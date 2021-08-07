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Свыше 5 млрд тенге выделено на заготовку кормов в Мангистауской области

06.08.2021 6400
АКТАУ. 6 АВГУСТА - По поручению главы правительства на заготовку кормов к зиме выделены выделено 5,3 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
1,9 млрд от этой суммы будут направлены на приобретение сена, а оставшиеся 3,4 млрд - на приобретение других видов кормов, сообщает "Лада".
 

В прошлом месяце в ходе визита Аскара Мамина в Мангистаускую область им было дано поручение о дополнительно выделенных средствах на формирование стабилизационного фонда, а также на приобретение кормов и поставки сена фермерским хозяйствам по доступным ценам. Таким образом, в регионе планируется формирование запасов кормов на зиму. На данный момент заключается соглашение между АО НК "Продовольственная контрактная корпорация" и СПК "Каспий". Кроме того, в каждом районе определены операторы, ведется подготовка к завозу сена из других регионов страны", - сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

 
Напомним, 15 июля исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Ербол Карашукеев встретился с животноводами, руководителями крестьянских хозяйств и предпринимателями Мангистауской области. В ходе встречи с фермерами он сообщил об оперативных мерах, предпринимаемых правительством и Минсельхозом для помощи аграриям, пострадавшим от сильнейшей засухи в регионе. 
 
16 июля стало известно, что в Кызылординской и Мангистауской областях только по официальным данным, погибло без малого две тысяч голов скота. 
 

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