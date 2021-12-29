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Нравится это или не нравится, влияет это на дефицит электроэнергии или нет - министр энергетики о майнинговых фермах

28.12.2021, 15:51 26991
Нравится это или не нравится, влияет это на дефицит электроэнергии или нет - министр энергетики о майнинговых фермах
Фото: cryptonews.net
НУР-СУЛТАН. 28 ДЕКАБРЯ - О ситуации в электроэнергетической отрасли страны, в частности, о майнинговых фермах сегодня в ходе брифинга рассказал министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Он отметил, что крайне важно, чтобы и государство, и инвестор выполняли те обязательство, которые они взяли на себя.
 

Что такое "белый" майнинг и "серый" майнинг. "Белый" майнинг - это те, которые получили технические условия у системного оператора KEGOK. То есть государство в лице системного оператора дало соответствующее разрешение на ведение этой деятельности. Поэтому мое очень четкое понимание того, что раз государство уже дало, то отбирать нельзя, потому что государство дало зеленый свет, соответственно, бизнесмен вложил свои деньги, привез оборудование и начал заниматься майнингом. Нравится это, не нравится это, влияет ли это на дефицит или не влияет", - заявил глава ведомства.

 
Вместе с тем, как отметил Мирзагалиев, у обеих сторон есть свои обязательства.
 

Что такое "серый майнинг". Представим себе любой гараж, квартиру, склад или заброшенный завод или поселок. Не потреблял электроэнергию и соответственно ее в балансе мы не видели. И тут в определенном месте, в определенном складе или гараже начинает очень резко расти потребление электроэнергии. Это начинает приводить к определенным ограничениям, к дефицитам, к аварийным отключениям. Что в этом случае происходит? Необходимо определить эти точки, и эти точки на сегодняшний день мы уже определили на 120 МВт, и отключать их. Но взамен предложить им прийти официально обратиться за техническими условиями и зарегистрироваться для того, чтобы его можно было увидеть в системе", - пояснил глава ведомства.

 
По его словам, "серые" майнеры ущерба как такового не приносят, потому что они платят за электроэнергию.
 

То есть они такие же рядовые потребители, но ущерб состоит в том, что начинается разбалансировка системы и нам просто их нужно выявить, чтобы они сидели уже в нашем балансе", - отметил Мирзагалиев.

 
Как напомнил глава Минэнерго, вся работа в отношении майнинга проводится силами системного оператора АО "KEGOK". По данным KEGOK, отключено было порядка 120 МВт "серого" майнинга, это в основном южные регионы: Жамбылская и Туркестанская области, а также Павлодарская область.
 

Что касается так называемого "белого" майнинга, который получил техусловия, а это более порядка 1 ГВт или 1 000 МВт, из них активны порядка 700 МВт. Они на сегодняшний день работают. В ноябре и в начале декабря были факты, когда мы их отключали, особенно в часы пик", - отметил глава ведомства.

 
На сегодня, по информации KEGOK, отключений практически нет, то есть белые майнеры, которые получили технические условия, работают, сообщил Мирзагалиев.
 
Министр отметил, что в случае подозрения на скрытую майнинговую деятельность, можно обращаться в филиалы Комитета энергонадзора и на блог министра энергетики.
 
Как сообщалось ранее, в Казахстане возник дефицит электроэнергии из-за майнинга криптовалюты. 

Также напомним, что майнинговые компании будут отключать от подачи электроэнергии в часы пик.

Ранее было отмечено, что майнинг - существенный фактор, влияющий на рост потребления электроэнергии.
 
Также сообщалось, что китайская компания поставила в Казахстан две тысячи майнинговых установок.
 

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Почему при росте экспорта не укрепляется нацвалюта, рассказали в Нацбанке

29.12.2021, 13:42 6311
Почему при росте экспорта не укрепляется нацвалюта, рассказали в Нацбанке
НУР-СУЛТАН. 29 ДЕКАБРЯ -Почему при росте экспортной выручки не укрепляется национальная валюта, рассказали в Национальном банке РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам начальника управления анализа внешнего сектора департамента платежного баланса Национального банка РК Меруерт Алмагамбетовой, рост экспортной валютной выручки не всегда приводит к росту предложения валюты на внутреннем валютном рынке. 
 

Это объясняется тем, что крупные нефтегазовые месторождения разрабатываются совместно с иностранными инвесторами на основе соглашений о разделе продукции. Объемы поступлений валютной выручки на внутренний валютный рынок зависят от условий этих соглашений. Согласно договоренностям, валютные поступления от экспорта сначала идут на покрытие затрат инвесторов на разработку месторождений, а после, оставшаяся часть прибыли распределяется между участниками проектов согласно доле их участия", - пояснила она.

 
Напомним, по итогам 9 месяцев, рост экспорта из Казахстана вырос на 20,4%. Увеличение показателя обусловлено ростом мировых цен на топливно-энергетические товары на фоне восстановления производства в странах мира после пандемии 2020 года. 

По итогам ноября тенге ослаб на 1,7%.
 

На 37% сократился объем экспорта урана из Казахстана

29.12.2021, 12:58 7056
На 37% сократился объем экспорта урана из Казахстана
Фото: Пресс-служба «Казатомпрома»
НУР-СУЛТАН. 29 ДЕКАБРЯ - По итогам 9 месяцев объем экспорта урана из Казахстана сократился на 36,9% до 0,8 млрд долларов США, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как рассказала начальник управления анализа внешнего сектора департамента платежного баланса Национального банка РК Меруерт Алмагамбетова, по итогам 9 месяцев, рост экспорта из Казахстана вырос на 20,4%. Увеличение показателя обусловлено ростом мировых цен на топливно-энергетические товары на фоне восстановления производства в странах мира после пандемии 2020 года.
 

При этом рост экспорта сдерживался определенными товарами. Это уран (сокращение на 36,9% до 0,8 млрд долларов США), газ (-20% до 1,6 млрд долларов США), руды и концентраты драгоценных металлов (-9,0% до 0,5 млрд долларов США)", - сказала специалист.

 
Она отметила, что снижение продаж за границу урана и газа оказало сдерживающий эффект на экспорт товаров в целом.
 

Экспорт урана, по добыче которого Казахстан последнее десятилетие занимает лидирующие позиции в мире, за 9 месяцев 2021 года сократился на 37%. Значительное снижение связано с падением поставок радиоактивного элемента в Китай (-443 млн долларов США), Индию (-74 млн долларов США), Францию (-11 млн долларов США) и Канаду (-6 млн долларов США)", -пояснила Алмагамбетова.

 
В результате в настоящее время основным покупателем казахстанского урана стала Россия (+23,8 млн долларов США), доля которой в экспорте урана выросла с 21% до 37%.
 

Рост внутреннего потребления газа в стране - одна из причин снижения объемов экспорта. Особенно сильно сократились поставки в Китай, а также в такие страны как Швейцария, Украина, Афганистан и Германия", - рассказала представитель Нацбанка.

 
По ее словам, Казахстан поставил за рубеж большие объемы нефти, меди, ферросплавов, плоского проката из железа, железных и медных руд и концентратов, пшеницы, нефтепродуктов, алюминия, серебра и цинка. 
 
В целом низкая диверсификация обуславливает подверженность экспорта к шокам на мировых товарных рынках: доля нефти в экспорте составляет 51,5%, металлов - 19,1%, газа - 3,6%, урана - 1,9%.
 
Значительный рост экспорта позволил сократить дефицит текущего счета платежного баланса на 40,9% до 3 млрд долларов США.

Специалист также рассказала о тенденциях в части экспорта нефти и металлов.

Несмотря на обязательства страны в рамках соглашения ОПЕК+ и снижение количественных поставок, рост мировых цен на «черное золото» позволил нарастить экспорт нефти и газового конденсата (+19% к 9 месяцам 2020 года). Однако, стоит отметить, что ввиду особенностей учета в официальной статистике, продолжающийся рост цен на нефть в III квартале в полной мере отразится только в IV квартале", - проинформировала она.


Больше всего покупают казахстанскую нефть Италия (6 млрд долларов США), Нидерланды (2,8 млрд долларов США), Франция (1,7 млрд долларов США), Индия (1,3 млрд долларов США) и Китай (1,2 млрд долларов США).

Ключевой страной – покупателем нефти по-прежнему остается Италия, на которую приходится 27% от всего экспорта нефти. При этом среди других стран отмечается рост доли Нидерландов (до 12,6%), Франции (до 7,7%), Турции (до 5,3%), Сингапура (до 2,8%) и Брунея (до 2,3%)", - отметила глава департамента.


В условиях восстановления мирового спроса в январе-сентябре текущего года экспорт черных и цветных металлов вырос как по отношению к прошлому году на 54% и 33%, так и по отношению к докризисному 2019 году на 35% и 27%, соответственно.

Меруерт Алмагамбетова уточнила, что больше всего выросли поставки меди в Китай и ОАЭ, плоского проката из железа – в Россию, ферросплавов – в Китай, США и Японию, алюминия – в Турцию и Хорватию, серебра – в Великобританию, цинка – в Китай и Россию. Экспорт данных товарных позиций также вырос и по отношению к 2019 году.

Основной покупатель цветных металлов – Китай, а черных металлов – Россия. Примечательно, что в то же время наблюдается существенный рост и прочего экспорта за счет роста продаж железных руд и концентратов, серы, медных руд и концентратов", - поделилась специалист.


Также она подчеркнула, что в общем объеме казахстанского экспорта выросла доля так называемых «готовых товаров», то есть товаров более высокого передела. Их доля в экспорте выросла с 3,7% в 2011 году до 8,2% в 2020 году.

В текущем году, по данным Бюро национальной статистики, за рубеж было поставлено готовых товаров на сумму 3,5 млрд долларов США (+25% к 9 месяцам 2020 года). Среди них есть мука (266 млн долларов США), автомобили (127 млн долларов США), подсолнечное масло (84 млн долларов США), удобрения (83 млн долларов США), цемент (71 млн долларов США), аккумуляторы (64 млн долларов США), макароны (46 млн. долл. США), лекарства (45 млн долларов США), сигареты (40 млн долларов США) и др.
 

Нацбанк: в ноябре тенге ослаб на 1,7%

29.12.2021, 11:32 8816
Нацбанк: в ноябре тенге ослаб на 1,7%
НУР-СУЛТАН. 29 ДЕКАБРЯ - На конец ноября 2021 года биржевой курс тенге к доллару США составил 434,20 тенге за доллар, ослабнув за месяц на 1,7%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации пресс-службы Национльаного банка РК, общий объем операций по валютной паре тенге - доллар за месяц составил 14,9 млрд долларов США, в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже - 3,7 млрд, объем операций на внебиржевом валютном рынке - 11,2 млрд. 
 

В ноябре 2021 года население купило на нетто-основе наличную иностранную валюту на сумму, эквивалентную 431 млрд тенге. По сравнению с предыдущим месяцем данные расходы возросли в полтора раза (в октябре 2021 - 294,5 млрд тенге), в сравнении с аналогичным периодом 2020 года (283,7 млрд тенге) объем нетто-покупок увеличился в полтора раза. Основной объем расходов был направлен на покупку долларов США - 68,6%, или 295,5 млрд тенге; российских рублей - 20,6%, или 88,8 млрд тенге; евро - 10,8%, или 46,4 млрд тенге", - уточнили в ведомстве.

 
Валовые международные резервы Национального Банка за ноябрь 2021 года, по предварительным данным, снизились на 0,9% и составили 35,5 млрд долларов США (с начала года снижение на 0,4%), проинформировали в Нацбанке.
 

Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (54,9 млрд долларов США), по предварительным данным, на конец ноября 2021 года составили 90,4 млрд долларов", - говорится в отчете.

 
Напомним, в ноябре 2021 года инфляция в Казахстане составила 0,7% (в ноябре 2020 года - 0,9%).
 
