В Казахстане подорожало мясо

НУР-СУЛТАН. 4 АВГУСТА - В Казахстане подорожали все виды мяса, с начала года - в среднем на 13%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Фермеры уверены: скоро за 1 килограмм мяса придется раскошелиться на 4000 тенге. Уже сейчас цены взлетели в среднем на 13% и на говядину, и на конину, и на баранину, сообщает Первый канал "Евразия".

Акмырза Жанатаев - животновод со стажем, уже больше 10 лет разводит лошадей, коров и овец. Говорит, что нынче невыгодно держать скот. Запчасти на транспорт и топливо подорожали почти на 10%, на четверть выросли в цене корма. В этом году ситуацию усугубил дефицит сена и ячменя. Для фермера каждая голова - на вес золота, но приезжают посредники и навязывают свою игру, в которой главное правило - сбить цену на товар.

Посредники у нас покупают задешево, в пределах 1400, 1700 тенге за килограмм. Но на рынок они сдают и продают не менее 2400 КРС, овчина - до 4000, а конина - до 5000", - рассказал глава крестьянского хозяйства Акмырза Жанатаев.

Судя по всем прогнозам, мясо скоро превратится в доступный только по праздникам деликатес.

Дорогое топливо, нехватка кормов и перекупщики, которые накручивают от 20% до 40% на стоимость мясной продукции. Эти же самые причины озвучили в Минсельхозе и добавили, что цены на мясо могут продолжить повышаться. Правда, точных прогнозов чиновники не дали. Сейчас они больше озабочены другим - сохранить поголовье скота и удержать на плаву как можно больше животноводческих хозяйств, особенно в регионах, пострадавших от засухи.

Для зимовки сельхозживотных определены планы по заготовке сена. План составляет 23 млн тонн сена. Из них по состоянию на 1 августа выполнено 60%, или 15 млн тонн. Также министерством проводится работа по удешевлению корма", - говорит главный эксперт Министерства сельского хозяйства РК Гани Жумахметов.

Несмотря на повышение цен, казахстанцы, как ни странно, стали потреблять больше мяса. Спрос на говядину увеличился почти на 1%, на 1,5% - на баранину. Лидер по мясной продукции - конина. Потребность на этот вид мяса выросла на 8%.





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