Свыше 5 млрд тенге выделено на заготовку кормов в Мангистауской области

АКТАУ. 6 АВГУСТА - По поручению главы правительства на заготовку кормов к зиме выделены выделено 5,3 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

1,9 млрд от этой суммы будут направлены на приобретение сена, а оставшиеся 3,4 млрд - на приобретение других видов кормов, сообщает " Лада ".

В прошлом месяце в ходе визита Аскара Мамина в Мангистаускую область им было дано поручение о дополнительно выделенных средствах на формирование стабилизационного фонда, а также на приобретение кормов и поставки сена фермерским хозяйствам по доступным ценам. Таким образом, в регионе планируется формирование запасов кормов на зиму. На данный момент заключается соглашение между АО НК "Продовольственная контрактная корпорация" и СПК "Каспий". Кроме того, в каждом районе определены операторы, ведется подготовка к завозу сена из других регионов страны", - сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

Напомним , 15 июля исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Ербол Карашукеев встретился с животноводами, руководителями крестьянских хозяйств и предпринимателями Мангистауской области. В ходе встречи с фермерами он сообщил об оперативных мерах, предпринимаемых правительством и Минсельхозом для помощи аграриям, пострадавшим от сильнейшей засухи в регионе.

16 июля стало известно, что в Кызылординской и Мангистауской областях только по официальным данным, погибло без малого две тысяч голов скота.

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