Система Orphus

Бывшие топ-менеджеры Tengri Bank задержаны по подозрению в хищениях

10.11.2020 43417
Бывшие топ-менеджеры Tengri Bank задержаны по подозрению в хищениях
Нур-Султан. 10 ноября. Kazakhstan Today - Бывшие топ-менеджеры Tengri Bank задержаны по подозрению в хищениях, передает Kazakhstan Today.
 
Информацию подтвердили в Минфине РК. Бывший заместитель председателя правления банка Бахтияр Ильясов и бывший заместитель директора филиала банка в Алматы Асет Жадыков задержаны по подозрению в хищении 8 млрд тенге.
 
Подробности пока не разглашаются.
 
Напомним, 18 сентября 2020 года Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР РК) приняло решение о лишении АО Tengri Bank лицензии на проведение всех банковских операций.
 
В ноябре Специализированный межрайонный экономический суд Алматы вынес решение о ликвидации банка.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая