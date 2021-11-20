В АО "KEGOC" прокомментировали информацию о подключении к ЦГПП майнинговой фермы

НУР-СУЛТАН. 19 НОЯБРЯ - В АО "KEGOC" прокомментировали информацию касательно майнинговой фермы, обнаруженной 18 ноября сотрудниками комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК в районе подстанции 500 кВ ЦГПП, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Обнаруженные контейнеры с оборудованием для осуществления майнинга находятся на территории ТОО "Alageum Electric Astana" и принадлежат его субпотребителю - ТОО "Genesisenergyqazaqstan", - сообщили "KEGOC".
В пресс-службе добавили, что ТОО "Alageum Electric Astana" (филиал АО "Alageum Electric", деятельность: ремонт трансформаторного оборудования 6-10 кВ) еще в 2007 году получило у АО "KEGOC" технические условия на подключение к подстанции ТП-1 напряжением 10 кВ и его электроснабжение осуществляется в соответствии с условиями договора, в пределах заявленной мощности 0,3 мВт.
Отмечаем, что в соответствии с законодательством Республики Казахстан АО "KEGOC" не имеет право осуществлять проверку хозяйствующих субъектов, в том числе на предмет наличия "серых" майнинговых ферм. При этом АО "KEGOC" готово оказать всестороннее содействие уполномоченным государственным органам по данному вопросу. В связи с текущей ситуации в Единой электроэнергетической системе страны, АО "KEGOC", как Системный оператор, заинтересовано в выявлении и отключении от энергоснабжения незаконно действующих майнинговых ферм", - сообщили в АО "KEGOC".
Ранее сообщалось, что 18 ноября текущего года в Нур-Султане сотрудниками Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики было выявлено незаконное подключение майнинговой фермы, принадлежащей одному из ТОО.
12 ноября главный диспетчер филиала АО "KEGOC" "Национальный диспетчерский центр Системного оператора" Бекжан Мукатов рассказал о влиянии майнинга на существенный рост потребления электроэнергии в Казахстане. Представитель KEGOС отметил, что в настоящее время проблемам майнинга - существенный фактор, оказывающий влияние на рост потребления электроэнергии.