Годовая инфляция сложилась на уровне 8,7% (в декабре 2020 года - 7,5%). В структуре инфляции цены на продовольственные товары в годовом выражении повысились на 10,9%, непродовольственные товары - на 8,3%, платные услуги - на 6,4%.
 
По результатам опроса населения, в ноябре 2021 года количественная оценка ожидаемой через год инфляции составила 10,8%.
 

В 2022 году заседание электроэнергетического совета СНГ пройдет в Казахстане

29.12.2021, 09:00 11206
НУР-СУЛТАН. 29 ДЕКАБРЯ - 28 декабря состоялось 59-ое заседание Электроэнергетического Совета Содружества Независимых Государств (ЭЭС СНГ) в формате видеоконференции, на котором было принято решение о проведении очного заседания совета по месту проведения заседания Совета глав правительств СНГ в Казахстане в 2022 году, сообщили в Минэнерго РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Казахстан на совете представлял министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев. Обсуждались вопросы глобальной климатической повестки и проводимой климатической политики в государствах - членах СНГ. 

На заседании Магзум Мирзагалиев выступил с докладом о декарбнизации энергетического сектора Республики Казахстан, в котором отметил важную задачу, стоящую перед Казахстаном, по переходу на низкоуглеродное развитие с последующей трансформацией в безуглеродную экономику.
 
Он рассказал о проводимых мероприятиях, направленных на выполнение цели по достижению Казахстаном углеродной нейтральности к 2060 году, поставленной главой государства в декабре 2020 года на Саммите ООН по климатическим вопросам.
 
В настоящее время разрабатывается Доктрина достижения углеродной нейтральности Республики Казахстан до 2060 года, где предусмотрены меры по глубокой декарбонизации.
 
Планы по сокращению выбросов парниковых газов в энергетическом секторе и переходу к низкоуглеродной экономике будут осуществлены путем реализации ряда проектов по вводу как базовой, так и маневренной генерации.
 
Так, в ближайшей перспективе предполагается строительство преимущественно возобновляемых источников энергии, а также ряда проектов по газовой генерации. Данная концепция по реновации энергосистемы нашла свое отражение в разработанном в соответствии с поручением главы государства Энергетическом балансе Республики Казахстан до 2035 года.
 
Вместе с тем в целях исполнения поручения главы государства правительством был утвержден План развития гидроэнергетической отрасли Республики Казахстан на 2020-2030 годы. Проводится работа по анализу состояния, необходимости строительства и модернизации электрических сетей для подключения реализуемых и перспективных проектов.
 
В целом к 2030 году планируется достижение следующих показателей:
 
- 15% доли выработки электрической энергии от ВИЭ;
 
- 25% доли газовой генерации.

 

В Минэнерго прокомментировали прогнозные цены на ГСМ в 2022 году

28.12.2021, 20:33 21771
В Минэнерго прокомментировали прогнозные цены на ГСМ в 2022 году
НУР-СУЛТАН. 28 ДЕКАБРЯ - В ходе брифинга в СЦК прокомментировали прогнозные цены на дизтопливо и бензин в 2022 году, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам министра энергетики Магзума Мирзагалиева, на сегодня в стране остатки топлива "достаточно неплохие". 
 

У нас начали снижаться остатки с апреля, в августе-сентябре у нас уже возник дефицит, но, начиная с октября остатки начали расти, и на сегодня составляют более 240 тысяч тонн. Это достаточный объем для того, чтобы не было никаких сложностей с обеспечением", - сказал министр.

 
Он подчеркнул, что на сегодня "больших предпосылок по удорожанию цены на ГСМ нет". 
 

Но нужно обязательно отметить, что цена на ГСМ коррелируется с ценой на нефть. Мы видим, что буквально за последнюю неделю у нас цена выросла уже практически на 10% - с 71 до 78 долларов за баррель. Поэтому предсказывать цену на ГСМ - это, наверное, неблагодарное дело, потому что мы никогда не знаем, как поведет себя цена на нефть", - сказал глава Минэнерго.

