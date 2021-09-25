Об очередном случае занижения банком стоимости имущества должника рассказал адвокат

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АЛМАТЫ. 24 СЕНТЯБРЯ - Адвокат Джохар Утебеков рассказал еще одну историю о занижении банком стоимости имущества должников. На этот раз в тяжелой ситуации оказалась пожилая женщина-инвалид, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Адвокат Джохар Утебеков рассказал о тяжелой ситуации, в которую попала пожилая женщина-инвалид, после того как задолжала банку 43 млн тенге.

Пожилая инвалид Елена Васильевна попала в сложную жизненную ситуацию. Задолжала "ЦентрКредиту" 43 млн тенге. Ее дом оценили дороже. Но банк купил дом за 26 млн. И его клиентка осталась должна ему 17 млн", - написал правозащитник в Facebook .

По его словам, частный судебный исполнитель Далабаев известил слепую женщину о проведении торгов через мессенджер WhatsApp, звонить ей он не стал.

Чтобы торги состоялись, на участие в них формально подал заявку "проблемщик" самого банка - Мукашев. Позорище!" - возмутился Утебеков.

Он акцентировал, что в торгах участвовал только Банк "ЦентрКредит".

Где вы видели аукцион с одним участником? Как можно торговаться с самим собой?" - задается вопросом правозащитник.

По его словам, в одиночку банк "спокойно обрушил цену дома до минимума".

Люди, где еще банк может так нагло отобрать у тебя жилье за полцены? В какой еще стране суд закроет на это глаза? Неужели мы одни такие овощи?" - высказался Утебеков.

Он добавил, что они вместе с подзащитной обжаловали торги в административном суде Караганды.

Сегодня мы с ней начали неравный бой с банками и судами", - заключил адвокат.





Напомним, 20 сентября, в 17.00, в Алатауском районе Алматы при выселении семьи из дома произошла трагедия : хозяин жилища схватил оружие и убил на месте пять человек. Супруга стрелка рассказала, что банк "за копейки, в пять раз дешевле", продал их недвижимость по заочным решениям, без уведомлений. По информации правоохранительных органов, акбулакскому стрелку грозит до 20 лет заключения или пожизненное лишение свободы. По данному факту заведено два уголовных дела по статьям УК РК "Убийство" и "Нападение на представителя власти".





После данной трагедии депутаты потребовали срочно проработать вопросы ограничения занижения оценки имущества банками, не допуская ущемления законных прав заемщиков, исключить любые возможности для сговора должностных лиц банков и судоисполнителей при реализации заложенного имущества, а также в срочном порядке разработать законопроект "О банкротстве физических лиц".





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