сообщалось, в Казахстане запретят вывозить отдельные виды лесоматериалов