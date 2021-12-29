Нравится это или не нравится, влияет это на дефицит электроэнергии или нет - министр энергетики о майнинговых фермах

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Он отметил, что крайне важно, чтобы и государство, и инвестор выполняли те обязательство, которые они взяли на себя.
Что такое "белый" майнинг и "серый" майнинг. "Белый" майнинг - это те, которые получили технические условия у системного оператора KEGOK. То есть государство в лице системного оператора дало соответствующее разрешение на ведение этой деятельности. Поэтому мое очень четкое понимание того, что раз государство уже дало, то отбирать нельзя, потому что государство дало зеленый свет, соответственно, бизнесмен вложил свои деньги, привез оборудование и начал заниматься майнингом. Нравится это, не нравится это, влияет ли это на дефицит или не влияет", - заявил глава ведомства.
Вместе с тем, как отметил Мирзагалиев, у обеих сторон есть свои обязательства.
Что такое "серый майнинг". Представим себе любой гараж, квартиру, склад или заброшенный завод или поселок. Не потреблял электроэнергию и соответственно ее в балансе мы не видели. И тут в определенном месте, в определенном складе или гараже начинает очень резко расти потребление электроэнергии. Это начинает приводить к определенным ограничениям, к дефицитам, к аварийным отключениям. Что в этом случае происходит? Необходимо определить эти точки, и эти точки на сегодняшний день мы уже определили на 120 МВт, и отключать их. Но взамен предложить им прийти официально обратиться за техническими условиями и зарегистрироваться для того, чтобы его можно было увидеть в системе", - пояснил глава ведомства.
По его словам, "серые" майнеры ущерба как такового не приносят, потому что они платят за электроэнергию.
То есть они такие же рядовые потребители, но ущерб состоит в том, что начинается разбалансировка системы и нам просто их нужно выявить, чтобы они сидели уже в нашем балансе", - отметил Мирзагалиев.
Как напомнил глава Минэнерго, вся работа в отношении майнинга проводится силами системного оператора АО "KEGOK". По данным KEGOK, отключено было порядка 120 МВт "серого" майнинга, это в основном южные регионы: Жамбылская и Туркестанская области, а также Павлодарская область.
Что касается так называемого "белого" майнинга, который получил техусловия, а это более порядка 1 ГВт или 1 000 МВт, из них активны порядка 700 МВт. Они на сегодняшний день работают. В ноябре и в начале декабря были факты, когда мы их отключали, особенно в часы пик", - отметил глава ведомства.
На сегодня, по информации KEGOK, отключений практически нет, то есть белые майнеры, которые получили технические условия, работают, сообщил Мирзагалиев.
Министр отметил, что в случае подозрения на скрытую майнинговую деятельность, можно обращаться в филиалы Комитета энергонадзора и на блог министра энергетики.
Как сообщалось ранее, в Казахстане возник дефицит электроэнергии из-за майнинга криптовалюты.
Также напомним, что майнинговые компании будут отключать от подачи электроэнергии в часы пик.
Ранее было отмечено, что майнинг - существенный фактор, влияющий на рост потребления электроэнергии.
Также сообщалось, что китайская компания поставила в Казахстан две тысячи майнинговых установок.