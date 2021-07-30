В Казахстане появилось понятие "темно-красная" зона

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НУР-СУЛТАН. 29 ИЮЛЯ - Главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал постановление о внедрении проекта Ashyq на объектах предпринимательства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Главный санврач постановил продолжить реализацию и внедрение проекта Ashyq на объектах предпринимательства:

1) фитнес-клубы, включая йога-центры;

2) СПА-центры;

3) бани, сауны, бассейны;

4) компьютерные клубы, включая PlayStation-клубы;

5) боулинг клубы;

6) кинотеатры;

7) театры и филармонии;

8) объекты общественного питания, летние площадки, фуд-корты, банкетные залы, за исключением стрит-фудов;

9) объекты общественного питания по типу столовых;

10) межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;

11) межобластные и внутриобластные регулярные перевозки;

12) бильярдные клубы;

13) концертные залы;

14) добровольные участники;

15) караоке;

16) выставки;

17) океанариум;

18) марафоны;

19) спортивные мероприятия со зрителями;

20) аэропорты;

21) лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;

22) детские развлекательные центры (крытые);

23) цирки;

24) отели, гостиницы;

25) центры обслуживания населения;

26) железнодорожные вокзалы и автовокзалы;

27) рынки (крытые и открытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные);

28) детские оздоровительные центры (для работников (персонала));

29) букмекерские конторы;

30) центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг;

31) объекты образования, включая вузы, колледжи и образовательные центры (для работников (персонала), лиц старше 18 лет);

32) спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры.

В городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Атырау и Караганде со 2 августа поручено:

приостановить деятельность всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не участвующих в Ashyq, за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек, организаций жизнеобеспечения и других;

запретить проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;

сохранить дистанционную форму работы для 80% сотрудников государственных органов (организаций), офисов, Национальных компаний и иных организаций (за исключением вакцинированных и переболевших в течение последних трёх месяцев).

Допускается вне проекта Ashyq:

проведение строительных работ;

деятельность промышленных предприятий;

оказание бесконтактных услуг (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дом быта и прочих), деятельность цветочных магазинов, фотосалонов;

деятельность туристических компаний, бизнес-центров, отдельных видов деятельности (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, обменные пункты, ломбарды, банки, отделения АО "Казпочта" и тому подобное);

деятельность объектов общественного питания только на вынос и доставку.

Также Киясов поручил ввести ограничительные меры выходного дня в "темно-красной" зоне.

С 9 августа в зоне критического уровня риска при показателе заполняемости инфекционных коек свыше 70% и показателе заполняемости коек на 100 тысяч населения свыше 200 ("тёмно-красная" зона), объектам, со статусом "лидеры Ashyq" разрешить режим работы до ноля часов, прочим объектам, работающим по проекту, - до 22.00", - говорится в постановлении.

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