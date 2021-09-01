Новый министр обороны принес присягу

Фото: пресс-служба Акорды

НУР-СУЛТАН. 31 АВГУСТА - Президент - Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководящим составом Министерства обороны, в ходе которого представил вновь назначенного министра Мурата Бектанова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Представляя нового руководителя, глава государства выразил уверенность в том, что его знания и опыт помогут справиться с задачами, стоящими перед Вооруженными силами, сообщает пресс-служба Акорды.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что в условиях сложной ситуации в мире и регионе армия должна быть готова отразить любые внешние угрозы и обеспечить безопасность государства.

Президент заявил о недопустимости чрезвычайных происшествий, подобных тем, которые случились в Арыси и Байзакском районе Жамбылской области. Верховный главнокомандующий напомнил, что после событий в Арыси он давал поручения по обеспечению безопасности на складах боеприпасов. Как сказал глава государства, определенная работа в этом направлении была проделана, однако остались нерешенные вопросы.

Касым-Жомарт Токаев поставил перед руководством оборонного ведомства ряд задач.

В частности, президент акцентировал внимание на необходимости в полной мере реализовать все приоритеты Концепции развития Вооруженных сил до 2030 года, продолжить мероприятия по подготовке органов управления для быстрого реагирования на угрозы военной безопасности.

Глава государства поручил обратить особое внимание на согласованную работу с отечественным оборонно-промышленным комплексом при выполнении задачи по переоснащению Вооруженных сил. Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев призвал обеспечить качественную подготовку офицерского состава и военнослужащих по контракту, а также указал на недопустимость фактов коррупции в рядах офицеров и генералов.

Верховный главнокомандующий потребовал принять решительные меры по обеспечению безопасности на всех складах боеприпасов и ускорить строительство современных объектов хранения вдали от населенных пунктов. Соответствующие средства должны быть предусмотрены в Национальном проекте "Безопасная страна".

В завершение глава государства пожелал новому министру и всем военнослужащим успехов в ответственной службе.

Мурат Бектанов принес присягу в качестве члена правительства РК.

В ходе совещания с речью также выступил ушедший в отставку министр обороны Нурлан Ермекбаев.

Напомним, 26 августа 2021 года, около 19.00, в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов со взрывами. В результате погибли 15 человек, поиски еще одного продолжаются. Более 90 человек получили травмы.

Министерство обороны прорабатывает несколько версий произошедшего, в числе которых нарушение требований безопасности, самовозгорание, химическая реакция, не исключаются также умышленные поджоги или диверсия.

Хроника ЧП на складе боеприпасов в Жамбылской области.

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