 
Он подчеркнул, что цены на ГСМ для фермеров будет определяться ближе к февралю. 
 
В свою очередь вице-министр энергетики Асет Магауов прокомментировал распространенный в соцсетях документ сети АЗС, в котором прогнозные цены на бензин АИ-92 составляют 240 тенге, а на дизтопливо - 400 тенге. 
 

Это письмо два месяца циркулирует в соцсетях. В компании сказали, что для целей своих потребителей они сделали такие прогнозы и коммерческое предложение свое такое дали. То есть это взаимоотношения между хозяйствующими субъектами и оценка рынка. Дизтопливо, я думаю, по 400 точно не будет. В принципе, сейчас мы видим, что цены немного устаканились", - сообщил Магауов.

 
Что касается цен на бензин, вице-министр не смог дать однозначный ответ. 
 

Казахстан сейчас в отношении бензина самодостаточный. Это по дизелю у нас существенный импорт в этом году прошел. По бензину, я думаю, мы свои внутренние потребности закроем, а дальше все зависит от того, насколько потребление по бензину будет расти. То есть последние три месяца мы вышли по уровню потребления на уровень 2019 года. Резкой тенденции роста мы не видим", - заметил Магауов.

 
Напомним, по итогам торгов, состоявшихся 23 декабря 2021 года на площадке АО "Товарная биржа "ЕТС" в рамках плана поставок на декабрь 2021 года, цены на дизельное топливо показали рост.
 
В текущем году для недопущения дефицита на рынке ГСМ Казахстан импортировал из России 281 тысячу тонн дизтоплива. 
 

В Петропавловске на реконструкцию ТЭЦ выделят 9,5 млрд тенге

28.12.2021, 19:27 22871
В Петропавловске на реконструкцию ТЭЦ выделят 9,5 млрд тенге
Фото: Хабар 24
ПЕТРОПАВЛОВСК. 28 ДЕКАБРЯ - На реконструкцию одного из 12 котлов Петропавловской ТЭЦ в 2022 году планируют выделить 9,5 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Это позволит увеличить электрическую и тепловую мощность предприятия, сообщает "Хабар 24".
 
Работа будет проводиться в рамках инвестиционной программы, которая предусматривает повышение тарифа на отопление с января 2022 года. В управлении энергетики отметили, что теплоцентраль, построенная 60 лет назад, имеет высокий износ оборудования. Из-за этого участились аварийные ситуации. 
 
К примеру, несколько дней назад из строя вышли сразу три котлоагрегата. Снизилась подача тепла. От горожан стали поступать жалобы на холод в квартирах. Проблему частично устранили, но полностью обстановка ещё не стабилизировалась. 
 

Мы все должны понимать, что оборудованию на ТЭЦ-2 уже очень много лет, и ежегодные проводимые капитальные ремонты, конечно, дают определенный запас прочности, но необходима реконструкция масштабная, которую "Севказэнерго" и начал, они приступили к одному котлу, поставили его на реконструкцию, это очень затратная часть, ведь самое главное, чтобы эти затраты, которые они вносят, не легли на тариф, поэтому работа будет проводиться постепенно", - сказал руководитель областного управления энергетики и ЖКХ Бахыт Ильясов.

 
2 декабря Евразийский банк развития (ЕАБР), АО "Самрук-Энерго" и АО "АлЭС" подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве по организации финансирования проекта "Реконструкция системы ТЭЦ-3 на базе парогазовой установки с установкой мощности станции до 450 МВт".
 

В Минэнерго назвали долю местного содержания в закупе товаров, работ и услуг недропользователей РК

28.12.2021, 15:30 26391
В Минэнерго назвали долю местного содержания в закупе товаров, работ и услуг недропользователей РК
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 28 ДЕКАБРЯ - Министр энергетики Магзум Мирзагалиев сообщил, что по итогам 2021 года общий объем закупа товаров, работ и услуг недропользователей углеводородного сырья и добычи урана составит порядка 6,8 трлн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
При этом доля местного содержания в данных закупках составит 46,5%, сообщили в Министерстве энергетики РК.
 
