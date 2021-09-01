Ермекбаев попросил прощения у президента и родных погибших

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НУР-СУЛТАН. 31 АВГУСТА - Президент - Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководящим составом Министерства обороны, в ходе которого представил вновь назначенного министра Мурата Бектанова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе совещания с речью также выступил ушедший в отставку министр обороны Нурлан Ермекбаев. Он попросил прощения у Касым-Жомарта Токаева, родных и близких погибших, а также у пострадавших в результате трагических событий в Байзакском районе Жамбылской области.

Напомним, 26 августа 2021 года, около 19.00, в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов со взрывами. В результате погибли 15 человек, поиски еще одного продолжаются. Более 90 человек получили травмы.

Министерство обороны прорабатывает несколько версий произошедшего, в числе которых нарушение требований безопасности, самовозгорание, химическая реакция, не исключаются также умышленные поджоги или диверсия.

Хроника ЧП на складе боеприпасов в Жамбылской области.

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