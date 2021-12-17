Казахстан отмечает 30-летие Независимости

НУР-СУЛТАН. 16 ДЕКАБРЯ - В адрес главы государства Касым-Жомарта Токаева поступают поздравительные письма и телеграммы от глав иностранных государств и руководителей международных организаций в честь 30-летия Независимости республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Так, сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил главу Казахстана с Днем независимости, отметив общепризнанные успехи, достигнутые Казахстаном в экономической, социальной, научно-технической и многих других сферах. Российский лидер подчеркнул высокий авторитет нашей страны на мировой арене.

Председатель КНР Си Цзиньпин пишет, что Казахстан за 30 лет Независимости обрел совершенно новый облик государства и уверенными шагами направляется к цели вхождения в число 30 самых развитых государств мира, сообщает пресс-служба Акорды.

Я придаю повышенное значение развитию китайско-казахстанских отношений, готов вместе с вами приложить усилия для укрепления традиционной дружбы между Китаем и Казахстаном, углубления сопряжения стратегий двух стран, содействия в непрерывном повышении китайско-казахстанских отношений вечного всестороннего стратегического партнерства на новую ступень во благо двух государств и их народов", - отмечается в телеграмме лидера Китая.

Президент США Джозеф Байден, поздравив Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана с 30-летием Независимости, отметил, что присоединяется к празднованию с президентом трех десятилетий лидерства Казахстана в обеспечении мира, стабильности и процветания в Центральной Азии и на глобальном уровне.

Соединенные Штаты рассчитывают на укрепление расширенного стратегического партнерства с Казахстаном и развитие сотрудничества в целях содействия региональной стабильности, преодоления климатического кризиса, повышения эффективности демократических институтов и уважения прав человека", - говорится в телеграмме американского лидера.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев высоко оценил проведенные в Казахстане системные и широкомасштабные реформы, а также выдвинутые Касым-Жомартом Токаевым инициативы регионального и глобального значения.

В основе этих громадных успехов лежат ваша весьма эффективная деятельность в качестве главы государства и разумная политика, построенная на вашем богатом практическом опыте. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, отдельно хочу подчеркнуть, что все узбекистанцы искренне разделяют безграничную радость братского народа Казахстана, отмечающего славное 30-летие Дня Независимости", - говорится в телеграмме лидера Узбекистана.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров отметил грандиозные успехи и большие преобразования нашей страны, достигнутые за годы независимости в политической, экономической и социальной сферах, а также во внешней политике, благодаря которой Казахстан занимает прочные позиции в мировом сообществе.

Уверен, что кыргызско-казахстанские отношения, основанные на исторически сложившихся прочных связях дружбы, и в дальнейшем будут крепнуть и развиваться в интересах наших народов, которые на данном этапе в полной мере соответствуют духу союзничества и стратегического партнерства. Я верю, что совместными усилиями, нами будут реализованы все достигнутые договоренности, поставленные задачи и цели во всех направлениях взаимного интереса", – говорится в письме кыргызского лидера.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов пишет, что Казахстан добился больших успехов в политике, экономике, социально-гуманитарных направлениях и уверенно движется вперед на мировой арене.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон высоко оценил грандиозные успехи Казахстана в строительстве своей государственности, в социально-экономическом и общественно-политическом развитии, а также авторитет страны на международной арене.

Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что за небольшой по историческим меркам период Казахстан добился значительных побед на пути суверенного развития, стала примером в обеспечении толерантности, межконфессионального и межкультурного согласия представителей всех этносов.

Казахстан уверенно строит современное и конкурентоспособное государство. Убежден, что стратегические союзнические отношения между Минском и Нур-Султаном, основанные на взаимном уважении и доверии будут и далее расширяться, наполняясь новыми созидательными проектами", - отмечено в телеграмме Лукашенко.

Президент Франции Эммануэль Макрон, сердечно поздравив Касым-Жомарта Токаева и дружественный народ Казахстана, выразил искренние пожелания мира и процветания. Французский лидер отметил динамичность французско-казахского стратегического партнерства. Он также обратил внимание на широкие возможности для укрепления двустороннего сотрудничества в области технологических инноваций, энергетики, продвижения "зеленого" и устойчивого роста, транспортной и горнодобывающей промышленности, здравоохранения, культурно-гуманитарного сотрудничества.

Если Ваш плотный график позволит, буду рад встретиться с Вами в Париже для углубленного обсуждения всех этих важных тем в нашей двусторонней повестке", – пишет Макрон.

Свои сердечные поздравления Токаеву также направил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, наши страны в прошедшем году продолжили неизменное и плодотворное взаимное сотрудничество. Недавние события в Афганистане и последствия изменения климата, которые мы все больше ощущаем, ставят перед Вашим регионом новые сложные задачи. Германия и в будущем будет надежным партнером Казахстана в успешном преодолении этих и других вызовов и продолжении поддерживаемого Вами курса реформ", - говорится в телеграмме.

Поздравления по случаю 30-летия Независимости также направили президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Армении Армен Саркисян, президент Грузии Саломе Зурабишвили, президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахаян, вице-президент, премьер-министр ОАЭ, правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, король Саудовской Аравии Салман бен Абдельазиз Аль Сауд и наследный принц Королевства Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд, президент Ирана Ибрахим Раиси, король Испании Фелипе VI, король Малайзии Абдулла II, король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, король Марокко Мохаммед VI, король Таиланда Маха Вачиралонгкорн, президент Сингапура Халима Якоб, президент Финляндии Саули Ниинисте, президент Польши Анджей Дуда, президент Австрии Александр Ван дер Беллен, президент Чехии Милош Земан, президент Индии Рам Нат Ковинд, президент Израиля Ицхак Герцог, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис, президент Латвии Эгилс Левитс, президент Эстонии Алар Карис, президент Словении Борут Пахор, президент Бангладеш Мохаммед Абдул Хамид, президент Вьетнама Нгуен Суан Фук, президент Кубы Мигель Диас-Канель, президент Палестины Махмуд Аббас, президент республики Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био.

Телеграммы поздравления направили генеральный секретарь ШОС Владимир Норов, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хусрав Нозири, президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, исполнительный секретарь ЭСКАТО Армида Салсиа Алисджабана, генеральный директор ИСЕСКО Салим Аль-Малик, верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайрат Абдрахманов, генеральный секретарь ТюркПА Мехмет Сурейя Эр.

Кроме того, Касым-Жомарта Токаева поздравили заместитель премьер-министра, министр по делам президента ОАЭ Мансур бен Заид Аль Нахаян, министр финансов Израиля Авигдор Либерман, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, ректор Московского государственного университета имени М. Ломоносова Виктор Садовничий.

Поздравительные телеграммы продолжают поступать.