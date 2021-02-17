Вступило в силу решение суда о ликвидации АО Tengri Bank

Приказом председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка назначен состав ликвидационной комиссии банка, к которой в рамках действующего законодательства переходят полномочия по управлению делами банка. Ее председателем назначена сотрудник АРРФР Огай Оксана Дмитриевна.
Согласно правилам осуществления ликвидации и требований к работе ликвидационных комиссий принудительно ликвидируемых банков, утвержденных постановлением правления Агентства с даты назначения ликвидационная комиссия проведет следующие мероприятия:
- в течение 3 (трех) рабочих дней - разместит объявление о принятом судом решении о принудительной ликвидации банка и назначении уполномоченным органом ликвидационной комиссии в месте, доступном для обозрения, а также на интернет-ресурсе банка;
- в течение 10 (десяти) рабочих дней - опубликует информацию о принудительной ликвидации банка в официальных печатных изданиях Министерства юстиции Республики Казахстан на казахском и русском языках с обязательным указанием порядка, сроков заявления претензий и адресов.
Финрегулятор сообщил, что требования кредиторов физических лиц - клиентов банка по банковским счетам включаются ликвидационной комиссией в реестр требований кредиторов самостоятельно в соответствии с очередностью, установленной статьей 74-2 закона о банках. Информация о включении таких требований доводится до сведения кредиторов банка в письменной форме, с указанием очередности удовлетворения требования каждого кредитора.
Контакты ликвидационной комиссии "Tengri Bank": Алматы, проспект Абая, 10А, телефон: +7 (727) 244 93 07.
Как сообщалось ранее, 18 сентября 2020 года Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР РК) приняло решение о лишении АО "Tengri Bank" лицензии на проведение всех банковских операций. В ноябре банк был ликвидирован. Бывшие топ-менеджеры Tengri Bank задержаны по подозрению в хищениях. Санкционирован арест в отношении бывших топ-менеджеров Tengri Bank по делу о хищении 5,4 млрд тенге. Экс-сотрудников Tengri Bank объявили в международный розыск.
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