Магзум Мирзагалиев отметил, что созданный в текущем году консорциумами ТШО, Карачаганак Петролеум Оперейтинг и NCOC Международный центр развития нефтегазового машиностроения уже приступил к локализации производства товаров для нефтегазовой отрасли Казахстана.
 
В настоящее время по рекомендации Операторов Центр сосредоточился на анализе и локализации трех товарных групп: запорная арматура (клапаны); электротехническое оборудование; КИП и А (контрольно-измерительные приборы и автоматика).
 
Также министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев напомнил, что в этом году создан Фонд прямых инвестиций развития местного содержания. Компанией "Шеврон" в рамках своих реинвестиционных обязательств перед республикой выделяются средства в размере 248,5 млн долларов на развитие местного содержания. Инвестиции будут вкладываться по трем направлениям: технологии и IT, производство базовых товаров и сборка отдельных видов оборудования для нефтегазового сектора и охран окружающей среды, но не будут ограничиваться ими.
 
На сегодня Фонд уже зарегистрирован на площадке Международного финансового центра "Астана". Прием заявок начинается с 29 декабря на сайте Фонда прямых инвестиций развития местного содержания" Шеврон".
 

Благодаря таким инициативам, мы должны выстроить свою систему производства товаров для нефтегазовой отрасли", - заключил министр.


 

Мирзагалиев рассказал о мерах по недопущению дефицита ГСМ

28.12.2021, 14:22 25361
Мирзагалиев рассказал о мерах по недопущению дефицита ГСМ
НУР-СЛУТАН. 28 ДЕКАБРЯ - Министр энергетики Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев рассказал о разработанных министерством мерах для недопущения нехватки горюче-смазочных материалов (ГСМ) в будущем, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК, Магзум Мирзагалиев в целях недопущения дефицита ГСМ в будущем будут разработаны нижеследующие меры:
 
- переход на увеличенный межремонтный период нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ); то есть сокращение сроков ремонтов.
 
Разработан график ремонтов на пятилетний период, предусматривающий проведение капитального ремонта только одного из трех НПЗ один раз в год, что позволит выровнять объем производства по годам. Текущие ремонты будут проводиться только по мере необходимости. К этим работам относятся:
 
-создание резервных запасов нефтепродуктов в объеме 200 тыс. тонн (на базе КМГ - 150 тыс. тонн, КТЖ - 50 тыс. тонн);
 
- гармонизация сроков ремонтных работ НПЗ и отгрузок дизельного топлива для сельхозтоваропроизводителей (СХТП), согласно которому отгрузка дизтоплива для СХТП начнется в феврале, на месяц раньше прежних сроков;
 
- оснащение нефтебаз контрольными приборами учета, ранее по этому вопросу отсутствовала законодательная база. На сегодня подготовлены законодательные изменения по обязательному оснащению всех нефтебаз и топливно-заправочных комплексов аэропортов контрольными приборами учета (Крупные базы с 01.07.2023 года, мелкие базы с 01.07.2024 года).
 
В ведомстве сообщили, что запланирован ряд мероприятий, включающих дальнейшее увеличение производства как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективах.
 
В 2022 году на Шымкентском заводе планируется увеличить загрузку нефти с 5,2 млн до 6 млн тонн. Данная мера позволит увеличить производство ГСМ для покрытия растущего спроса на внутреннем рынке. Стоит отметить, что ввиду технологических рисков данный завод ранее не загружался на 100%. 
 
Также до 2025 года на Павлодарском нефтеперерабатывающем заводе будет реализован проект по реконструкции установки гидроочистки, который позволит увеличить производительность до 6 млн тонн (действующая 5,4 млн тонн) и производить 160 тыс. тонн зимнего дизельного топлива, который раньше не производился. 
 
Модернизация на Актауском битумном заводе позволит увеличить мощность производства битума с 400 до 450 тыс. тонн в год. Также частными инвесторами реализуются проекты по строительству НПЗ в Туркестанской области, которые планируется завершить в 2023 году.
 
 

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