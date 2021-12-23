Минэнерго: дефицит электроэнергии в Казахстане покрыт за счет энергоисточников из России

НУР-СУЛТАН. 22 ДЕКАБРЯ - Министр энергетики Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев рассказал, сколько электроэнергии Казахстан импортировал из России для покрытия ее дефицита, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава Минэнерго напомнил, что в октябре и ноябре этого года в Казахстане наблюдался дефицит электрической энергии в объеме 0,25 млрд кВт/ч, который был покрыт за счет энергоисточников из России.

По словам Мирзагалиева, выработка электрической энергии по итогам текущего года ожидается на уровне 112,3 млрд кВт/ч, рост потребления по сравнению с 2020 годом составил 6,3%.

При этом он заявил, что к 2030 году планируется увеличение выработки электрической энергии до 141,2 млрд кВт/ч.

Таким образом, в целях покрытия потребности экономики в электроэнергии планируется ввод 11 ГВт генерирующих мощностей в рамках модернизации действующих и строительства новых электростанций, а также ввода возобновляемых источников энергии", -сказал глава Минэнерго.

В рамках развития сектора генерации планируется реализация ряда проектов по вводу и модернизации действующих электростанций.

Первое, строительство газотурбинной установки с электрической мощностью 57 МВт с котлом-утилизатором на Актюбинской ТЭЦ, стоимостью 21,7 млрд тенге.

Второе, восстановление энергоблока №1 с электрической мощностью 500 МВт на Экибастузской ГРЭС.

Третье, расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока №3 мощностью 636 МВт, стоимостью 450 млрд тенге.

По итогам реализации данных проектов к 2025 году будет обеспечен ввод дополнительных мощностей на суммарную установленную мощность свыше 1 100 МВт", - заверил министр.

Кроме того, рассматривается вопрос строительства 4-го и 5-го блоков на ГРЭС 2.

В соответствии с поручением главы государства в Южной зоне Единой энергосистемы до 2026 года планируется реализация семи проектов по вводу новой маневренной генерации на общую суммарную мощность 3 050 МВт. Общая стоимость данных проектов составляет 1,5 трлн тенге", - проинформировал спикер.

Доля электроэнергии от возобновляемых источников энергии по итогам 2021 года по республике ожидается на уровне 3,3%.

В текущем году введено 19 объектов суммарной мощностью 392 МВт, что позволило довести действующих объектов ВИЭ до 134 единиц с общей установленной мощностью более 2 тысяч МВт", - уточнил Мирзагалиев.

К 2030 году ожидается увеличение доли возобновляемых источников энергии до 15%.

Для достижения индикатора потребуется дополнительно ввести порядка 7 ГВт новых мощностей с объемом инвестиций более 3 трлн тенге. В целом в сфере топливно-энергетического комплекса планируется реализовать 157 проектов на общую сумму 29,8 трлн тенге", - добавил министр.



