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В Казахстане появилось понятие "темно-красная" зона

29.07.2021 18334
В Казахстане появилось понятие "темно-красная" зона
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮЛЯ - Главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал постановление о внедрении проекта Ashyq на объектах предпринимательства, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Главный санврач постановил продолжить реализацию и внедрение проекта Ashyq на объектах предпринимательства:
 
1) фитнес-клубы, включая йога-центры;
 
2) СПА-центры;
 
3) бани, сауны, бассейны;
 
4) компьютерные клубы, включая PlayStation-клубы;
 
5) боулинг клубы;
 
6) кинотеатры;
 
7) театры и филармонии;
 
8) объекты общественного питания, летние площадки, фуд-корты, банкетные залы, за исключением стрит-фудов;
 
9) объекты общественного питания по типу столовых;
 
10) межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;
 
11) межобластные и внутриобластные регулярные перевозки;
 
12) бильярдные клубы;
 
13) концертные залы;
 
14) добровольные участники;
 
15) караоке;
 
16) выставки;
 
17) океанариум;
 
18) марафоны;
 
19) спортивные мероприятия со зрителями;
 
20) аэропорты;
 
21) лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;
 
22) детские развлекательные центры (крытые);
 
23) цирки;
 
24) отели, гостиницы;
 
25) центры обслуживания населения;
 
26) железнодорожные вокзалы и автовокзалы;
 
27) рынки (крытые и открытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные);
 
28) детские оздоровительные центры (для работников (персонала));
 
29) букмекерские конторы;
 
30) центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг;
 
31) объекты образования, включая вузы, колледжи и образовательные центры (для работников (персонала), лиц старше 18 лет);
 
32) спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры.
 
В городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Атырау и Караганде со 2 августа поручено:
 
  • приостановить деятельность всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не участвующих в Ashyq, за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек, организаций жизнеобеспечения и других;
  • запретить проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;
  • сохранить дистанционную форму работы для 80% сотрудников государственных органов (организаций), офисов, Национальных компаний и иных организаций (за исключением вакцинированных и переболевших в течение последних трёх месяцев).
 
Допускается вне проекта Ashyq:
 
  • проведение строительных работ;
  • деятельность промышленных предприятий;
  • оказание бесконтактных услуг (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дом быта и прочих), деятельность цветочных магазинов, фотосалонов;
  • деятельность туристических компаний, бизнес-центров, отдельных видов деятельности (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, обменные пункты, ломбарды, банки, отделения АО "Казпочта" и тому подобное);
  • деятельность объектов общественного питания только на вынос и доставку.
 
Также Киясов поручил ввести ограничительные меры выходного дня в "темно-красной" зоне.
 

С 9 августа в зоне критического уровня риска при показателе заполняемости инфекционных коек свыше 70% и показателе заполняемости коек на 100 тысяч населения свыше 200 ("тёмно-красная" зона), объектам, со статусом "лидеры Ashyq" разрешить режим работы до ноля часов, прочим объектам, работающим по проекту, - до 22.00", - говорится в постановлении.

 
С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке
 

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