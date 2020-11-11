Нур-Султан. 10 ноября. Kazakhstan Today - Бывшие топ-менеджеры Tengri Bank задержаны по подозрению в хищениях, передает Kazakhstan Today.

Информацию подтвердили в Минфине РК. Бывший заместитель председателя правления банка Бахтияр Ильясов и бывший заместитель директора филиала банка в Алматы Асет Жадыков задержаны по подозрению в хищении 8 млрд тенге.

Подробности пока не разглашаются.

Напомним, 18 сентября 2020 года Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР РК) приняло решение о лишении АО Tengri Bank лицензии на проведение всех банковских операций.

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