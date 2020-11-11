Бывшие топ-менеджеры Tengri Bank задержаны по подозрению в хищениях

Информацию подтвердили в Минфине РК. Бывший заместитель председателя правления банка Бахтияр Ильясов и бывший заместитель директора филиала банка в Алматы Асет Жадыков задержаны по подозрению в хищении 8 млрд тенге.
Подробности пока не разглашаются.
Напомним, 18 сентября 2020 года Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР РК) приняло решение о лишении АО Tengri Bank лицензии на проведение всех банковских операций.
В ноябре Специализированный межрайонный экономический суд Алматы вынес решение о ликвидации банка.
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