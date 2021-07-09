Вкладчики Capital Bank получили треть гарантийных выплат

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НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов исполнил треть своих обязательств перед вкладчиками АО "Capital Bank Kazakhstan" за первые дни выплат, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Выплаты начались 3 июля 2021 года - через 6 рабочих дней с даты лишения банка лицензии на проведение всех банковских операций, сообщили в пресс-службе фонда.

За первые дни казахстанский фонд гарантирования депозитов через банк-агент выплатил 189 гражданам около 518,7 млн тенге, что составляет 30,8% от общего объема обязательств перед вкладчиками банка".

Вкладчикам, еще не обратившимся за получением гарантийного возмещения, КФГД рекомендует с 3 июля 2021 года по 3 июля 2022 года включительно подойти в любое отделение банка-агента и заполнить заявление на выплату. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. При обращении вместо вкладчика другого человека (представитель по доверенности, наследник, иной правообладатель), в банк-агент предоставляются: доверенность, свидетельство о праве на наследство или иные правоустанавливающие документы. Выплата гарантийного возмещения осуществляется не позднее 5 рабочих дней со дня поступления документов в банк-агент.

Перед посещением отделения банка-агента вкладчики могут воспользоваться онлайн-сервисами на сайте АО "Евразийский банк" (eubank.kz/capital-bank/): проверить сумму выплаты, загруженность и режим работы отделения.

Заявления на получение гарантийного возмещения принимаются банком-агентом не только в городах Нур-Султан и Алматы, но и в других населенных пунктах Казахстана, информация доступна на официальном сайте АО "Евразийский банк" - www.eubank.kz. Кроме того, банк-агент предлагает заполнить заявление на выплату онлайн на сайте www.eubank.kz без посещения отделения".

Общая информация о гарантии по депозитам и порядке осуществления выплаты возмещения доступна на сайте фонда www.kdif.kz. Вкладчики могут обратиться за консультацией по телефону 1460, в Телеграм-чате @kdif_ask, на официальных страницах фонда deposit.kz в Facebook и Instagram, а также написать на электронный адрес [email protected]

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