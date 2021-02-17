Вступило в силу решение суда о ликвидации АО Tengri Bank

Алматы. 16 февраля. Kazakhstan Today - 15 февраля 2021 года вступило в законную силу решение специализированного межрайонного экономического суда Алматы о принудительном прекращении деятельности АО "Tengri Bank", передает Kazakhstan Today.

Приказом председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка назначен состав ликвидационной комиссии банка, к которой в рамках действующего законодательства переходят полномочия по управлению делами банка. Ее председателем назначена сотрудник АРРФР Огай Оксана Дмитриевна.

Согласно правилам осуществления ликвидации и требований к работе ликвидационных комиссий принудительно ликвидируемых банков, утвержденных постановлением правления Агентства с даты назначения ликвидационная комиссия проведет следующие мероприятия:

- в течение 3 (трех) рабочих дней - разместит объявление о принятом судом решении о принудительной ликвидации банка и назначении уполномоченным органом ликвидационной комиссии в месте, доступном для обозрения, а также на интернет-ресурсе банка;

- в течение 10 (десяти) рабочих дней - опубликует информацию о принудительной ликвидации банка в официальных печатных изданиях Министерства юстиции Республики Казахстан на казахском и русском языках с обязательным указанием порядка, сроков заявления претензий и адресов.

Финрегулятор сообщил, что требования кредиторов физических лиц - клиентов банка по банковским счетам включаются ликвидационной комиссией в реестр требований кредиторов самостоятельно в соответствии с очередностью, установленной статьей 74-2 закона о банках. Информация о включении таких требований доводится до сведения кредиторов банка в письменной форме, с указанием очередности удовлетворения требования каждого кредитора.

Контакты ликвидационной комиссии "Tengri Bank": Алматы, проспект Абая, 10А, телефон: +7 (727) 244 93 07.

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