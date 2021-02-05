Нур-Султан. 4 февраля. Kazakhstan Today - Экс-сотрудников Tengri Bank объявили в международный розыск, передает Kazakhstan Today.

Агентством РК по финансовому мониторингу в рамках досудебного расследования в отношении бывшего руководства АО "Tengri Bank" разыскиваются:

бывший директор административно-хозяйственного департамента АО "Tengri Bank" Бакытов Алмас, 1977 года рождения;

руководитель одной из подконтрольных ему компании Рахметова (Байжанова) Тогжан, 1991 года рождения.

Вид розыска - "международный", мера пресечения - "содержание под стражей".

В случае наличия информации о местонахождении вышеуказанных лиц просим сообщить по телефонам: 8 (7172) 708-478 или 8 777 111 93 77", - сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу.









18 сентября 2020 года Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР РК) приняло решение о лишении АО Tengri Bank лицензии на проведение всех банковских операций. В ноябре Специализированный межрайонный экономический суд Алматы вынес решение о ликвидации банка.

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