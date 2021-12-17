Назарбаев: Сегодня в глазах мировой общественности Казахстан - это территория мира

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НУР-СУЛТАН. 16 ДЕКАБРЯ - Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с 30-летием Независимости республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY/
От всего сердца поздравляю вас с 30-летним юбилеем священной Независимости – самой высшей ценности и главного достояния нашего народа! Перед моими глазами, словно это было только вчера, предстает тот великий радостный день, когда мы обрели долгожданную свободу. Это историческое событие положило начало эпохе самостоятельного развития и триумфального пути нашей независимой страны", - говорится в поздравлении Елбасы.
По его словам, за три десятилетия Казахстан проделал грандиозный путь, равный целому веку развития.
Мы сформировали Казахстан как признанное и уважаемое в мире государство и превратили его в сильную и процветающую страну. Сегодня в глазах мировой общественности Казахстан - это территория мира, а наша страна - пользующееся доверием государство и надежный партнёр. Заслужить такой авторитет способен лишь крепкий духом, сплоченный народ. Хотел бы выразить свою искреннюю благодарность всем поколениям казахстанцев за то, что вы словно одна дружная семья поддерживаете единство и гармонию в нашем большом общем доме. В этой связи говорю также отдельное спасибо моим соратникам всех возрастов, помогавшим мне на этом нелегком пути обретения свободы. Ныне наша Родина – Республика Казахстан является признанным лидером в Центральной Азии и занимает ведущие позиции на пространстве СНГ. Поддерживая дружественные отношения с глобальными державами, мы установили равноправное партнёрство с ведущими государствами мира", - отметил Назарбаев.
Елбасы также поблагодарил казахстанский народ за поддержку.
Принимая порой самые важные и трудные решения, я всегда опирался на мой народ – мою надежную защиту и прочную твердыню. Всегда оказывая мне доверие, вы поддерживали меня во всех начинаниях. За это ещё раз говорю спасибо всем вам!".
Первый Президент еще раз подчеркнул, что сегодня республика ставит перед собой высокую цель войти в ряд 30-ти передовых стран.
Известно, что "Человек без мечты – что птица без крыльев". Поэтому на дальнейшем пути развития нам нельзя останавливаться на достигнутом и впадать в самоуспокоенность. По величине территории наша страна занимает 9-ое место в мире. А я мечтаю о том, чтобы и по всем другим параметрам она в будущем вошла в число первых 10-ти высокоразвитых государств. Хочу верить, что с нашей устремленной к великой цели деятельной и созидательной нацией и эта моя мечта непременно сбудется".
Он особо отметил, что возлагает большие надежды на молодое поколение независимости.
Уважаемые казахстанцы! В предстоящие времена нам нужно продолжать нашу миролюбивую политику и созидательные свершения, направленные на рост благосостояния народа... Давно подмечено, что народ, живущий под знаменем единства и взаимовыручки, не споткнётся на любых трудных путях, тяжелых переходах. За прошедшие тридцать лет мы наглядно доказали это и другим, и самим себе. А это значит, что мы должны ценить национальное согласие как золотую опору нашей государственности и беречь нашу Независимость как зеницу ока. Поэтому во все времена мы должны исходить из принципа, что наша основа – спокойствие, а наше стремление - мир. Считаю, что мы все ещё находимся в начале долгого пути, которым продвигается наша страна, устремленная в вечность. Пусть же будет успешным это далекое путешествие, позвавшее нас за высокой мечтой! Пусть всех нас поддерживают духи предков и сопутствуют нам мир и благополучие. Пусть XXI столетие станет "золотым веком" Казахстана. Да здравствует наше священное достояние – наша Независимость! Пусть будет прочной наша независимость, незыблемой навеки наша государственность!".