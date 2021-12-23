Минэнерго: дефицит электроэнергии в Казахстане покрыт за счет энергоисточников из России

Глава Минэнерго напомнил, что в октябре и ноябре этого года в Казахстане наблюдался дефицит электрической энергии в объеме 0,25 млрд кВт/ч, который был покрыт за счет энергоисточников из России.
По словам Мирзагалиева, выработка электрической энергии по итогам текущего года ожидается на уровне 112,3 млрд кВт/ч, рост потребления по сравнению с 2020 годом составил 6,3%.
При этом он заявил, что к 2030 году планируется увеличение выработки электрической энергии до 141,2 млрд кВт/ч.
Таким образом, в целях покрытия потребности экономики в электроэнергии планируется ввод 11 ГВт генерирующих мощностей в рамках модернизации действующих и строительства новых электростанций, а также ввода возобновляемых источников энергии", -сказал глава Минэнерго.
В рамках развития сектора генерации планируется реализация ряда проектов по вводу и модернизации действующих электростанций.
- Первое, строительство газотурбинной установки с электрической мощностью 57 МВт с котлом-утилизатором на Актюбинской ТЭЦ, стоимостью 21,7 млрд тенге.
- Второе, восстановление энергоблока №1 с электрической мощностью 500 МВт на Экибастузской ГРЭС.
- Третье, расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока №3 мощностью 636 МВт, стоимостью 450 млрд тенге.
По итогам реализации данных проектов к 2025 году будет обеспечен ввод дополнительных мощностей на суммарную установленную мощность свыше 1 100 МВт", - заверил министр.
Кроме того, рассматривается вопрос строительства 4-го и 5-го блоков на ГРЭС 2.
В соответствии с поручением главы государства в Южной зоне Единой энергосистемы до 2026 года планируется реализация семи проектов по вводу новой маневренной генерации на общую суммарную мощность 3 050 МВт. Общая стоимость данных проектов составляет 1,5 трлн тенге", - проинформировал спикер.
Доля электроэнергии от возобновляемых источников энергии по итогам 2021 года по республике ожидается на уровне 3,3%.
В текущем году введено 19 объектов суммарной мощностью 392 МВт, что позволило довести действующих объектов ВИЭ до 134 единиц с общей установленной мощностью более 2 тысяч МВт", - уточнил Мирзагалиев.
К 2030 году ожидается увеличение доли возобновляемых источников энергии до 15%.
Для достижения индикатора потребуется дополнительно ввести порядка 7 ГВт новых мощностей с объемом инвестиций более 3 трлн тенге. В целом в сфере топливно-энергетического комплекса планируется реализовать 157 проектов на общую сумму 29,8 трлн тенге", - добавил министр.
Напомним, в АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (KEGOC) рассказали, что недостаток генерации, отклонения мощности и электроэнергии реально угрожают нарушением устойчивости ЕЭС Казахстана - есть риск возникновения крупной системной аварии. Также в компании признали, что на рост потребления электроэнергии в стране влияет деятельность майнеров. Если с 2011 по 2020 годы ее потребление увеличилось на 2%, сейчас только за год показатель вырос на 7%. Это связано с увеличением доли майнинга в структуре энергопотребления РК.