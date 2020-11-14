Санкционирован арест в отношении бывших топ-менеджеров Tengri Bank по делу о хищении 5,4 млрд тенге

Алматы. 13 ноября. Kazakhstan Today - Следственным судом города Алматы санкционированы меры пресечения в виде содержания под стражей сроком до двух месяцев в отношении бывших топ-менеджеров АО "Tengri Bank", передает Kazakhstan Today.

Межведомственной следственно-оперативной группой под руководством Службы экономических расследований КФМ МФ РК проводится досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК в отношении бывшего топ-менеджмента АО "TengriBank" по факту хищения денежных средств банка на общую сумму свыше 5,4 млрд тенге", - сообщили в Комитете финансового мониторинга Минфина РК.

Сообщается, что 9 ноября следственным судом города Алматы санкционированы меры пресечения в виде содержания под стражей сроком до двух месяцев в отношении Бахтияра Ильясова, Асета Жадыкова, Назгуль Жилкибаевой.

Досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Напомним, 18 сентября 2020 года Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР РК) приняло решение о лишении АО Tengri Bank лицензии на проведение всех банковских операций. В ноябре Специализированный межрайонный экономический суд Алматы вынес решение о ликвидации банка.

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