В Казахстане появилось понятие "темно-красная" зона

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Главный санврач постановил продолжить реализацию и внедрение проекта Ashyq на объектах предпринимательства:
1) фитнес-клубы, включая йога-центры;
2) СПА-центры;
3) бани, сауны, бассейны;
4) компьютерные клубы, включая PlayStation-клубы;
5) боулинг клубы;
6) кинотеатры;
7) театры и филармонии;
8) объекты общественного питания, летние площадки, фуд-корты, банкетные залы, за исключением стрит-фудов;
9) объекты общественного питания по типу столовых;
10) межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;
11) межобластные и внутриобластные регулярные перевозки;
12) бильярдные клубы;
13) концертные залы;
14) добровольные участники;
15) караоке;
16) выставки;
17) океанариум;
18) марафоны;
19) спортивные мероприятия со зрителями;
20) аэропорты;
21) лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;
22) детские развлекательные центры (крытые);
23) цирки;
24) отели, гостиницы;
25) центры обслуживания населения;
26) железнодорожные вокзалы и автовокзалы;
27) рынки (крытые и открытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные);
28) детские оздоровительные центры (для работников (персонала));
29) букмекерские конторы;
30) центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг;
31) объекты образования, включая вузы, колледжи и образовательные центры (для работников (персонала), лиц старше 18 лет);
32) спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры.
В городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Атырау и Караганде со 2 августа поручено:
- приостановить деятельность всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не участвующих в Ashyq, за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек, организаций жизнеобеспечения и других;
- запретить проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;
- сохранить дистанционную форму работы для 80% сотрудников государственных органов (организаций), офисов, Национальных компаний и иных организаций (за исключением вакцинированных и переболевших в течение последних трёх месяцев).
Допускается вне проекта Ashyq:
- проведение строительных работ;
- деятельность промышленных предприятий;
- оказание бесконтактных услуг (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дом быта и прочих), деятельность цветочных магазинов, фотосалонов;
- деятельность туристических компаний, бизнес-центров, отдельных видов деятельности (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, обменные пункты, ломбарды, банки, отделения АО "Казпочта" и тому подобное);
- деятельность объектов общественного питания только на вынос и доставку.
Также Киясов поручил ввести ограничительные меры выходного дня в "темно-красной" зоне.
С 9 августа в зоне критического уровня риска при показателе заполняемости инфекционных коек свыше 70% и показателе заполняемости коек на 100 тысяч населения свыше 200 ("тёмно-красная" зона), объектам, со статусом "лидеры Ashyq" разрешить режим работы до ноля часов, прочим объектам, работающим по проекту, - до 22.00", - говорится в постановлении.
С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.
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